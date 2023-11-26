Эти отбивные из филе курочки получаются ароматные, сочные и нежные.

Многие любят отбивные, куриные - особенно. Они просто и быстро готовятся и получаются нежными и сочными. Но, если классический рецепт их приготовления - "отбил, посолил и пожарил" - вам немного надоел, то предлагаем вам два новых варианта: в луковом кляре на сковороде и в "бархатной" панировке в духовке. Отличное блюдо не только на каждый день, но и для праздничного стола.

Куриные отбивные в кляре с луком на сковороде

Вкуснейшие отбивные из куриного филе получаются в луковом кляре - это очень простой и быстрый способ приготовления.

Ингредиенты:

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куриное филе - 500 г;

яйца - 3 шт.;

сметана - 6 ст. л. (можно взять 3 ст. л. сметаны и 3 ст. л. майонеза);

соль - по вкусу;

мука - 3 ст. л.;

лук - 1 шт.

Как делать отбивные в луковом кляре

Нарежьте куриное филе так, как вы обычно делаете на отбивные, и отбейте, накрыв их пищевой пленкой. Посолите, поперчите. Приготовьте кляр на отбивные: натрите лук на средней терке (можно измельчить блендером), взбейте и добавьте яйца, сметану, соли и перец, а затем - муку порциями. Смешайте до однородности. Обмакните и пожарьте отбивные в кляре на растительном масле под крышкой.

Куриные отбивные - рецепт в духовке в "бархатной" панировке

Как жарить отбивные, знает каждый, кто их хоть раз готовил. Но вот отбивные в духовке однозначно понравятся тем, кто не любит жареного (или если жареного нельзя).

Ингредиенты:

филе курицы - 2 шт.;

твердый сыр - 80 г;

панировочные сухари - 3 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

молотый перец (смесь перцев) - по вкусу;

соль - по вкусу;

сушеный чеснок, базилик, томаты (приправа) - по вкусу.

Как готовить отбивные в духовке

Разрежьте каждое филе на 2 части и, накрыв пленкой, слегка отбейте. Посолите и поперчите, присыпьте специями.

Совет: можно брать специи на свой вкус.

Натрите сыр на средней терке и смешайте с панировочными сухарями. Взбейте яйцо, обмакните в них отбитое филе, а затем обваляйте в панировке. Выложите на противень с пергаментом. Духовку разогрейте до 200°С. Отправьте филе в духовку на 15 минут.

Такие куриные отбивные в духовке получаются ароматные, сочные и нежные. И главное - они не жареные. Подавайте с любимым соусом.

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