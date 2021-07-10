Овощи и фрукты можно есть в их натуральном виде или сделать из них салаты.

Лето - лучшее время, чтобы подарить организму ударную дозу витаминов. Главный секрет - удачно комбинировать продукты между собой, чтобы получить оригинальный вкус.

Авокадо, тунец и помидоры черри

авокадо - 1 шт;

листья салата - 1 пучок;

помидоры черри - 300 гр;

консервированный тунец - 2 банки;

огурцы - 300 гр;

фиолетовый лук;

сок 0.5 лимона;

оливковое масло - 2-3 ст.л;

кинза;

соль, специи.

Заправка: оливковое масло, кинза, лимонный сок, соль и специи.

Помыть и порвать руками листья салата. Помидоры черри разрезать пополам. Огурцы и авокадо помыть, почистить и нарезать. Из банок с тунцом слить масло, тунец нарезать кусочками. Все составляющие выкладываем в тарелку, перемешиваем, добавляем лук и заправку.

Ветчина, персики и моцарелла

персики - 4 шт;

листья салата с рукколой - 150 гр;

ветчина - 4 кусочка;

моцарелла - 8 кусочков;

оливковое масло, бальзамический укус;

соль, специи.

Снять с персиков кожицу, нарезать, смазать оливковым маслом и слегка поджарить на сковороде. На тарелку выложить салат с рукколой, по бокам разместить персики. В центре - моцарелла, по бокам - ветчина. Перед подачей полить салат заправкой и посыпать специями.

Салат «‎Дачный»‎

яйцо куриное - 1 шт;

картофель - 2 шт;

огурец - 1 шт;

салат айсберг - 60 гр;

редис - 25 гр;

сливки - 15 мл;

сметана - 20 гр;

чеснок - 20 гр;

сок лимона;

сливочное масло - 5 гр;

маслины - 10 шт;

укроп, тимьян, соль, перец, специи.

Читайте такжеВсемирный день жареного мяса: 5 рецептов ароматного шашлыка, как выбирать мясо, в чем мариноватьОтварить картофель с травами и сливочным маслом, затем слегка поджарить. Сварить яйцо. Приготовить соус: сметана, сливки, сок лимона, чеснок и укроп. Нарезать овощи и соединить с соусом. Маслины подсушить в духовке и перебить в блендере. Посыпать маслинами салат. Яйцо и картофель разрезать, выложить рядом с овощами.

С бужениной и картофелем

красный сладкий перец - 2 стручка;

картофель - 400 гр;

оливковое масло - 8 ст.л;

микс салата - 150 гр;

буженина - 300 гр;

карри порошок - 1 ч.л;

лимонный сок - 1 ст.л;

моцарелла - 200 гр;

молотый черный перец, соль. специи.

Разогреть духовку до 200°C. Взять стручки, разрезать пополам, удалить из них семена и, выложив на бумагу кожицей вверх, запекать в духовке 10 минут. После этого накрыть перец мокрым полотенцем и подождать, пока он остынет. Снять кожицу, стручки нарезать полосками. Картофель отварить, нарезать дольками, положить на противень, смазать оливковым маслом, посыпать специями и запекать 20 минут. Листья салата перебрать, промыть, просушить и порвать руками. Нарезать буженину полосками, порошок карри смешать с маслом и смазать картофель в духовке. Выложить на картофель буженину и запекать 3 минуты. Соединить перец, картофель, буженину, листья салата и моцареллу. Смешать лимонный сок с маслом и заправить соусом салат.

Легкий овощной салат с сыром

яблоко - 1 шт;

лук репчатый - 1 шт;

руккола - 100 гр;

листья салата - 100 гр;

моцарелла - 50 гр;

грецкие орехи - 50 гр;

оливковое масло;

сок лимона;

зелень петрушки;

мед - 1 ст.л;

соль, специи.

Промыть, просушить рукколу и листья салата, затем порвать руками. Орехи поджарить на сковороде и измельчить в блендере. Лук нарезать полукольцами, сыр - пластинками. Яблоко очистить от кожуры, нарезать кольцами и сбрызнуть соком лимона.

Сделать соус: мед, оливковое масло, соль и перец. Перемешать, заправить овощи. Подождать 10 минут, чтобы ингредиенты пропитались соусом. Выложить салат на блюдо, украсить сыром и орехами.

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Автор: Кристина Кащавцева