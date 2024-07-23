Огурцы с красной смородиной не только красиво выглядят, но и очень просто готовятся.

Огурцы со смородиной - очень вкусная и красивая консервация, которая элементарно готовится и не требует стерилизации банок. За счет естественной кислоты красной смородины в маринад не нужно добавлять уксус. Огурчики по этому рецепту получаются хрустящими и ароматными, разлетаются со стола мгновенно.

Огурцы с красной смородиной на зиму

Ингредиенты:

огурцы - 10 шт.;

красная смородина - 350 г;

черный перец горошком - 10 шт.;

зонтики укропа - 2 шт.;

чеснок - 5 зубчиков;

листья вишни - 4 шт.;

листья смородины - 4 шт.;

листья хрена - 1 шт.;

семена горчицы - 1 чайн. л.;

соль - 1 стол. л.;

сахар - 1 чайн. л.;

вода - 1 литр.

Ингредиенты рассчитаны на банку объемом 2 литра.

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Все продукты для консервации промойте под проточной водой. Банки и крышки вымойте со средством для мытья посуды.

Огурцы тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. В банку выложите на дно перец, укроп, чищенный чеснок, все листья кроме хрена и часть ягод смородины.

Затем выложите в банку поочередно слоями огурцы со смородиной. Ягоды можно положить с веточкой. Сверху посыпьте семена горчицы и положите листок хрена. До края банки должно остаться примерно 2 см свободного места.

Воду доведите до кипения, залейте огурцы и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду с банки в кастрюлю и снова верните на плиту. Воду снова доведите до кипения, а в банку всыпьте сахар и соль. Залейте огурцы кипятком и закатайте крышкой.

Готовые огурцы на зиму со смородиной переверните вверх дном, накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте консервацию в прохладное и темное место.

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