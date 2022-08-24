Патиссоны - это растения из семейства тыквенных, которые по вкусу слегка напоминают кабачок и, собственно, тыкву. УНИАН расскажет, как приготовить патиссоны на ужин или обед, чтобы получилось вкусно.
- Патиссоны с сыром и сметаной в духовке
- Патиссоны, фаршированные мясом и рисом в духовке
- Жареные патиссоны с чесноком
- Овощное рагу без мяса с патиссонами
Ранее мы говорили о том, как сделать бабушкино лечо на зиму.
Патиссоны с сыром и сметаной в духовке
- Патиссоны - 700 г
- Сметана - 200 мл
- Сыр твёрдый - 150 г
- Яйцо - 1 шт.
- Лук зелёный (или укроп свежий) - 20 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Духовку разогреть до 180°C. Вымыть и нарезать зеленый лук, патиссоны также вымыть, нарезать кружочками. В миске смешать сметану и яйцо, посолить, перемешать венчиков и добавить зеленый лук. Снова перемешать и натереть твердый сыр.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить патиссоны, залить их сметанно-яичной смесью и посыпать сыром. Запекать в духовке 30-40 минут при 180°C.
Патиссоны, фаршированные мясом и рисом в духовке
- Патиссоны - 6-8 шт.
- Рис вареный - 300 г
- Фарш мясной (смешанный)- 500 г
- Масло сливочное - 1 ст. л
- Соль
- Перец
- Карри или другие специи
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Зелень петрушки и укропа - 2 ст. л
- Сыр твердый - 75 г
Патиссоны вымыть, разрезать пополам и чайной ложкой вынуть середину. С обратной стороны овоща слегка срезать ребро, чтобы "лодочки" были более устойчивыми. Мясной фарш, мелко нарезанный репчатый лук и тертую морковь обжарить на сковороде до готовности. Посолить, поперчить, добавить специи и зелень, перемешать.
Заполнить фаршем овощные лодочки, выложить на смазанный маслом противень или в форму для запекания и готовить в духовке 50 минут при 200°C. Спустя это время, достать патиссоны, посыпать их тертым сыром и снова отправить в духовку на 10 минут.
Жареные патиссоны с чесноком
- Патиссоны - 3 шт
- Соль - по вкусу
- Мука - 3-4 ст.л
- Чеснок - 2 зубчика
- Зелень - по вкусу
- Сметана или майонез - 4 ст.л
Патиссоны вымыть, нарезать кружочками, посолить и обвалять в муке. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить овощи и обжарить их до золотистого цвета. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко нарезать, смешать их со сметаной (майонезом). Подавать жареные патиссоны вместе с соусом.
Овощное рагу без мяса с патиссонами
- Картофель - 4 шт.
- Патиссон - 1 шт.
- Перец болгарский красный - 1 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль - 1/2 ч. л
- Перец чёрный молотый - на кончике ножа
- Паприка копченая молотая - 1/4 ч. л
- Карри молотый - 1/4 ч. л
- Вода - 125 мл
- Масло растительное - 2 ст. л
Лук и морковь очистить, промыть, нарезать кубиками, а затем обжарить на растительном масле 5 минут. Патиссон также вымыть, нарезать кубиками и выложить к овощам. Так же поступить с болгарским перцем и картофелем. Затем влить воду, добавить соль и черный перец, довести содержимое до кипения, накрыть крышкой и готовить 15 минут на среднем огне.
С помидоров снять кожицу, нарезать кубиками и выложить в сковороду к остальным овощам, добавить карри и паприку. Все перемешать и после того, как блюдо закипит, готовить его еще 10 минут.