Огурцы малосольные в пакете готовятся очень быстро, а съедаются - еще быстрее.

В сезон грех не побаловать себя малосольными огурчиками. Есть много способов, как их приготовить, но один из самых ходовых - маринованные огурцы в пакете. Они будут готовы за ночь, а если хотите - то за 1 час или даже за 20 минут.

Быстрые малосольные огурцы в пакете - за 1 час или за 20 минут

Ингредиенты:

0,5 кг огурцов;

2-3 зубчика чеснока;

1/2 пучка укропа;

0,5 соли;

0, 5 ст. л. сахара (без горки);

1 ст. л. яблочного уксуса;

2 ст. л. растительного масла.

Овощи помыть, срезать "попки", разрезать поперек пополам, а затем каждую половинку еще на 4 части - так они быстрее промаринуются. Измельчить укроп и чеснок. Сложить в обычный пищевой кулек (или с зип-застежкой) все подготовленные ингредиенты, добавить специи, уксус и масло, завязать кулек (или закрыть на застежку) и хорошенько потрясти, положить на 1 час в холодильник. Если хотите, чтобы овощи получились лишь слегка маринованные, то достаточно выдержать их 15-20 минут.

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Малосольные огурцы в пакете за ночь

Ингредиенты:

0,5 кг огурцов;

0,5 ст. л. соли;

0,5 ч. л. сахара;

2-3 зубчика чеснока (или по вкусу);

1/2 пучка укропа.

Овощи нужно вымыть и срезать у них "попки". Измельчить укроп. В пищевой кулек (или с зип-застежкой) сложить укроп, выдавить туда же чеснок через пресс, добавить соль и сахар и огурчики. Завязать кулек и потрясти - нужно, чтобы все ингредиенты смешались. Положить на ночь в холодильник (или на день). Если готовите днем, то пакет можно периодически встряхивать, чтобы овощи равномерно промариновались.

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