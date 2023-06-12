Свежая капуста в сочетании с другими овощами будет еще вкуснее и разнообразит ваше меню.

Отличным выбором для летнего стола будет салат с капустой свежей, ведь этот овощ является богатым источником витаминов - С, А, В1, В2 и ряда других. Предлагаем самые вкусные рецепты на основе ранней капусты - с морковью, огурцом, а также варианты с редиской и кукурузой.

Салат из свежей капусты с огурцом

Для приготовления нужны следующие продукты:

Огурец - 2 шт.

Капуста молодая - 300 г.

Соль, молотый перец.

Масло подсолнечное - 2-3 ст. л.

Зеленый лук (по желанию) - 2 ст. л.

Капусту нужно натереть на шинковке или нарезать длинными полосками шириной 1-3 мм. Огурец чистим, пробуем на горечь со стороны плодоножки. При необходимости обрезаем, пока не перестанет горчить. Разделяем на две половины вдоль, нарезаем полукольцами шириной 2-3 мм и смешиваем с капустой.

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Соединяем в пиале масло, перец, соль, заправляем салат и перемешиваем. Можно сверху посыпать зеленым нарезанным луком.

Салат из молодой капусты с уксусом

Нам потребуются такие ингредиенты:

Уксус - 2 ст. л.

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Молотый перец, соль.

Молодая капуста - 500 г.

Лук (по желанию) - 1 шт.

Зелень укропа (по желанию) - 2 ст. л.

Капусту шинкуем, лук (если используете) нарезаем как можно более тонкими полукольцами и добавляем к капусте. Смешиваем в другой пиале масло с уксусом, солим, перчим. Заправляем салат и перемешиваем - в принципе, готово. Но если дать ему постоять в холодильнике с полчаса, уксус впитается и салат будет намного вкуснее. Если будете добавлять укроп, посыпайте мелко нарезанным непосредственно перед подачей.

Салат из молодой капусты с майонезом и морковью

Нам нужны:

Морковь - 1 шт.

Молодая капуста - 400 г.

Майонез - 3 ст. л.

Перец, соль - по вкусу.

Морковь нужно натереть и смешать с нашинкованной капустой. Добавить соль и перец, заправить майонезом и перемешать. Если позволяет время, поставьте салат из капусты и моркови в холодильник и дайте ему настояться, или подавайте сразу.

Салат из молодой капусты с кукурузой и майонезом

Для приготовления мы берем:

Кукурузы консервированной - 200 г.

Молодой капусты - 300 г.

Майонеза - 2-3 ст. л.

Перца, соли - по вкусу.

Капусту шинкуем, перчим и солим. Кукурузу смешиваем с капустой и заправляем майонезом. Желательно охладить и настоять перед подачей, но необязательно.

Салат из молодой капусты и редиски - с уксусом или без

Потребуются такие продукты:

Редиска - 150 г.

Молодая капуста - 350 г.

Перец, соль.

Масло - 2 ст. л.

Уксус (по желанию) - 1 ст. л.

Тонко нарезаем и перчим капусту, добавляем нарезанную полукольцами редиску, солим, заправляем уксусом и маслом и хорошо перемешиваем.

Совет: при желании уксус можно давать и в те рецепты, где он не указан. Целесообразно ли будет добавлять его в салаты с майонезом - решит только ваш вкус. И напротив, из любого рецепта уксус можно убрать, особенно, если вы склонны к изжоге или другим подобным неприятностям.

Вот несколько вариантов салатов, основанных на молодой капусте и других свежих овощах. Выбирайте тот, который вам больше нравится, и наслаждайтесь вкусным блюдом. Приятного аппетита!

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