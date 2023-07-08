Этот салат можно готовить каждый день - он не надоедает.

Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто и быстро - достаточно нарезать ингредиенты и смешать. Вместо консервированного можно взять свежий ананас, а сытности блюду придаст ваш любимый твердый сыр.

Салат с ананасом, морковью и твердым сыром

Ингредиенты:

морковь (средняя) - 3 шт.;

ананас консервированный или свежий - 300 г;

сыр твердый - 150 г;

чеснок - 3 зубчика;

майонез (домашний) - 1-2 ст. л.

Как приготовить салат

Видео дня

Почистите и натрите морковь. Натрите сыр. Почистите свежий ананас и нарежьте кубиками, или нарежьте кубиками кольца консервированного ананаса. Смешайте все ингредиенты, добавьте давленный чеснок, заправьте майонезом, перемешайте. Доведите до вкуса солью по желанию.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез - 5 рецептов на любой вкус.

Вас также могут заинтересовать новости: