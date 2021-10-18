Бисквитное тесто довольно капризное. Для его приготовления нужно соблюдать много нюансов.

Бисквит – очень популярная основа для тортов, пирожных и других десертов. Умение готовить это пышное тесто пригодится любому домашнему кондитеру. Однако многие кулинары не могут "подружиться" с бисквитом: часто он опадает после выпечки или получается слишком забитым.

Рецепт бисквита мы уже публиковали ранее. А сейчас разберемся, почему выпечка не получается красивой и пышной, и как исправить досадные ошибки.

Почему опадает бисквит: плохо взбиты яйца

Бисквитное тесто очень требовательно к правильно взбитым яйцам. Если яйца взбить недостаточно хорошо, то в бисквите будет мало пузырьков воздуха и он быстро опадет. Взбивать яйца нужно около 8-10 минут до белой пышной пены. Сахар можно добавлять постепенно с начала взбивания.

Почему не получается бисквит: неправильное перемешивание

Вмешивать яйца в бисквитное тесто нужно очень медленно и аккуратно, иначе пузырьки воздуха лопнут и тесто осядет. Для хорошего бисквита во взбитые яйца всыпьте просеянную муку и аккуратно перемешайте снизу вверх силиконовой лопаткой.

Почему оседает бисквит: неправильная температура

Читайте такжеКак довести котлеты до идеальной готовности: раскрываем главный секрет вкусного блюдаНе стоит выпекать бисквит при слишком высокой температуре, иначе он осядет еще в духовке. Оптимальная температура выпекания – 150º. Не забывайте о ещё одном золотом правиле бисквита: не открывайте духовку во время выпекания.

Почему бисквит не поднялся: долгий простой

Ещё одна популярная ошибка кулинаров – слишком долгое простаивание теста. Бисквит нужно выпекать сразу, пока пузырьки воздуха из взбитых яиц не выветрились. Заранее разогрейте духовку и застелите пергаментом форму для запекания. Аккуратно выливайте тесто в форму и сразу ставьте в духовку. Тогда бисквит будет пышным и нежным.

Рецепт бисквита: видео

Автор: Екатерина Пулатова