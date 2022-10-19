Свежий кефир, если вовремя его не выпить, имеет свойство прокисать - тогда из него можно что-нибудь приготовить. Конечно, не стоит использовать кефир трехнедельной давности, но если он лежит в холодильнике около пяти дней, то вполне подойдет для вкусной выпечки. УНИАН расскажет, что приготовить из просроченного кефира в духовке и на сковороде.
Ранее мы говорили о том, какая бывает выпечка на кислом молоке.
Пирог "Зебра" - нежная выпечка на кефире
- кефир - 1 стакан;
- яйца - 3 шт;
- сливочное масло - 200 гр;
- ванилин - 0.5 ч.л;
- мука - 2 стакана;
- разрыхлитель - 1 пакетик;
- какао - 3 ст.л;
- растительное масло;
- сахар - 0.5 стакана.
Яйца взбить с сахаром и ванилином до полного растворения сахара. Растопить сливочное масло, добавить к яйцам вместе с кефиром. Порциями всыпать муку, помешивая тесто, добавляя разрыхлитель. Разделить тесто на две части, одну оставить так, во вторую добавить какао. Смазать противень растительным маслом, поочередно добавлять тесто столовой ложкой - белое, темное. Выпекать пирог в духовке 30-40 минут при 180 °C. Когда пирог остынет, достать его из формы и подавать к столу.
Оладьи на кефире пышные, как пух - рецепт
- кефир - 0.5 л;
- сахар - 3-4 ст.л;
- соль - 1 ч.л;
- сода - 1 ч.л;
- мука - 1.5 - 2 стакана.
Кефир смешать с сахаром, солью и содой, добавить муку, перемешать. Сковороду смазать растительным маслом, ложкой выкладывать тесто. Обжаривать оладьи с двух сторон до готовности.
Тыквенная запеканка - рецепты с кефиром пп
- тыква - 600 гр;
- манка - 1 стакан;
- кефир - 0.5 стакана;
- сахар - 0.5 стакана;
- яйца - 1-2 шт;
- разрыхлитель - 1 ч.л.
В глубокую миску высыпать манку, вылить кефир, перемешать и оставить на 1 час. Тыкву очистить от кожуры, волокон и семечек, вымыть, нарезать кусочками, отварить в воде в течение 20 минут. Мякоть слить, воду остудить, измельчить тыкву в блендере. Добавить к тыкве яйцо и сахар, затем вылить эту массу к манке с кефиром, высыпать разрыхлитель и перемешать. Форму для запекания смазать маслом, вылить тесто, разогреть духовку. Выпекать блюдо 45 минут при 170 °C.