Для приготовления салата обычно используют специальную "корейскую" терку.

Устали "бегать" в поисках ответов на вопросы, как сделать морковь по-корейски за 5 минут, что входит в заправку для корейской моркови и можно ли сделать ее на обычной терке? Тогда этот рецепт и несколько дельных советов точно вам не помешают.

Морковь по-корейски – достаточно популярный салат, который состоит из нарезанной тонкими соломками или же натертой моркови, а также чеснока, растительного масла и различных приправ.

Известно, что создавали его в качестве альтернативы блюда корейской кухни кимчхи (острая квашеная пекинская капуста).

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Морковь по-корейски: рецепт

Для приготовления салата обычно используют специальную "корейскую" терку. Однако, можно сделать морковь по-корейски на обычной терке или с помощью ножа.

Ингредиенты

морковь – 250 г;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

уксус – 1/2 ст. л.

масло – 20 г

красный, черный перец, кориандр – по вкусу.

Способ приготовления

Для начала морковь необходимо помыть и очистить. После этого овощ натираем, посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр. Тщательно перемешиваем.

Далее измельчаем чеснок, добавляем его в салат вместе с уксусом и отжимаем лишний сок.

В завершении процесса приготовления в салат добавляем горячее масло и хорошенько перемешиваем. Желательно оставить морковь в холодильнике на пару часов.

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