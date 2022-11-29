Эти рецепты популярных намазок на хлеб пригодятся каждой хозяйке.

Намазки на хлеб часто спасают ситуацию, когда времени на длительное приготовление блюда не хватает.

УНИАН собрал популярные рецепты быстрых закусок, для которых не потребуется ни много времени, ни большое количество ингредиентов.

Полезная намазка на хлеб

Приготовление этой полезной намазки займет максимум минут пять, но эффект закуска произведет на всех феерический.

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Ингредиенты

банка консервированного тунца,

пучок зеленого лука,

50 г плавленого сыра,

2 ч. л. сметаны или йогурта,

Соль и молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления

Банку с тунцом открыть, слить лишнюю жидкость или масло, тунец переложить в глубокую емкость.

Плавленый сырок и зеленый лук нарезать, добавить к тунцу. Туда же отправить сметану или йогурт, поперчить, посолить. Все тщательно перемешать.

Намазка готова. Для усиления вкуса можно отправить закуску в холодильник на пару часов, но, если такой возможности нет – не беда.

Намазки на бутерброды: рецепты

Намазка на хлеб из мяса. Для получения этой вкусной намазки следует отварить пару куриных окорочков с морковкой и луком. Бульон посолить, поперчить, а также добавить в него лавровый лист. После того, как окорочка будут готовы, отделить мясо от костей, переложить его вместе с овощами в чашу комбайна и измельчить.

Намазка на хлеб из яиц. Для этой закуски потребуется несколько яиц, небольшой брусок твердого сыра, майонез и чеснок. Яйца отварить, натереть на мелкой терке вместе с сыром, в полученную смесь выдавить один зубчик чеснока и добавить майонез. Все тщательно перемешать, и можно подавать к столу.

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