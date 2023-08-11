Неострая маринованная морковь на зиму - очень полезная и простая заготовка.

В Украине наступил сезон моркови, когда на участках собирают ароматные оранжевые плоды. Магазинная морковь по вкусу и аромату не сравнится с домашней. В августе с овощем делают заготовки, чтобы наслаждаться богатым вкусом и витаминами круглый год.

Предлагаем вам заготовить очень простую консервированную морковь на зиму, которую можно добавлять в супы, салаты и вторые блюда. Хранится такая заготовка в течение года. Закрывать её рекомендуется в маленькие баночки объёмом 500 мл, а после открытия хранить в холодильнике.

Маринованная морковь на зиму в банках универсальная

Ингредиенты:

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морковь - 1 кг;

уксус - 1 стол. л.;

соль - 1 стол. л.

Морковь помыть, почистить и натереть на обычной терке или терке для корейской моркови. Перемешать вместе с солью. Банки простерилизовать или просто промыть горячей водой с содой с двух сторон. А крышки прокипятить 10 минут. Выложить морковь в банки и влить уксус.

Банки с морковью на зиму поставить в кастрюлю с тканью на дне, прикрыв крышками. Банки не должны соприкасаться. Налейте в кастрюлю воду по плечики банки и поставьте на средний огонь. После закипания воды стерилизуйте банки 40 минут. Затем закатайте крышками, переверните вверх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте морковь с солью на зиму полностью остывать и переставьте в темное место.

Жареная морковь с луком на зиму

Ингредиенты:

лук - 200 г;

морковь - 300 г;

болгарский перец - 1 шт.;

помидоры - 200 г;

подсолнечное масло - 2 стол.л.;

сливочное масло - 2 стол.л.;

соль, перец по вкусу.

Морковь и лук помыть и почистить. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать, перец и помидоры нарезать кубиком. На сковороде вместе разогреть подсолнечное и сливочное масло до горячей температуры, и выложить лук с морковью. Обжаривать на среднем огне 5-7 минут при постоянном помешивании. В конце жарки посолить и поперчить овощи.

Затем выложить в сковородку перец и жарить ещё 5 минут. В конце добавить помидоры и готовить зажарку ещё 20 минут на маленьком огне под крышкой. По желанию добавить в смесь свежую зелень.

Банки простерилизовать на водяной бане или в микроволновке. Разложить горячую заправку для супа на зиму по банкам и закрутить крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть теплым полотенцем и оставить до полного остывания, а затем убрать в темное прохладное место.

С морковной заготовкой можно приготовить очень вкусный и простой салат из моркови с добавлением ананаса и сыра.

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