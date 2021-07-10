Лето - лучшее время, чтобы подарить организму ударную дозу витаминов. Главный секрет - удачно комбинировать продукты между собой, чтобы получить оригинальный вкус.
Авокадо, тунец и помидоры черри
- авокадо - 1 шт;
- листья салата - 1 пучок;
- помидоры черри - 300 гр;
- консервированный тунец - 2 банки;
- огурцы - 300 гр;
- фиолетовый лук;
- сок 0.5 лимона;
- оливковое масло - 2-3 ст.л;
- кинза;
- соль, специи.
Заправка: оливковое масло, кинза, лимонный сок, соль и специи.
Помыть и порвать руками листья салата. Помидоры черри разрезать пополам. Огурцы и авокадо помыть, почистить и нарезать. Из банок с тунцом слить масло, тунец нарезать кусочками. Все составляющие выкладываем в тарелку, перемешиваем, добавляем лук и заправку.
Ветчина, персики и моцарелла
- персики - 4 шт;
- листья салата с рукколой - 150 гр;
- ветчина - 4 кусочка;
- моцарелла - 8 кусочков;
- оливковое масло, бальзамический укус;
- соль, специи.
Снять с персиков кожицу, нарезать, смазать оливковым маслом и слегка поджарить на сковороде. На тарелку выложить салат с рукколой, по бокам разместить персики. В центре - моцарелла, по бокам - ветчина. Перед подачей полить салат заправкой и посыпать специями.
Салат «Дачный»
- яйцо куриное - 1 шт;
- картофель - 2 шт;
- огурец - 1 шт;
- салат айсберг - 60 гр;
- редис - 25 гр;
- сливки - 15 мл;
- сметана - 20 гр;
- чеснок - 20 гр;
- сок лимона;
- сливочное масло - 5 гр;
- маслины - 10 шт;
- укроп, тимьян, соль, перец, специи.
Читайте такжеВсемирный день жареного мяса: 5 рецептов ароматного шашлыка, как выбирать мясо, в чем мариноватьОтварить картофель с травами и сливочным маслом, затем слегка поджарить. Сварить яйцо. Приготовить соус: сметана, сливки, сок лимона, чеснок и укроп. Нарезать овощи и соединить с соусом. Маслины подсушить в духовке и перебить в блендере. Посыпать маслинами салат. Яйцо и картофель разрезать, выложить рядом с овощами.
С бужениной и картофелем
- красный сладкий перец - 2 стручка;
- картофель - 400 гр;
- оливковое масло - 8 ст.л;
- микс салата - 150 гр;
- буженина - 300 гр;
- карри порошок - 1 ч.л;
- лимонный сок - 1 ст.л;
- моцарелла - 200 гр;
- молотый черный перец, соль. специи.
Разогреть духовку до 200°C. Взять стручки, разрезать пополам, удалить из них семена и, выложив на бумагу кожицей вверх, запекать в духовке 10 минут. После этого накрыть перец мокрым полотенцем и подождать, пока он остынет. Снять кожицу, стручки нарезать полосками. Картофель отварить, нарезать дольками, положить на противень, смазать оливковым маслом, посыпать специями и запекать 20 минут. Листья салата перебрать, промыть, просушить и порвать руками. Нарезать буженину полосками, порошок карри смешать с маслом и смазать картофель в духовке. Выложить на картофель буженину и запекать 3 минуты. Соединить перец, картофель, буженину, листья салата и моцареллу. Смешать лимонный сок с маслом и заправить соусом салат.
Легкий овощной салат с сыром
- яблоко - 1 шт;
- лук репчатый - 1 шт;
- руккола - 100 гр;
- листья салата - 100 гр;
- моцарелла - 50 гр;
- грецкие орехи - 50 гр;
- оливковое масло;
- сок лимона;
- зелень петрушки;
- мед - 1 ст.л;
- соль, специи.
Промыть, просушить рукколу и листья салата, затем порвать руками. Орехи поджарить на сковороде и измельчить в блендере. Лук нарезать полукольцами, сыр - пластинками. Яблоко очистить от кожуры, нарезать кольцами и сбрызнуть соком лимона.
Сделать соус: мед, оливковое масло, соль и перец. Перемешать, заправить овощи. Подождать 10 минут, чтобы ингредиенты пропитались соусом. Выложить салат на блюдо, украсить сыром и орехами.
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