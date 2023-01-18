Приготовленный по этому простому рецепту пирог не оставит равнодушным никого.

Манник - вкусный пирог, который очень легко готовится из доступных ингредиентов. Такая выпечка прекрасно подойдет в качестве угощения, как на праздники, так и в будние дни.

Ранее УНИАН писал, что приготовить из кефира на сковороде и в духовке, а сейчас мы расскажем, как легко и просто сделать вкуснейший манник на кефире.

Существует множество рецептов и разных хитростей, которыми пользуются хозяйки во время приготовления пирога из манной крупы. Многие готовят манник на молоке или манник на сметане. Но чтобы выпечка получилась более нежной и мягкой, лучше все-таки использовать кефир и не добавлять муку. А вот сэкономить время у вас получится, если будете готовить манник в мультиварке.

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Манник на кефире без муки - рецепт

При соблюдении простых советов ниже такой манник всегда получается нежным и вкусным.

Ингредиенты

Для приготовления манника вам понадобятся:

манная крупа - 1 ст.

кефир (3.2%) - 1 ст.;

яйцо - 3 шт.;

разрыхлитель теста - 2 ч. л.;

сахар - 0.75 ст.;

ванилин - 5 г;

масло растительное - 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Для начала высыпаем манку в миску, заливаем кефиром и хорошенько перемешиваем, после чего оставляем на время до двух часов. Необходимо это для того, чтобы манка хорошенько размягчилась и набухла.

В отдельной емкости смешиваем яйца с сахаром так, чтобы он полностью растворился. Можно использовать для этого миксер, однако, важно не допустить образования пены.

Данную смесь добавляем к манке (после того, как крупа достаточно настоится в кефире). Всыпаем разрыхлитель с ванилином и все тщательно перемешиваем.

Смазываем маслом чашу мультиварки для выпекания и выкладываем в нее тесто. Выпекаем манник 60 минут и еще 10-15 даем ему постоять в закрытой мультиварке. Когда манник остынет, украшаем и подаем к столу.

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