Малосольные огурцы в пакете быстро готовятся, хрустят как свежие, а получаются вкуснее.

Огурцы малосольные прекрасны тем, что готовятся довольно быстро. Их можно засолить с вечера, а на утро уже хрустеть. Или даже попробовать в тот же день - буквально через час после засолки. Рассказываем, как сделать малосольные огурцы в пакете.

Малосольные огурцы - бабушкин рецепт без рассола

Такие малосольные огурцы солятся в собственном соку, поэтому получаются очень хрустящие.

Ингредиенты:

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огурцы - 1 кг;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1 ч. л.:

чеснок - 3-4 зубчиков;

укроп - пучок.

Выложите на дно пакета измельченный укроп, сахар, соль и давленный чеснок - можно взять обычный полиэтиленовый или зип-пакет. Огурцы помойте, срежьте "попки", положите овощи в пакет, плотно закройте его и потрясите. Положите в холодильник на ночь.

Малосольные огурцы быстро - за 1 час

Эти малосольные огурцы готовятся быстро благодаря рассолу и солятся кусочками.

Ингредиенты:

огурцы - 5 шт.;

соль - 1 ч. л.;

сахар - 1 ч. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

душистый перец горошком - 5 шт.;

уксус (9%) - 1 ч. л.;

подсолнечное масло - 1,5 ст. л.

чеснок - 3 зубчика;

укроп - несколько веточек.

Обрежьте "попки" у огурцов, нарежьте овощи крупными кусками. Положите в пакет, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец, уксус и масло. Мелко нарежьте чеснок и укроп, добавьте в пакет, выпустите воздух и плотно завяжите. Потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались. Положите в еще один пакет - из него также выпустите воздух. Оставьте огурцы солиться при комнатной температуре на 1 час.

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