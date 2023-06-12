Малосольные огурцы в банке можно готовить по-разному: в холодном и горячем рассоле, за сутки, за день и за 3 часа. Если добавить немного пряностей и специй, то закуска получится пикантной. Закатайте их - и у вас получатся малосольные огурцы на зиму.
- Малосольные огурцы в банке за сутки
- Огурцы малосольные - рецепт с горчицей за 12 часов
- Быстрые малосольные огурцы и малосольные огурцы на зиму
Малосольные огурцы в банке за сутки
Такие малосольные огурцы получаются хрустящими за счет того, что заливаются холодным рассолом.
Ингредиенты:
- грунтовые огурцы (небольшие) - 1 кг;
- чеснок - 3 зубчика;
- хрен - 1 лист;
- укроп - 3 зонтика;
- соль - 2 ст. л;
- сахар - 1 ст. л.;
- вода - 1 л.
Как приготовить малосольные огурцы
Помойте огурцы, замочите в воде на 15 минут, обрежьте "попки". Растворите в воде соль и сахар.
Соль нужно брать только каменную - морская и йодированная не подойдет.
Положите на дно банки зубчики чеснока, разрезанные пополам, крупно нарезанный лист хрена и 2 зонтика укропа. Уложите в банку огурцы, сверху положите оставшуюся зелень и залейте рассолом - он должен покрыть все ингредиенты. Закройте банку сверху марлевой салфеткой, оставьте на сутки. Храните малосольные огурцы в холодильнике.
Огурцы малосольные - рецепт с горчицей за 12 часов
Горчица придает малосольным огурцам немного пикантности и делает вкус более насыщенным. Заливают их горячим рассолом, поэтому просоливаются они быстрее.
Ингредиенты:
- грунтовые огурцы - 3 кг;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- петрушка - 3 веточки;
- сельдерея (по желанию) - 2-3 веточки;
- укроп - 2 зонтика;
- сухая горчица - 1,5-2 ст. л.
Для рассола:
- вода - 2 л;
- соль - 100 г;
- сахар - 30 г.
Как приготовить малосольные огурцы
Помойте огурцы, петрушку, укроп крупно нарежьте, зубчики чеснока разрежьте на 2 части. Выложите на дно банки слой зелени, уложите огруцы, добавьте чеснок, горчицу. Растворите в кипятке соль и сахар, горячим рассолом залейте огурцы - они будут готовы через 12 часов.
Быстрые малосольные огурцы и малосольные огурцы на зиму
Этот рецепт универсальный - огурцы можно есть спустя 3 часа после засолки, а можно по этому же рецепту закрыть огурцы на зиму.
Ингредиенты:
- грунтовые огурцы - 1,5 кг;
- приправа для моркови по-корейски - 0,5 пачки;
- сахар - 100 г;
- соль - 50 г;
- уксус (9%) - 1/2 стакана;
- масло растительное - 1/2 стакана;
- чеснок - 1/2 головки.
Как приготовить малосольные огурцы
Помойте огурцы и нарежьте их: сначала по длине на 4 дольки, а затем поперек на 2-3 части. Сложите в миску, добавьте соль, сахар, приправу. Пропустите чеснок через пресс туда же, все хорошо перемешайте. Добавьте уксус и масло, перемешайте, оставьте на 3 часа мариноваться.
Чтобы закрыть эти огурцы на зиму, их нужно разложить по банкам и простерилизовать в течение 15 минут. Затем вынуть и закатать.
Ранее мы рассказывали, как приготовить малосольные огурцы в пакете за 1 час.