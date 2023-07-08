Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто и быстро - достаточно нарезать ингредиенты и смешать. Вместо консервированного можно взять свежий ананас, а сытности блюду придаст ваш любимый твердый сыр.
Салат с ананасом, морковью и твердым сыром
Ингредиенты:
- морковь (средняя) - 3 шт.;
- ананас консервированный или свежий - 300 г;
- сыр твердый - 150 г;
- чеснок - 3 зубчика;
- майонез (домашний) - 1-2 ст. л.
Как приготовить салат
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Почистите и натрите морковь. Натрите сыр. Почистите свежий ананас и нарежьте кубиками, или нарежьте кубиками кольца консервированного ананаса. Смешайте все ингредиенты, добавьте давленный чеснок, заправьте майонезом, перемешайте. Доведите до вкуса солью по желанию.
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