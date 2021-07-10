Рецепты летних салатов / фото ua.depositphotos.com

Лето - лучшее время, чтобы подарить организму ударную дозу витаминов. Главный секрет - удачно комбинировать продукты между собой, чтобы получить оригинальный вкус.

Авокадо, тунец и помидоры черри

Салат из авокадо / фото: depositphotos
  • авокадо - 1 шт;
  • листья салата - 1 пучок;
  • помидоры черри - 300 гр;
  • консервированный тунец - 2 банки;
  • огурцы - 300 гр;
  • фиолетовый лук;
  • сок 0.5 лимона;
  • оливковое масло - 2-3 ст.л;
  • кинза;
  • соль, специи.

Заправка: оливковое масло, кинза, лимонный сок, соль и специи.

Помыть и порвать руками листья салата. Помидоры черри разрезать пополам. Огурцы и авокадо помыть, почистить и нарезать. Из банок с тунцом слить масло, тунец нарезать кусочками. Все составляющие выкладываем в тарелку, перемешиваем, добавляем лук и заправку.

Ветчина, персики и моцарелла

Салат с персиками / pinterest.ru
  • персики - 4 шт;
  • листья салата с рукколой - 150 гр;
  • ветчина - 4 кусочка;
  • моцарелла - 8 кусочков;
  • оливковое масло, бальзамический укус;
  • соль, специи.

Снять с персиков кожицу, нарезать, смазать оливковым маслом и слегка поджарить на сковороде. На тарелку выложить салат с рукколой, по бокам разместить персики. В центре - моцарелла, по бокам - ветчина. Перед подачей полить салат заправкой и посыпать специями.

Салат «‎Дачный»‎

Салат с картофелем и яйцом / ua.depositphotos.com
  • яйцо куриное - 1 шт;
  • картофель - 2 шт;
  • огурец - 1 шт;
  • салат айсберг - 60 гр;
  • редис - 25 гр;
  • сливки - 15 мл;
  • сметана - 20 гр;
  • чеснок - 20 гр;
  • сок лимона;
  • сливочное масло - 5 гр;
  • маслины - 10 шт;
  • укроп, тимьян, соль, перец, специи.

Читайте такжеВсемирный день жареного мяса: 5 рецептов ароматного шашлыка, как выбирать мясо, в чем мариноватьОтварить картофель с травами и сливочным маслом, затем слегка поджарить. Сварить яйцо. Приготовить соус: сметана, сливки, сок лимона, чеснок и укроп. Нарезать овощи и соединить с соусом. Маслины подсушить в духовке и перебить в блендере. Посыпать маслинами салат. Яйцо и картофель разрезать, выложить рядом с овощами.

С бужениной и картофелем

Салат с картофелем и бужениной / pinterest.ru
  • красный сладкий перец - 2 стручка;
  • картофель - 400 гр;
  • оливковое масло - 8 ст.л;
  • микс салата - 150 гр;
  • буженина - 300 гр;
  • карри порошок - 1 ч.л;
  • лимонный сок - 1 ст.л;
  • моцарелла - 200 гр;
  • молотый черный перец, соль. специи.

Разогреть духовку до 200°C. Взять стручки, разрезать пополам, удалить из них семена и, выложив на бумагу кожицей вверх, запекать в духовке 10 минут. После этого накрыть перец мокрым полотенцем и подождать, пока он остынет. Снять кожицу, стручки нарезать полосками. Картофель отварить, нарезать дольками, положить на противень, смазать оливковым маслом, посыпать специями и запекать 20 минут. Листья салата перебрать, промыть, просушить и порвать руками. Нарезать буженину полосками, порошок карри смешать с маслом и смазать картофель в духовке. Выложить на картофель буженину и запекать 3 минуты. Соединить перец, картофель, буженину, листья салата и моцареллу. Смешать лимонный сок с маслом и заправить соусом салат.

Легкий овощной салат с сыром

Овощной салат / фото ua.depositphotos.com
  • яблоко - 1 шт;
  • лук репчатый - 1 шт;
  • руккола - 100 гр;
  • листья салата - 100 гр;
  • моцарелла - 50 гр;
  • грецкие орехи - 50 гр;
  • оливковое масло;
  • сок лимона;
  • зелень петрушки;
  • мед - 1 ст.л;
  • соль, специи.

Промыть, просушить рукколу и листья салата, затем порвать руками. Орехи поджарить  на сковороде и измельчить в блендере. Лук нарезать полукольцами, сыр - пластинками. Яблоко очистить от кожуры, нарезать кольцами и сбрызнуть соком лимона. 

Сделать соус: мед, оливковое масло, соль и перец. Перемешать, заправить овощи. Подождать 10 минут, чтобы ингредиенты пропитались соусом. Выложить салат на блюдо, украсить сыром и орехами.

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Автор: Кристина Кащавцева