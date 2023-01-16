Чтобы драники получились вкусными и не отняли много сил и времени достаточно знать несколько хитростей. Читайте на УНИАН лайфхаки и готовьте с удовольствием.

Драники - это популярное блюдо европейской кухни. Их варианты можно встретить по всему миру во всех странах, где употребляют картофель. В Украине драники особенно распространены в северных и западных районах, однако любят их одинаково люди по всей стране. УНИАН расскажет, как сделать драники из картошки, даже если дома нет терки.

Ранее мы говорили о том, как приготовить самые вкусные драники на свете по рецепту шеф-повара.

Как приготовить драники - лайфхаки

Картофельные оладьи относятся к одним из простейших блюд. Они не требуют специального инвентаря или каких-то необычных продуктов - только ваше желание и немного вдохновения.

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Для приготовления вам понадобятся:

картофель - 300 гр;

яйца - 1 шт;

мука - 1 ст. л. с горкой;

соль, перец - по вкусу.

Также возьмите глубокую сковороду с толстым дном. По желанию тарелку для драников можно застелить салфеткой, чтобы избавиться от лишнего масла.

Картофель чистим и натираем на средней терке. Измельченный овощ можно отжать от жидкости и промыть от крахмала, но с ним драники будут более хрустящими. Можно также мелко накрошить туда один маленький лук, если едите его. Добавляем слегка взбитое яйцо, специи и муку. Перемешиваем до однородности и жарим до румяности на среднем огне. Подавать драники вкуснее всего со сметаной.

Ранее мы уже рассказывали, как жарить картошку с хрустящей корочкой.

Существует также ленивый способ, как приготовить драники без трения картошки на терке. Для этого всего лишь надо использовать другую кулинарную технику. Если вы не знали, можно ли измельчить картошку в блендере для драников, то наш ответ - да. Для удобства стоит нарезать овощи средним кубиком. Затем добавляем остальные ингредиенты и жарим картофельные оладьи.

Если же вам интересно узнать, как сделать драники без терки и блендера, то вам может помочь мясорубка. С ее помощью можно за считанные минуты и без лишних движений измельчить картофель.

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