Этот красивый и вкусный салат прекрасно подойдет для пасхального стола.

Оригинальный салат "Гнездо глухаря" или "Перепелиное гнездо" - это идеальный вариант того, что приготовить на Пасху. Ведь на этот праздник принято делать вареные яйца. Рецепт блюда несложный и доступен каждому. А результат такой вкусный, что от добавки никто не откажется.

Мы публикуем детальный рецепт "Гнездо глухаря" - салат, с которым Пасха 2025 точно пройдет удачно. Блюдо можно менять по вкусу - в классической версии внутрь кладут курицу, огурцы и яйца. "Подстилка" делается из тонкого картофеля фри или, в диетическом варианте, из тертого сыра.

Как приготовить салат "Перепелиное гнездо"

По желанию курицу можно заменить шинкой, а соленые огурцы - свежими. Также можно добавить грибы и плавленый сыр.

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Вам понадобятся:

картошка - 400 г;

куриное филе - 350 г;

куриные яйца - 4 шт.;

перепелиные яйца - 5 шт.;

соленые огурцы - 250 г;

лук - 1 шт.;

уксус - 1 стол.л.;

сахар - 2 чайн. л.;

майонез - 150 г;

соль, перец по вкусу;

укроп для украшения.

Курицу и яйца отварите до готовности и остудите. Лук залейте кипятком, а затем нарежьте полукольцами и замаринуйте в сахаре и уксусе на 15 минут.

Картошку почистите и натрите на терке для корейской моркови, либо вручную нарежьте тонкой соломкой. Промойте под проточной водой. Жарьте в хорошо разогретом масле до золотистого цвета (примерно 5 минут). Готовьте картошку порциями, чтобы на сковороде она лежала в один слой. Выложите фри на бумажные салфетки для впитывания лишнего масла.

Мясо нарежьте мелким кубиком, огурцы - соломкой, куриные яйца натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты. Также добавьте к смеси примерно 1/3 часть картошки. Посолите и поперчите, заправьте майонезом.

Выложите на тарелку салат в форме холма с углублением посередине. Обложите жареной картошкой. В середину положите ветки укропа, а на них - вареные и чищенные перепелиные яйца.

Вместо жареного картофеля блюдо можно украсить сыром. Натрите 300 г сыра на крупной терке и посыпьте салат "Гнездо" сверху.

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