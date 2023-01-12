Восхитительные, сочные, пышные и аппетитные печеночные котлеты на радость всей семье - в материале УНИАН.

В отличие от печени кусочками, печеночные котлеты любят взрослые и дети. Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить паштет из куриной печени со сливками, а сегодня расскажем, как сделать печеночные котлеты с манкой. Этот рецепт - просто находка. Котлеты по этому рецепту получаются пышные и мягкие.

Печеночные котлеты с манкой

Печеночные котлеты с манкой обычно готовят из говяжьей печени. Однако вы можете брать и куриную, и индюшиную, и даже свиную. Для приготовления понадобятся:

говяжья печень - 600 г;

сало свежее или соленое - 150 г;

манная крупа - 4-5 столовых ложек;

соль - 1 ч.л;

молотый черный перец - 0,5 ч.л;

лук - 1 крупная головка;

растительное масло для обжарки.

Печень очистить от пленки и измельчить блендером или в мясорубке. Также измельчить кусочек сала и добавить к печени. Печеночный фарш посолить, поперчить и всыпать в него манку. Размешать и оставить настаиваться на 30 минут. В это время приготовим тот самый секретный ингредиент - жареный лук. Его следует нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до слегка золотистого цвета. Добавить лук к фаршу. Именно поджаренный лук придаст котлетам аромат и сочность.

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Жарить котлеты следует на растительном масле с двух сторон по 3 минуты на умеренном огне.

ВАЖНО: в процессе готовки котлеты не нужно накрывать крышкой.

Полезный совет: печеночные котлеты получатся вкуснее, если во время обжарки добавить в растительное масло кусочек сливочного.

Отметим, что по этому рецепту получаются именно печеночные котлеты - пышные и толстенькие, а не плоские оладьи.

Печеночные котлеты - рецепт на любой вкус

По вышеуказанному рецепту также можно готовить печеночные котлеты из куриной печени. Куриные печеночные котлеты можно делать в тех же пропорциях, однако обжаривать их можно меньше, так как куриная печень более нежная, чем говяжья.

Используя этот рецепт, также можно приготовить рубленные печеночные котлеты. Все, что нужно - это нарезать печень мелкими-мелкими кусочками, а не измельчить ее в пасту, как это делается с помощью блендера.

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