Мимоза – хорошо знакомый и любимый многими праздничный салат. Он получил свое название из-за внешнего сходства с цветками мимозы. Основой салата является консервированная рыба (чаще всего горбуша). Рецепт классической Мимозы достаточно простой, но можно разнообразить его вкус овощами и даже фруктами.
Ранее мы рассказывали, какие ещё салаты на Новый год можно подать на праздник.
Салат Мимоза – классический рецепт
- Яйца – 6 шт.
- Твердый сыр – 150 г.
- Лук – 2-3 шт.
- Рыбные консервы – 250 г.
- Майонез – 200 г.
- Масло – 100 г.
Яйца отварить вкрутую и остудить. Отделить желтки от белков и натереть. Сыр и твердое сливочное масло натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Рыбу размять вилкой. Выложить салат слоями в следующей последовательности: белки – сыр – рыба – лук – масло - желтки. Все слои кроме масла слегка смазать майонезом.
Салат Мимоза с картошкой и морковью
- Яйца – 4 шт.
- Картошка – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Рыбные консервы – 250 г.
- Майонез по вкусу.
Яйца, морковь и картошку отварить до готовности. Лук залить кипятком на несколько минут. Рыбу размять вилкой, отделить яичные белки от желтков. Яйца, картошку и морковь натереть на терке, лук нарезать.
На дно салатника выложить немного картошки. Затем поочередно положить рыбу, лук, картошку, морковь, белки и желтки. Каждый слой слегка посолить и смазать майонезом. Убрать в холодильник на несколько часов.
Салат Мимоза с грушей
- Яйца – 5 шт.
- Консервированная горбуша – 200 г.
- Твердый сыр – 100 г.
- Груши – 2 шт.
- Майонез – 200 г.
Яйца отварить вкрутую и отдельно натереть белки с желтками. Из горбуши достать крупные кости и размять рыбу вилкой. На крупной терке натереть сыр и груши. Выложить слои салата: половина белков – половина сыра – половина рыбы – груша - половина белков – половина сыра – половина рыбы. Каждый слой слегка смазать майонезом. Посыпать сверху желтками и оставить в холодильнике на пару часов.
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