Устали "бегать" в поисках ответов на вопросы, как сделать морковь по-корейски за 5 минут, что входит в заправку для корейской моркови и можно ли сделать ее на обычной терке? Тогда этот рецепт и несколько дельных советов точно вам не помешают.
Морковь по-корейски – достаточно популярный салат, который состоит из нарезанной тонкими соломками или же натертой моркови, а также чеснока, растительного масла и различных приправ.
Известно, что создавали его в качестве альтернативы блюда корейской кухни кимчхи (острая квашеная пекинская капуста).
Морковь по-корейски: рецепт
Для приготовления салата обычно используют специальную "корейскую" терку. Однако, можно сделать морковь по-корейски на обычной терке или с помощью ножа.
Ингредиенты
- морковь – 250 г;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 1/3 ч. л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- уксус – 1/2 ст. л.
- масло – 20 г
- красный, черный перец, кориандр – по вкусу.
Способ приготовления
Для начала морковь необходимо помыть и очистить. После этого овощ натираем, посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр. Тщательно перемешиваем.
Далее измельчаем чеснок, добавляем его в салат вместе с уксусом и отжимаем лишний сок.
В завершении процесса приготовления в салат добавляем горячее масло и хорошенько перемешиваем. Желательно оставить морковь в холодильнике на пару часов.
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