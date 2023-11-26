Многие любят отбивные, куриные - особенно. Они просто и быстро готовятся и получаются нежными и сочными. Но, если классический рецепт их приготовления - "отбил, посолил и пожарил" - вам немного надоел, то предлагаем вам два новых варианта: в луковом кляре на сковороде и в "бархатной" панировке в духовке. Отличное блюдо не только на каждый день, но и для праздничного стола.
Куриные отбивные в кляре с луком на сковороде
Вкуснейшие отбивные из куриного филе получаются в луковом кляре - это очень простой и быстрый способ приготовления.
Ингредиенты:
- куриное филе - 500 г;
- яйца - 3 шт.;
- сметана - 6 ст. л. (можно взять 3 ст. л. сметаны и 3 ст. л. майонеза);
- соль - по вкусу;
- мука - 3 ст. л.;
- лук - 1 шт.
Как делать отбивные в луковом кляре
Нарежьте куриное филе так, как вы обычно делаете на отбивные, и отбейте, накрыв их пищевой пленкой. Посолите, поперчите. Приготовьте кляр на отбивные: натрите лук на средней терке (можно измельчить блендером), взбейте и добавьте яйца, сметану, соли и перец, а затем - муку порциями. Смешайте до однородности. Обмакните и пожарьте отбивные в кляре на растительном масле под крышкой.
Куриные отбивные - рецепт в духовке в "бархатной" панировке
Как жарить отбивные, знает каждый, кто их хоть раз готовил. Но вот отбивные в духовке однозначно понравятся тем, кто не любит жареного (или если жареного нельзя).
Ингредиенты:
- филе курицы - 2 шт.;
- твердый сыр - 80 г;
- панировочные сухари - 3 ст. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- молотый перец (смесь перцев) - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- сушеный чеснок, базилик, томаты (приправа) - по вкусу.
Как готовить отбивные в духовке
Разрежьте каждое филе на 2 части и, накрыв пленкой, слегка отбейте. Посолите и поперчите, присыпьте специями.
Совет: можно брать специи на свой вкус.
Натрите сыр на средней терке и смешайте с панировочными сухарями. Взбейте яйцо, обмакните в них отбитое филе, а затем обваляйте в панировке. Выложите на противень с пергаментом. Духовку разогрейте до 200°С. Отправьте филе в духовку на 15 минут.
Такие куриные отбивные в духовке получаются ароматные, сочные и нежные. И главное - они не жареные. Подавайте с любимым соусом.
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