Такие мясные шарики традиционно готовятся в ароматном соусе.

Тефтели - это нежные и воздушные мясные шарики. Чтобы они были вкуснее и лучше держали форму, в эти шарики добавляют рис. Тефтели с рисом часто называют "ежиками", ведь "выглядывающие" из мясных шариков рисинки очень напоминают этих зверушек.

Тефтели в сметанном соусе

Фарш свинина говядина - 800 г

Лук репчатый - 2 шт.

Рис - 250 г

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Сметана - 250 г

Томатная паста - 1 ст. л.

Майонез - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Специи сухие - 1 ч. л.

Растительное масло - 50 мл

Мясо перекрутить через мясорубку. То же самое сделать с луком и чесноком. Все перемешать, посолить и поперчить. Добавить яйца и кетчуп или томатный соус. Еще раз перемешать.

Читайте такжеСочный стейк зубатки: как приготовить вкусную рыбуХорошо промыть рис, всыпать в кастрюлю, залить водой и отварить до полуготовности (примерно минут 7-10 после закипания). Откинуть рис на дуршлаг и дать остыть. После отправить его в фарш, все перемешать.

Противень смазать смесью масла и сметаны.

Слепить из фарша шарики одинакового размера и выложить на противень.

Для заправки смешать сметану, по 3-4 ложки майонеза и кетчупа, если получается слишком густо, то влить воду или бульон. Данным соусом залить ежики, чтобы они покрылись на 2/3 поверхности.

Запекать тефтели в духовке примерно 40 минут при температуре 180°С до образования корочки и полной готовности.

Тефтели с рисом с подливкой

Фарш мясной - 600 г

Рис - 150 г

Лук - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Для подливки

Лук (крупный) - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Морковь (крупная) - 1 шт.

Мука - 4 ст. л.

Томатный соус - 3 ст. л.

Мясной бульон - 900 мл

Лавровый лист - 2 шт.

Для жарки

Растительное масло - 3 ст. л.

Первым делом подготовить бульон. Для этого можно заварить мясной бульонный кубик (половина кубика на 900-1000 мл.)

Рис сварить до полуготовности, лук мелко нашинковать.

Соединить фарш, рис и лук. Хорошо перемешать. Добавить соль, перец и яйца. Перемешать и ненадолго оставить.

Приготовление подливки. Лук нашинковать побольше, морковь натереть на крупной терке.

Пассеровать лук и морковь масла до золотистого. Добавить муку, перемешать. Обжаривать в течение минуты, помешивая. Затем добавить томатный соус, перемешать. Обжаривать еще минуту, помешивая.

Постепенно добавлять к зажарке бульон, тщательно при этом перемешивая. Довести соус до однородности. Вбросить в подливу лавровый лист и довести до кипения.

Из фарша сформировать небольшие шарики. Аккуратно опустить их в соус, довести до кипения, после чего убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 30 минут.

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Автор: УНИАН