Выпечка на скорую руку на кефире, которая точно понравится вашим близким - в материале УНИАН.

Свежий кефир, если вовремя его не выпить, имеет свойство прокисать - тогда из него можно что-нибудь приготовить. Конечно, не стоит использовать кефир трехнедельной давности, но если он лежит в холодильнике около пяти дней, то вполне подойдет для вкусной выпечки. УНИАН расскажет, что приготовить из просроченного кефира в духовке и на сковороде.

Ранее мы говорили о том, какая бывает выпечка на кислом молоке.

Пирог "Зебра" - нежная выпечка на кефире

кефир - 1 стакан;

яйца - 3 шт;

сливочное масло - 200 гр;

ванилин - 0.5 ч.л;

мука - 2 стакана;

разрыхлитель - 1 пакетик;

какао - 3 ст.л;

растительное масло;

сахар - 0.5 стакана.

Яйца взбить с сахаром и ванилином до полного растворения сахара. Растопить сливочное масло, добавить к яйцам вместе с кефиром. Порциями всыпать муку, помешивая тесто, добавляя разрыхлитель. Разделить тесто на две части, одну оставить так, во вторую добавить какао. Смазать противень растительным маслом, поочередно добавлять тесто столовой ложкой - белое, темное. Выпекать пирог в духовке 30-40 минут при 180 °C. Когда пирог остынет, достать его из формы и подавать к столу.

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Оладьи на кефире пышные, как пух - рецепт

кефир - 0.5 л;

сахар - 3-4 ст.л;

соль - 1 ч.л;

сода - 1 ч.л;

мука - 1.5 - 2 стакана.

Кефир смешать с сахаром, солью и содой, добавить муку, перемешать. Сковороду смазать растительным маслом, ложкой выкладывать тесто. Обжаривать оладьи с двух сторон до готовности.

Тыквенная запеканка - рецепты с кефиром пп

тыква - 600 гр;

манка - 1 стакан;

кефир - 0.5 стакана;

сахар - 0.5 стакана;

яйца - 1-2 шт;

разрыхлитель - 1 ч.л.

В глубокую миску высыпать манку, вылить кефир, перемешать и оставить на 1 час. Тыкву очистить от кожуры, волокон и семечек, вымыть, нарезать кусочками, отварить в воде в течение 20 минут. Мякоть слить, воду остудить, измельчить тыкву в блендере. Добавить к тыкве яйцо и сахар, затем вылить эту массу к манке с кефиром, высыпать разрыхлитель и перемешать. Форму для запекания смазать маслом, вылить тесто, разогреть духовку. Выпекать блюдо 45 минут при 170 °C.

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