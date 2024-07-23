Огурцы со смородиной - очень вкусная и красивая консервация, которая элементарно готовится и не требует стерилизации банок. За счет естественной кислоты красной смородины в маринад не нужно добавлять уксус. Огурчики по этому рецепту получаются хрустящими и ароматными, разлетаются со стола мгновенно.
Огурцы с красной смородиной на зиму
Ингредиенты:
- огурцы - 10 шт.;
- красная смородина - 350 г;
- черный перец горошком - 10 шт.;
- зонтики укропа - 2 шт.;
- чеснок - 5 зубчиков;
- листья вишни - 4 шт.;
- листья смородины - 4 шт.;
- листья хрена - 1 шт.;
- семена горчицы - 1 чайн. л.;
- соль - 1 стол. л.;
- сахар - 1 чайн. л.;
- вода - 1 литр.
Ингредиенты рассчитаны на банку объемом 2 литра.
Все продукты для консервации промойте под проточной водой. Банки и крышки вымойте со средством для мытья посуды.
Огурцы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. В банку выложите на дно перец, укроп, чищенный чеснок, все листья кроме хрена и часть ягод смородины.
Затем выложите в банку поочередно слоями огурцы со смородиной. Ягоды можно положить с веточкой. Сверху посыпьте семена горчицы и положите листок хрена. До края банки должно остаться примерно 2 см свободного места.
Воду доведите до кипения, залейте огурцы и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду с банки в кастрюлю и снова верните на плиту. Воду снова доведите до кипения, а в банку всыпьте сахар и соль. Залейте огурцы кипятком и закатайте крышкой.
Готовые огурцы на зиму со смородиной переверните вверх дном, накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте консервацию в прохладное и темное место.