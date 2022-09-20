Виноград - прекрасная основа для вкусных салатов на праздник и каждый день. Этот фрукт прекрасно сочетается почти с любыми продуктами и добавляет яркую нотку в блюдо. Для салатов лучше использовать сладкие сорта винограда без косточек, в идеале - кишмиш. Вместо майонеза блюдо можно заправить йогуртом или смесью сметаны с соевым соусом.
Ранее мы рассказывали, когда собирать виноград в саду и как определить его спелость.
- Салат с виноградом и крабовыми палочками
- Салат "Тиффани" с виноградом, курицей и сыром
- Салат с виноградом и печенью
- Салат с виноградом и тунцом
Салат с виноградом и крабовыми палочками
- Виноград - 100 г.
- Крабовые палочки - 100 г.
- Консервированная кукуруза - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Майонез - 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Яйца отварить вкрутую (10 минут) и сразу после варки выложить в холодную воду. Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой, а яйца - кубиком. Из кукурузы слить воду. Соединить яйца с палочками и кукурузой. Виноград разрезать пополам и удалить косточки, если есть. Перемешать с остальными ингредиентами. Заправить майонезом и посолить по вкусу.
Салат "Тиффани" с виноградом, курицей и сыром
- Куриные грудки - 2 шт.
- Виноград - 300 г.
- Твёрдый сыр - 200 г.
- Куриные яйца - 4 шт.
- Грецкие орехи - 0.5 стак.
- Майонез - 80 г.
- Сметана - 80 г.
- Карри приправа - 1 чайн.л.
- Растительное масло - 3 стол.л.
Курицу нарезать вдоль крупными кусками. Натереть курицу солью и приправой карри. Обжарить грудки на сковороде на подсолнечном масле 3-4 минуты с каждой стороны. Остудить и мелко нарезать мясо.
Виноград помыть и разрезать пополам. Вынуть косточки, если есть. Яйца отварить вкрутую. При можно варке добавить в воду щепотку соды, чтобы они лучше чистились. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Орехи обжарить на сухой сковороде и очистить от кожуры. Немного измельчить орехи ножом или скалкой.
Смешать майонез со сметаной, посолить и поперчить. Добавить орехи и перемешать соус. Выложить салат следующими слоями: курица, яйца, сыр, винограды, сыр, курица, яйца. Каждый слой смазать соусом и украсить салат сверху половинками винограда. Дать салату настояться минимум 5 часов в холодильнике.
Салат с виноградом и печенью
- Куриная печень - 400 г.
- Помидоры - 3 шт.
- Виноград - 100 г.
- Листовой салат - 1 пучок.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Подсолнечное масло для жарки печени - 1 ст.л.
- Мед - 1 ст.л.
- Соевый соус - 1 ч.л.
- Мука - 2 ст.л.
Помидоры нарезать тонкими дольками, а печень небольшими кубиками. Посолить и поперчить печень. Обвалять в муке и обжарить на небольшом огне на сковороде на подсолнечном масле 10-15 минут.
Для заправки смешать оливковое масло с мёдом и уксусом. Листья салата порвать руками и выложить в тарелку. На салат выложить помидоры, виноград, теплую печень и полить заправкой.
Салат с виноградом и тунцом
- Консервированный тунец - 200 г.
- Яблоко - 1 шт.
- Виноград - 100 г.
- Зеленый лук - 5 стеблей.
- Грецкие орехи - 50 г.
- Майонез - 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Яблоко очистить и натереть на крупной терке. Виноград разрезать пополам. Зеленый лук мелко порубить. Орехи подсушить на горячей сковороде без масла и порубить ножом. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом.