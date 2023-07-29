Рассказываем, как сделать кабачки, маринованные на зиму, по разным технологиям.

Кабачок - один из самых популярных в Украине овощей, который можно жарить, запекать и даже мариновать. Летом он стоит довольно дешево, поэтому многие хозяйки смело покупают килограммами, чтобы заготовить на зиму. УНИАН расскажет, как приготовить маринованные кабачки быстро и вкусно.

Самые вкусные маринованные кабачки "как грибы"

Ингредиенты:

Кабачки - 1,5 кг

Чеснок - 3-4 зубчика

Перец острый свежий - 1 шт.

Зелень укропа - 0,25 пучка

Зелень петрушки - 0,25 пучка

Масло растительное - 120 мл

Уксус столовый 9% - 120 мл

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ч. л.

Кабачки вымыть, нарезать брусками, выложить в миску. Туда же добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец, сахар, масло, перемешать. Измельчить зелень и острый перец, выложить к кабачкам. Полить уксусом, снова перемешать и оставить на 3 часа.

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После этого маринованные кабачки с чесноком нужно выложить в банки и закрыть крышками. Затем простерилизовать эти емкости и уже закрутить крышки. В конце маринованные кабачки с чесноком и зеленью перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить в темном месте до полного остывания.

Вкуснейшие маринованные кабачки - рецепт с морковью и кетчупом

Ингредиенты:

Кабачки молодые - 1,5 кг

Морковь - 2 шт. (300 г)

Лук репчатый - 1 шт. (100 г)

Кетчуп чили - 260 г

Томатная паста - 3 ст. ложки (75 г)

Чеснок - 20-50 г

Сахар - 50 г

Соль - 20 г

Масло растительное - 80 мл

Уксус 9% - 50 мл

Вода - 250 мл

Кабачки вымойте, нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Морковь почистите и натрите на мелкой терке или на той, что предназначена для приготовления моркови по-корейски. Лук почистите, нарежьте полукольцами.

Для того чтобы получились именно такие кабачки по корейски, маринованные в кетчупе, строго придерживайтесь рецептуры. Выложите в кастрюлю слой кабачков, затем лук и морковь. Добавьте 1 ст.л соли и 2 ст.л сахара. Влейте масло, разведите томатную пасту водой и залейте полученной смесью овощи, потом приправьте кетчупом. Перемешайте и настаивайте кабачки маринованные быстрого приготовления ровно 5 минут под крышкой, а потом поставьте вариться на 30-35 минут.

Простерилизуйте банки удобным способом, натрите на терке чеснок и добавьте в кастрюлю с овощами. Влейте уксус, перемешайте, проварите еще 5 минут и выкладывайте в банки. В конце не забудьте закрыть консервацию крышками и убрать под полотенце.

Быстрые маринованные кабачки на закуску

Ингредиенты:

Кабачки - 3 кг

Вода - 2 л

Сахар - 1 стакан (200 г)

Соль - 3 ст. л. с горкой

Уксус столовый 9% - 250 мл

Укроп (зонтики) - 4 шт.

Листья хрена - 2 шт.

Чеснок - 16 зубчиков

Черный перец горошком - 1 ч. л.

Душистый перец горошком - 8 шт.

Лавровый лист - 6 шт.

Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. В кастрюле вскипятить 2 л воды с солью, сахаром, перцем и лавровым листом. Выложить кабачки в кипящий отвар, готовить 5 минут, помешивая. Простерилизовать банки, разложить по ним чеснок, зонтики укропа, перец и другие ингредиенты. Разместить кабачки, в рассол влить уксус, проварить 5 минут, залить им овощи и закрутить крышками. Такие маринованные кабачки на закуску готовятся элементарно, а радовать своим вкусом будут долго.

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