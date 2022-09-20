Салат с виноградом может содержать мясо, рыбу или сыр - эти ягоды хорошо сочетаются со многими продуктами.

Виноград - прекрасная основа для вкусных салатов на праздник и каждый день. Этот фрукт прекрасно сочетается почти с любыми продуктами и добавляет яркую нотку в блюдо. Для салатов лучше использовать сладкие сорта винограда без косточек, в идеале - кишмиш. Вместо майонеза блюдо можно заправить йогуртом или смесью сметаны с соевым соусом.

Ранее мы рассказывали, когда собирать виноград в саду и как определить его спелость.

Салат с виноградом и крабовыми палочками

Виноград - 100 г.

Крабовые палочки - 100 г.

Консервированная кукуруза - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Майонез - 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Яйца отварить вкрутую (10 минут) и сразу после варки выложить в холодную воду. Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой, а яйца - кубиком. Из кукурузы слить воду. Соединить яйца с палочками и кукурузой. Виноград разрезать пополам и удалить косточки, если есть. Перемешать с остальными ингредиентами. Заправить майонезом и посолить по вкусу.

Видео дня

Салат "Тиффани" с виноградом, курицей и сыром

Куриные грудки - 2 шт.

Виноград - 300 г.

Твёрдый сыр - 200 г.

Куриные яйца - 4 шт.

Грецкие орехи - 0.5 стак.

Майонез - 80 г.

Сметана - 80 г.

Карри приправа - 1 чайн.л.

Растительное масло - 3 стол.л.

Курицу нарезать вдоль крупными кусками. Натереть курицу солью и приправой карри. Обжарить грудки на сковороде на подсолнечном масле 3-4 минуты с каждой стороны. Остудить и мелко нарезать мясо.

Виноград помыть и разрезать пополам. Вынуть косточки, если есть. Яйца отварить вкрутую. При можно варке добавить в воду щепотку соды, чтобы они лучше чистились. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Орехи обжарить на сухой сковороде и очистить от кожуры. Немного измельчить орехи ножом или скалкой.

Смешать майонез со сметаной, посолить и поперчить. Добавить орехи и перемешать соус. Выложить салат следующими слоями: курица, яйца, сыр, винограды, сыр, курица, яйца. Каждый слой смазать соусом и украсить салат сверху половинками винограда. Дать салату настояться минимум 5 часов в холодильнике.

Салат с виноградом и печенью

Куриная печень - 400 г.

Помидоры - 3 шт.

Виноград - 100 г.

Листовой салат - 1 пучок.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Подсолнечное масло для жарки печени - 1 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Соевый соус - 1 ч.л.

Мука - 2 ст.л.

Помидоры нарезать тонкими дольками, а печень небольшими кубиками. Посолить и поперчить печень. Обвалять в муке и обжарить на небольшом огне на сковороде на подсолнечном масле 10-15 минут.

Для заправки смешать оливковое масло с мёдом и уксусом. Листья салата порвать руками и выложить в тарелку. На салат выложить помидоры, виноград, теплую печень и полить заправкой.

Салат с виноградом и тунцом

Консервированный тунец - 200 г.

Яблоко - 1 шт.

Виноград - 100 г.

Зеленый лук - 5 стеблей.

Грецкие орехи - 50 г.

Майонез - 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Яблоко очистить и натереть на крупной терке. Виноград разрезать пополам. Зеленый лук мелко порубить. Орехи подсушить на горячей сковороде без масла и порубить ножом. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом.

Вас также могут заинтересовать новости: