Хозяйки редко используют тыкву для консервации на зиму, а ведь этот корнеплод в банке становится нежным и очень вкусным. Икра из тыквы понравится даже тем, кто с этим овощем на "вы". В неё можно добавить любые овощи и специи по вкусу, а также, по желанию, сделать икру острой.
Ранее мы писали, как готовится икра из свеклы на зиму - ещё одна вкусная овощная заготовка.
Икра из тыквы с помидорами
- Тыква - 1 кг.
- Помидоры - 3 шт.
- Сладкий болгарский перец - 1 шт.
- Лук - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Соль, перец, молотый кориандр по вкусу.
Лук, болгарский перец и тыкву почистить и нарезать крупными кубиками. В глубокой сковороде разогреть масло. Выложить в сковороду лук и обжарить несколько минут. Добавить перец и жарить ещё 5-7 минут. Затем выложить тыкву, перемешать все овощи вместе, посолить и поперчить. Убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить всё вместе 30 минут.
Нарезать кубиками помидоры, а чеснок натереть на мелкой терке. Добавить томаты и чеснок в сковороду с овощами. Тушить 15 минут. После этого перебить массу блендером.
Вылить икру в сковороду, довести до кипения и остудить. Кипячение нужно для того, чтобы икра не испортилась за зиму. Разложить икру по стерилизованным банкам и закрыть кипяченными крышками. Банки накрыть теплым пледом и оставить до остывания.
Тыквенная икра с морковью
- Тыква - 300 г.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 2 маленьких зубчика или 1 крупный
- Лук - 1 шт.
- Подсолнечное масло - 30 мл.
- Вода - 100 мл.
- Уксус 9% - 1 ч.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
- Черный молотый перец по вкусу.
Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать крупными кубиками. Лук почистить и крупно нарезать. Морковь нарезать мельче остальных овощей, чтобы она успела приготовиться.
В сотейник или небольшую кастрюлю влить подсолнечное масло и всыпать овощи. Обжаривать овощи 10-15 минут до золотистого цвета на среднем огне. Затем влить 100 мл горячей воды и убавить огонь. Варить тыкву с овощами ещё примерно 10 минут. Всыпать соль, черный перец и измельченный чеснок.
Готовые овощи перебить до однородности блендером или перекрутить в мясорубке. Если съедите икру сразу, то уксус добавлять необязательно. Если закрываете на зиму, то добавить в икру уксус и разложить по стерилизованным банкам.
Пряная икра из тыквы на зиму в духовке
- Тыква мускатная - 600 г.
- Лук - 1 шт.
- Томатная паста - 3 ст.л.
- Перец сладкий красный - 1 шт.
- Перец острый - 0,5 шт.
- Чеснок - 3 зуб.
- Масло оливковое - 2 ст.л.
- Лимонный сок - 2 ст.л.
- Соль, специи по вкусу.
- Паприка сладкая - щепотка.
- Молотый кориандр - щепотка.
Духовку нагреть до 180°. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Перцы очистить от семечек и крупно нарезать. Луковицу нарезать четвертинками. В форму для запекания или прямо на противень выложить тыкву, перец, лук и зубчики чеснока, посыпать специями с солью и сбрызнуть маслом. Запекать овощи 30-40 минут.
Все запеченные овощи сложить в чашу блендера. Добавить томатную пасту и лимонный сок, измельчить массу в икру. Разложить икру по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками.