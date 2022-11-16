Тыквенная икра на зиму - очень вкусная и простая в приготовлении закуска.

Хозяйки редко используют тыкву для консервации на зиму, а ведь этот корнеплод в банке становится нежным и очень вкусным. Икра из тыквы понравится даже тем, кто с этим овощем на "вы". В неё можно добавить любые овощи и специи по вкусу, а также, по желанию, сделать икру острой.

Ранее мы писали, как готовится икра из свеклы на зиму - ещё одна вкусная овощная заготовка.

Икра из тыквы с помидорами

Тыква - 1 кг.

Помидоры - 3 шт.

Сладкий болгарский перец - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Соль, перец, молотый кориандр по вкусу.

Лук, болгарский перец и тыкву почистить и нарезать крупными кубиками. В глубокой сковороде разогреть масло. Выложить в сковороду лук и обжарить несколько минут. Добавить перец и жарить ещё 5-7 минут. Затем выложить тыкву, перемешать все овощи вместе, посолить и поперчить. Убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить всё вместе 30 минут.

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Нарезать кубиками помидоры, а чеснок натереть на мелкой терке. Добавить томаты и чеснок в сковороду с овощами. Тушить 15 минут. После этого перебить массу блендером.

Вылить икру в сковороду, довести до кипения и остудить. Кипячение нужно для того, чтобы икра не испортилась за зиму. Разложить икру по стерилизованным банкам и закрыть кипяченными крышками. Банки накрыть теплым пледом и оставить до остывания.

Тыквенная икра с морковью

Тыква - 300 г.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2 маленьких зубчика или 1 крупный

Лук - 1 шт.

Подсолнечное масло - 30 мл.

Вода - 100 мл.

Уксус 9% - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Черный молотый перец по вкусу.

Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать крупными кубиками. Лук почистить и крупно нарезать. Морковь нарезать мельче остальных овощей, чтобы она успела приготовиться.

В сотейник или небольшую кастрюлю влить подсолнечное масло и всыпать овощи. Обжаривать овощи 10-15 минут до золотистого цвета на среднем огне. Затем влить 100 мл горячей воды и убавить огонь. Варить тыкву с овощами ещё примерно 10 минут. Всыпать соль, черный перец и измельченный чеснок.

Готовые овощи перебить до однородности блендером или перекрутить в мясорубке. Если съедите икру сразу, то уксус добавлять необязательно. Если закрываете на зиму, то добавить в икру уксус и разложить по стерилизованным банкам.

Пряная икра из тыквы на зиму в духовке

Тыква мускатная - 600 г.

Лук - 1 шт.

Томатная паста - 3 ст.л.

Перец сладкий красный - 1 шт.

Перец острый - 0,5 шт.

Чеснок - 3 зуб.

Масло оливковое - 2 ст.л.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Соль, специи по вкусу.

Паприка сладкая - щепотка.

Молотый кориандр - щепотка.

Духовку нагреть до 180°. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Перцы очистить от семечек и крупно нарезать. Луковицу нарезать четвертинками. В форму для запекания или прямо на противень выложить тыкву, перец, лук и зубчики чеснока, посыпать специями с солью и сбрызнуть маслом. Запекать овощи 30-40 минут.

Все запеченные овощи сложить в чашу блендера. Добавить томатную пасту и лимонный сок, измельчить массу в икру. Разложить икру по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками.

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