Как правильно приготовить патиссоны на ужин для всей семьи - узнайте в материале УНИАН.

Патиссоны - это растения из семейства тыквенных, которые по вкусу слегка напоминают кабачок и, собственно, тыкву. УНИАН расскажет, как приготовить патиссоны на ужин или обед, чтобы получилось вкусно.

Ранее мы говорили о том, как сделать бабушкино лечо на зиму.

Патиссоны с сыром и сметаной в духовке

Патиссоны - 700 г

Сметана - 200 мл

Сыр твёрдый - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Лук зелёный (или укроп свежий) - 20 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Духовку разогреть до 180°C. Вымыть и нарезать зеленый лук, патиссоны также вымыть, нарезать кружочками. В миске смешать сметану и яйцо, посолить, перемешать венчиков и добавить зеленый лук. Снова перемешать и натереть твердый сыр.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить патиссоны, залить их сметанно-яичной смесью и посыпать сыром. Запекать в духовке 30-40 минут при 180°C.

Патиссоны, фаршированные мясом и рисом в духовке

Патиссоны - 6-8 шт.

Рис вареный - 300 г

Фарш мясной (смешанный)- 500 г

Масло сливочное - 1 ст. л

Соль

Перец

Карри или другие специи

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Зелень петрушки и укропа - 2 ст. л

Сыр твердый - 75 г

Патиссоны вымыть, разрезать пополам и чайной ложкой вынуть середину. С обратной стороны овоща слегка срезать ребро, чтобы "лодочки" были более устойчивыми. Мясной фарш, мелко нарезанный репчатый лук и тертую морковь обжарить на сковороде до готовности. Посолить, поперчить, добавить специи и зелень, перемешать.

Заполнить фаршем овощные лодочки, выложить на смазанный маслом противень или в форму для запекания и готовить в духовке 50 минут при 200°C. Спустя это время, достать патиссоны, посыпать их тертым сыром и снова отправить в духовку на 10 минут.

Жареные патиссоны с чесноком

Патиссоны - 3 шт

Соль - по вкусу

Мука - 3-4 ст.л

Чеснок - 2 зубчика

Зелень - по вкусу

Сметана или майонез - 4 ст.л

Патиссоны вымыть, нарезать кружочками, посолить и обвалять в муке. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить овощи и обжарить их до золотистого цвета. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко нарезать, смешать их со сметаной (майонезом). Подавать жареные патиссоны вместе с соусом.

Овощное рагу без мяса с патиссонами

Картофель - 4 шт.

Патиссон - 1 шт.

Перец болгарский красный - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - 1/2 ч. л

Перец чёрный молотый - на кончике ножа

Паприка копченая молотая - 1/4 ч. л

Карри молотый - 1/4 ч. л

Вода - 125 мл

Масло растительное - 2 ст. л

Лук и морковь очистить, промыть, нарезать кубиками, а затем обжарить на растительном масле 5 минут. Патиссон также вымыть, нарезать кубиками и выложить к овощам. Так же поступить с болгарским перцем и картофелем. Затем влить воду, добавить соль и черный перец, довести содержимое до кипения, накрыть крышкой и готовить 15 минут на среднем огне.

С помидоров снять кожицу, нарезать кубиками и выложить в сковороду к остальным овощам, добавить карри и паприку. Все перемешать и после того, как блюдо закипит, готовить его еще 10 минут.

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