Отличным выбором для летнего стола будет салат с капустой свежей, ведь этот овощ является богатым источником витаминов - С, А, В1, В2 и ряда других. Предлагаем самые вкусные рецепты на основе ранней капусты - с морковью, огурцом, а также варианты с редиской и кукурузой.
- Салат из свежей капусты с огурцом
- Салат из молодой капусты с уксусом
- Салат из молодой капусты с майонезом и морковью
- Салат из молодой капусты с кукурузой и майонезом
- Салат из молодой капусты и редиски - с уксусом или без
Салат из свежей капусты с огурцом
Для приготовления нужны следующие продукты:
- Огурец - 2 шт.
- Капуста молодая - 300 г.
- Соль, молотый перец.
- Масло подсолнечное - 2-3 ст. л.
- Зеленый лук (по желанию) - 2 ст. л.
Капусту нужно натереть на шинковке или нарезать длинными полосками шириной 1-3 мм. Огурец чистим, пробуем на горечь со стороны плодоножки. При необходимости обрезаем, пока не перестанет горчить. Разделяем на две половины вдоль, нарезаем полукольцами шириной 2-3 мм и смешиваем с капустой.
Соединяем в пиале масло, перец, соль, заправляем салат и перемешиваем. Можно сверху посыпать зеленым нарезанным луком.
Салат из молодой капусты с уксусом
Нам потребуются такие ингредиенты:
- Уксус - 2 ст. л.
- Масло подсолнечное - 2 ст. л.
- Молотый перец, соль.
- Молодая капуста - 500 г.
- Лук (по желанию) - 1 шт.
- Зелень укропа (по желанию) - 2 ст. л.
Капусту шинкуем, лук (если используете) нарезаем как можно более тонкими полукольцами и добавляем к капусте. Смешиваем в другой пиале масло с уксусом, солим, перчим. Заправляем салат и перемешиваем - в принципе, готово. Но если дать ему постоять в холодильнике с полчаса, уксус впитается и салат будет намного вкуснее. Если будете добавлять укроп, посыпайте мелко нарезанным непосредственно перед подачей.
Салат из молодой капусты с майонезом и морковью
Нам нужны:
- Морковь - 1 шт.
- Молодая капуста - 400 г.
- Майонез - 3 ст. л.
- Перец, соль - по вкусу.
Морковь нужно натереть и смешать с нашинкованной капустой. Добавить соль и перец, заправить майонезом и перемешать. Если позволяет время, поставьте салат из капусты и моркови в холодильник и дайте ему настояться, или подавайте сразу.
Салат из молодой капусты с кукурузой и майонезом
Для приготовления мы берем:
- Кукурузы консервированной - 200 г.
- Молодой капусты - 300 г.
- Майонеза - 2-3 ст. л.
- Перца, соли - по вкусу.
Капусту шинкуем, перчим и солим. Кукурузу смешиваем с капустой и заправляем майонезом. Желательно охладить и настоять перед подачей, но необязательно.
Салат из молодой капусты и редиски - с уксусом или без
Потребуются такие продукты:
- Редиска - 150 г.
- Молодая капуста - 350 г.
- Перец, соль.
- Масло - 2 ст. л.
- Уксус (по желанию) - 1 ст. л.
Тонко нарезаем и перчим капусту, добавляем нарезанную полукольцами редиску, солим, заправляем уксусом и маслом и хорошо перемешиваем.
Совет: при желании уксус можно давать и в те рецепты, где он не указан. Целесообразно ли будет добавлять его в салаты с майонезом - решит только ваш вкус. И напротив, из любого рецепта уксус можно убрать, особенно, если вы склонны к изжоге или другим подобным неприятностям.
Вот несколько вариантов салатов, основанных на молодой капусте и других свежих овощах. Выбирайте тот, который вам больше нравится, и наслаждайтесь вкусным блюдом. Приятного аппетита!
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