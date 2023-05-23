Легкий винегрет со свежими огурцами и щавелем понравится всем.

Летом с появлением сезонных овощей и домашней свеклы украинцы готовят винегрет - рецепт известен всем. Предлагаем вам приготовить летний вариант этого салата. Винегрет "летний" готовится с добавлением молодой картошки и свежих огурцов. Кислинку, которую обычно дают салаты соленые огурцы, получают из свежего щавеля. По желанию в салат можно добавить также слабосоленую селедку, а для свежести - ломтики яблока.

Винегрет со свежими огурцами и щавелем

Ингредиенты:

картошка молодая - 200 г;

морковь - 1 шт.;

щавель свежий - пучок;

свежие огурцы - 2 шт.;

свекла мелкая - 3 шт. (или 1 крупная);

консервированная фасоль или горошек - 1 банка;

лук - 1/4 шт.;

подсолнечное масло нерафинированное - 3 ст.л.;

уксус - 1 чайн.л.;

соль, перец, зелень по вкусу.

Свеклу и морковь отварить до готовности или запечь в духовке. Свекла варится около 60 минут, морковь - 25-30 минут. Нарежьте овощи кубиком. Молодую картошку тщательно помыть и разрезать на 2-4 части в зависимости от размера бульб. От кожуры ее можно не чистить. Отварить картошку в подсоленной воде до готовности (15-20 минут).

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Затем подготовьте фасоль или консервированный горошек - что вам больше нравится. Из банки с бобами слейте жидкость. Лук мелко нарежьте, в щавеле удалите стебли и порубите полосками листья, свежие огурцы нарежьте кубиком.

В большую миску выложите свеклу и залейте подсолнечным маслом. Оставьте на 5 минут. Затем добавьте к свекле картошку, морковь, огурцы, лук, горошек или фасоль, рубленный щавель. Вмешайте в салат уксус, посолите и поперчите по вкусу. В самом конце по желанию посыпьте свежей зеленью.

Салат Винегрет можно подавать на стол сразу. Но если дать ему настояться пару часов в холодильнике, то он будет ещё вкуснее.

УНИАН также писал, как приготовить быстрый винегрет на сковороде, для приготовления которого не нужно варить овощи отдельно.

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