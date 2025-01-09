Вяленые томаты можно добавлять в пасту, пиццу или брускетты.

Обычно готовятся вяленые помидоры в сушилке, но не у всех есть эта дорогостоящая бытовая техника. К тому же она тянет очень много электроэнергии. Рассмотрим, как готовить вяленые помидоры в духовке.

Как приготовить вяленые помидоры в духовке

С этого количества ингредиентов получится приготовить три баночки по 250 граммов. Вам нужны:

томаты – 2,2 кг;

чеснок – 6-9 зубчиков;

соль, сахар – по вкусу;

тимьян – 0,5 ч.л;

розмарин – 0,5 ч.л;

сушеный базилик – 0,5 ч.л;

орегано – 0,5 ч.л;

растительное масло – 300-350 мл.

Лучше всего выбрать для это рецепта помидоры "сливка". Моем их, режем пополам и выкладываем срезом вверх на противень с пергаментом. Размещать кусочки можно близко друг к другу, так как они еще уменьшатся в размере. Посыпаем их сверху солью и сахаром, а затем отправляем в духовку. Сушим в духовке 12 часов. Первые 4 часа готовим их при температуре 110 градусов (верх/низ с конвекцией). Затем нужно уменьшить температуру до 90 градусов и оставляем еще на 4 часа. Оставшееся время готовки - при 70-80 градусах.

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Не забывайте проверять томаты, чтоб они равномерно готовились и не подгорали. Чеснок режем на пластины. Специи смешиваем вместе, добавляем их и чеснок к помидорам. Тщательно перемешиваем и распределяем по стерилизованным баночкам. Сверху по горлышко заливаем подогретым до 70 градусов маслом. Храниться эти вяленые помидоры могут в холодильнике в течение года.

Можно также приготовить вяленые помидоры быстро и без духовки.

Вяленые помидоры - рецепт для микроволновки

Не обязательно выбирать сложный путь, чтобы приготовить вяленые помидоры - рецепты этого блюда могут быть гораздо проще, легче и дешевле. Чтобы сделать их дома за полчаса, возьмите:

100 миллилитров оливкового масла;

20 помидоров;

две чайные ложки прованских трав;

четыре грамма соли;

8-10 зубчиков чеснока.

Отберите мясистые плотные томаты. Промойте их и разрежьте - пополам маленькие или на четвертинки большие. Далее нужно удалить семена. Удобнее всего это делать ложкой. Приправьте овощи специями.

Поместите кусочки на тарелку и готовьте в микроволновке шесть минут на максимальной мощности. Оставьте их остыть и слейте сок, если он появится. После этого повторите нагрев еще два раза.

Готовые томаты переложите в сухую и чистую емкость, это может быть банка или удобный для вас лоток. Туда добавьте порезанные пластинами зубчики чеснока или выдавите его. Залейте сверху масло - оно должно полностью покрыть овощи. Храните помидоры в холодильнике, но учитывайте, что съесть их нужно поскорее.

Вяленые помидоры - с чем едят

Помидоры вяленые прекрасно дополнят любую пиццу, брускетту или сэндвич. Также их можно добавить в интересный салат или пиццу.

Такие томаты отлично покажут себя на блюде в компании сыров, оливок и вяленого мяса под вино для гостей.

В то же время не стоит себя ограничивать - по желанию можно создавать любые сочетания на свой вкус.

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