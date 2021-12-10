Классический салат Мимоза хорошо знаком жителям постсоветских стран. Рассказываем, как приготовить оригинальное блюдо.

Мимоза – хорошо знакомый и любимый многими праздничный салат. Он получил свое название из-за внешнего сходства с цветками мимозы. Основой салата является консервированная рыба (чаще всего горбуша). Рецепт классической Мимозы достаточно простой, но можно разнообразить его вкус овощами и даже фруктами.

Ранее мы рассказывали, какие ещё салаты на Новый год можно подать на праздник.

Салат Мимоза – классический рецепт

Яйца – 6 шт.

Твердый сыр – 150 г.

Лук – 2-3 шт.

Рыбные консервы – 250 г.

Майонез – 200 г.

Масло – 100 г.

Яйца отварить вкрутую и остудить. Отделить желтки от белков и натереть. Сыр и твердое сливочное масло натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Рыбу размять вилкой. Выложить салат слоями в следующей последовательности: белки – сыр – рыба – лук – масло - желтки. Все слои кроме масла слегка смазать майонезом.

Салат Мимоза с картошкой и морковью

Яйца – 4 шт.

Картошка – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Рыбные консервы – 250 г.

Майонез по вкусу.

Яйца, морковь и картошку отварить до готовности. Лук залить кипятком на несколько минут. Рыбу размять вилкой, отделить яичные белки от желтков. Яйца, картошку и морковь натереть на терке, лук нарезать.

На дно салатника выложить немного картошки. Затем поочередно положить рыбу, лук, картошку, морковь, белки и желтки. Каждый слой слегка посолить и смазать майонезом. Убрать в холодильник на несколько часов.

Салат Мимоза с грушей

Яйца – 5 шт.

Консервированная горбуша – 200 г.

Твердый сыр – 100 г.

Груши – 2 шт.

Майонез – 200 г.

Яйца отварить вкрутую и отдельно натереть белки с желтками. Из горбуши достать крупные кости и размять рыбу вилкой. На крупной терке натереть сыр и груши. Выложить слои салата: половина белков – половина сыра – половина рыбы – груша - половина белков – половина сыра – половина рыбы. Каждый слой слегка смазать майонезом. Посыпать сверху желтками и оставить в холодильнике на пару часов.

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Автор: Екатерина Пулатова