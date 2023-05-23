Летом с появлением сезонных овощей и домашней свеклы украинцы готовят винегрет - рецепт известен всем. Предлагаем вам приготовить летний вариант этого салата. Винегрет "летний" готовится с добавлением молодой картошки и свежих огурцов. Кислинку, которую обычно дают салаты соленые огурцы, получают из свежего щавеля. По желанию в салат можно добавить также слабосоленую селедку, а для свежести - ломтики яблока.
Винегрет со свежими огурцами и щавелем
Ингредиенты:
- картошка молодая - 200 г;
- морковь - 1 шт.;
- щавель свежий - пучок;
- свежие огурцы - 2 шт.;
- свекла мелкая - 3 шт. (или 1 крупная);
- консервированная фасоль или горошек - 1 банка;
- лук - 1/4 шт.;
- подсолнечное масло нерафинированное - 3 ст.л.;
- уксус - 1 чайн.л.;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Свеклу и морковь отварить до готовности или запечь в духовке. Свекла варится около 60 минут, морковь - 25-30 минут. Нарежьте овощи кубиком. Молодую картошку тщательно помыть и разрезать на 2-4 части в зависимости от размера бульб. От кожуры ее можно не чистить. Отварить картошку в подсоленной воде до готовности (15-20 минут).
Затем подготовьте фасоль или консервированный горошек - что вам больше нравится. Из банки с бобами слейте жидкость. Лук мелко нарежьте, в щавеле удалите стебли и порубите полосками листья, свежие огурцы нарежьте кубиком.
В большую миску выложите свеклу и залейте подсолнечным маслом. Оставьте на 5 минут. Затем добавьте к свекле картошку, морковь, огурцы, лук, горошек или фасоль, рубленный щавель. Вмешайте в салат уксус, посолите и поперчите по вкусу. В самом конце по желанию посыпьте свежей зеленью.
Салат Винегрет можно подавать на стол сразу. Но если дать ему настояться пару часов в холодильнике, то он будет ещё вкуснее.
УНИАН также писал, как приготовить быстрый винегрет на сковороде, для приготовления которого не нужно варить овощи отдельно.