Самый простой яблочный пирог в духовке - это шарлотка. Воздушный яблочный пирог придется по душе каждому. Подборку разных рецептов читайте на УНИАН

Нет, наверное, ни одной хозяйки, которая не записала бы в свою кулинарную книгу фирменный рецепт яблочного пирога. УНИАН собрал разные варианты всеми любимого десерта.

Шарлотка на кефире

Это самый простой рецепт яблочного пирога на кефире, который можно придумать. Рецепт насчитан на форму 24-26 сантиметров.

яйца - два

сахарный песок - 200 грамм

ванильный сахар или цедра апельсина - 1 чайная ложка

кефир - 250 миллилитров

сливочное масло - 50 грамм

мука - 250 грамм

соль - 1/4 чайной ложки

разрыхлитель - 1 чайная ложка

корица - 1 чайная ложка

яблоки - 2-3 штуки

Яйца взбиваем с сахаром, солью и ванилью. Добавляем масло комнатной температуры и перемешиваем. Вливаем кефир комнатной температуры, всыпаем разрыхлитель и просеянную муку, перемешиваем до однородности. Тесто будет напоминать густую сметану.

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Дно формы выстилаем пергаментом и смазываем маслом. Выливаем тесто, а наверх выкладываем порезанные на дольки яблоки. Сверху посыпаем корицей. Выпекать при 180 градусах 25-30 минут. На готовность проверяем зубочисткой. По желанию можно украсить сахарной пудрой, но пирог должен хотя бы немного остыть - иначе она растает.

Самый простой яблочный пирог

Рецепт этого десерта под названием Сбричолата родом из Италии. Он максимально простой, но невероятно вкусный.

мука пшеничная - 300 грамм

сахарный песок - 130 грамм

сливочное масло - 120 грамм

яйцо крупное - 1 штука

разрыхлитель - 1 чайная ложка

яблоки - 3-4 штуки

сахар - 80 грамм

сок половинки лимона

Чистим яблоки от шкурки и нарезаем кубиком. Добавляем 80 грамм сахара, сок лимона и тушим до размягчения на сковороде. Пока начинка остывает, берем оставшиеся ингредиенты и руками перетираем в крошку.

На дно формы (20 см) выстилаем пергамент, смазываем его маслом. Берем половину крошки и высыпаем туда. Нужно сформировать дно и небольшие бортики будущего пирога. Начинку, предварительно отцедив, выкладываем в форму. Засыпаем остальной крошкой.

Выпекать 35-45 минут в духовке при 180 градусах.

Домашний пирог с яблоками

Это самый простой рецепт яблочного пирога без яиц.

мука - 320 грамм

разрыхлитель - 2 чайные ложки

сахарный песок - 7-8 столовых ложек

соль - щепотка

яблоки - 3-4 штуки

молоко - 300 миллилитров

растительное масло без запаха - 100 миллилитров

лимонный сок - 1 столовая ложка

Смешиваем все сухие ингредиенты, вливаем все жидкие и снова перемешиваем до однородности. Яблоки нарезаем дольками или кубиками. Форму смазываем маслом и слегка присыпаем мукой. Выкладываем нарезанные фрукты и заливаем тестом.

Выпекать при 200 градусах около 50-55 минут до румяной корочки. На готовность проверяем зубочисткой.

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