Тефтели - это нежные и воздушные мясные шарики. Чтобы они были вкуснее и лучше держали форму, в эти шарики добавляют рис. Тефтели с рисом часто называют "ежиками", ведь "выглядывающие" из мясных шариков рисинки очень напоминают этих зверушек.
Тефтели в сметанном соусе
- Фарш свинина говядина - 800 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Рис - 250 г
- Яйца - 2 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Сметана - 250 г
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Майонез - 1 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Специи сухие - 1 ч. л.
- Растительное масло - 50 мл
Мясо перекрутить через мясорубку. То же самое сделать с луком и чесноком. Все перемешать, посолить и поперчить. Добавить яйца и кетчуп или томатный соус. Еще раз перемешать.
Читайте такжеСочный стейк зубатки: как приготовить вкусную рыбуХорошо промыть рис, всыпать в кастрюлю, залить водой и отварить до полуготовности (примерно минут 7-10 после закипания). Откинуть рис на дуршлаг и дать остыть. После отправить его в фарш, все перемешать.
Противень смазать смесью масла и сметаны.
Слепить из фарша шарики одинакового размера и выложить на противень.
Для заправки смешать сметану, по 3-4 ложки майонеза и кетчупа, если получается слишком густо, то влить воду или бульон. Данным соусом залить ежики, чтобы они покрылись на 2/3 поверхности.
Запекать тефтели в духовке примерно 40 минут при температуре 180°С до образования корочки и полной готовности.
Тефтели с рисом с подливкой
- Фарш мясной - 600 г
- Рис - 150 г
- Лук - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Для подливки
- Лук (крупный) - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Морковь (крупная) - 1 шт.
- Мука - 4 ст. л.
- Томатный соус - 3 ст. л.
- Мясной бульон - 900 мл
- Лавровый лист - 2 шт.
Для жарки
- Растительное масло - 3 ст. л.
Первым делом подготовить бульон. Для этого можно заварить мясной бульонный кубик (половина кубика на 900-1000 мл.)
Рис сварить до полуготовности, лук мелко нашинковать.
Соединить фарш, рис и лук. Хорошо перемешать. Добавить соль, перец и яйца. Перемешать и ненадолго оставить.
Приготовление подливки. Лук нашинковать побольше, морковь натереть на крупной терке.
Пассеровать лук и морковь масла до золотистого. Добавить муку, перемешать. Обжаривать в течение минуты, помешивая. Затем добавить томатный соус, перемешать. Обжаривать еще минуту, помешивая.
Постепенно добавлять к зажарке бульон, тщательно при этом перемешивая. Довести соус до однородности. Вбросить в подливу лавровый лист и довести до кипения.
Из фарша сформировать небольшие шарики. Аккуратно опустить их в соус, довести до кипения, после чего убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 30 минут.
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