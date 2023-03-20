Сложно представить праздничный стол без крабового салата. Это неудивительно, ведь на его приготовление уходит мало времени, а рецепт очень простой. Если хочется удивить гостей, то можно немного его изменить.
Ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом консервированным - очень вкусные рецепты без майонеза.
Салат крабовый - что понадобится
Для приготовления этого салата нужны:
- крабовые палочки - 200 грамм;
- маленькие помидоры - 3-5 штук;
- сыр - 130 грамм;
- укроп - несколько веточек;
- майонез.
Палочки очищаем, режем крупными кубиками, затем измельчаем брусочками помидоры и сыр. Сыр берем любой, но лучше использовать твердый. Заправляем майонезом, посыпаем порубленным укропом, а затем солим и перемешиваем салатной ложкой. Также можно нарезать все ингредиенты соломкой, а помидоры порезать более мелко.
Когда дело касается салатов, то всегда можно добавить или убрать какие-то продукты. Например, этот салат точно не испортит консервированная кукуруза, сладкий перец или огурцы - все зависит от ваших предпочтений.