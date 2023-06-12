12 июля отмечается Международный день фалафеля - ценители отдают должное популярному вегетарианскому блюду.

Фалафель - это традиционное ближневосточное блюдо из нута с добавлением различных специй, трав и лука. Его не только жарят во фритюре, но и запекают в духовке, что придает ему хрустящую корочку и мягкую, ароматную консистенцию внутри.

Чем отличается фалафель от шаурмы - важный нюанс

Это два отдельных блюда с различными характеристиками. Шаурма готовится с начинкой из мяса, куда добавляются также овощи, соусы и специи. Начинка для шаурмы, которая может быть и просто овощная, без мяса, заворачивается в лаваш или укладывается в питу.

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Фалафель же - это самостоятельное блюдо, которое готовят из нута с добавлением специй, зелени и лука. Является популярным вегетарианским и веганским блюдом, так как фалафель не содержит продуктов животного происхождения. Обычно он имеет форму шариков, как вариант - плоских котлеток.

Употребляется в качестве закуски или основного блюда, но можно и подавать фалафель в пите - например, с добавлением помидоров и листьев салата. А фалафель в лаваше укладывается сверху нарезанных овощей, поливается соусом и заворачивается в рулет. В этих случаях готовые нутовые шарики просто используются в качестве начинки для шаурмы.

Как приготовить настоящий фалафель в духовке - рецепт без фритюра

Ингредиенты:

1 стакан отварного нута;

1 небольшая луковица;

3 зубчика чеснока;

по 1/2 стакана свежей петрушки и кинзы;

по 1 чайной ложке молотого кумина (другое название приправы - зира) и молотого кориандра;

1/2 чайной ложки кайенского перца - по желанию, для остроты;

соль и перец по вкусу;

2 столовые ложки муки;

1 чайная ложка разрыхлителя - по желанию, для более пышных шариков;

2-3 столовые ложки оливкового масла.

Нут, лук, чеснок, зелень и специи измельчите до получения грубой пасты. Переложите полученную массу в большую миску. Добавьте муку и разрыхлитель, если его используете, и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Сформируйте небольшие шарики или плоские котлетки из полученной массы и выложите их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Смажьте фалафели оливковым маслом с помощью кисточки.

Поставьте противень с фалафелями в разогретую духовку и выпекайте их в течение 20-25 минут до золотистого цвета, перевернув через половину времени приготовления.

Подавайте с салатом и соусом тахини, то есть кунжутной пастой, с овощами - по желанию.

Фалафель - рецепт классический, на сковороде

Ингредиенты:

250 г белого нута;

1 луковица;

1 зеленый перец;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка молотого кориандра;

по 1/2 чайной ложки молотого кумина, кардамона, куркумы;

по 1 пучку свежей петрушки и кинзы;

3 столовые ложки гороховой муки;

соль и перец - по вкусу;

растительное масло.

Нут предварительно замочите на ночь в воде или отварите. Лук и перец нарежьте кубиками, чеснок и зелень измельчите. Используйте только верх пучка, стебли не годятся. Промойте нут и затем разомните его вместе с луком, перцем, чесноком, специями в блендере до получения однородной массы. Добавьте муку и соль и перемешайте.

Сформируйте из этой массы небольшие круглые шарики размером около 3 см. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте фалафель по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотисто-коричневого цвета.

А можно ли положить меньше специй в фалафель - Клопотенко, известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, - кроме нута, лука, чеснока, зелени кинзы и петрушки, в своем рецепте указывает из специй только зиру.

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