Овсяное печенье всегда выручит, если вы ждете кого-нибудь на чай или кофе. Это кондитерское изделие очень легко и быстро готовить.

Овсяное печенье можно легко и просто приготовить в домашних условиях и это не займет много вашего времени. А чтобы печенье вышло более вкусным, в него можно добавить изюм или орешки.

А вот если вы когда-нибудь интересовались почему овсяное печенье так называется - отвечаем из-за того, что в его составе есть овсяные хлопья или овсяная мука. Овсяное печенье, вероятно, является потомком шотландских овсяных лепешек или блинов.

Но на сегодняшний день существует множество вариаций приготовления мягкого овсяного печенья с разными наполнителями. Мы собрали для вас самые простые и популярные.

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Самым популярным является овсяное печенье с яблоками

Для того, чтобы приготовить мягкое овсяное печенье с яблоками нужны:

овсяные хлопья – 120 г;

сахар – 100 г;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 10 г;

мука – 60 г;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 60 г;

яйцо – 1 шт;

яблоко – 1 шт;

цедра лимона\корица;

орехи\сухофрукты.

Сначала смешайте яйца, сахар, соль и ванилин. Затем добавьте овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Нарежьте кубиками яблоко. Если вы любите корицу, то в этот рецепт она отлично впишется и у вас получится овсяное печенье с яблоками и корицей. Вместо корицы можно добавить цедру лимона, измельченные орехи - так у вас получится овсяное печенье с яблоками и орехами. Теперь нужно смешать тесто с яблоками, сформировать печенье и выложить на противень. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Овсяное печенье с яблоком и изюмом также является очень популярным вариантом этой выпечки. Его очень легко готовить, а ингредиенты всегда найдутся под рукой.

Овсяное печенье с яблоком и изюмом

Пшеничная мука - 180 г;

Овсяные хлопья - 80 г;

Сахар - 100 г;

Изюм - 30 г;

Масло сливочное - 80 г;

Корица - 1/3 ч. л.

Яблоко - 1 шт;

Сода - 1/3 ч. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Ванильный сахар - 2 ч. л.

Вода - 60 мл

Джем - 2 ст. л.

Сначала нужно промыть и залить кипятком изюм. Затем овсяные хлопья перемолоть в кофемолке и полученную овсяную муку вместе с пшеничной высыпать в глубокую миску. Затем добавляем к муке корицу и соду, все хорошенько перемешиваем венчиком. Яблоки режем на кусочки и на 5 минут ставим в микроволновку, пока они не станут мягкими. После этого обсушиваем изюм, измельчаем его ножом достаточно мелко и отправляем в глубокую миску, в которой будем месить тесто. Сюда добавляем теплое сливочное масло. Всыпаем обычный и ванильный сахар, джем. Теперь все тщательно перемешиваем. В отдельную емкость наливаем горячую воду и растворяем в ней соль. В масляную основу всыпаем часть муки и вливаем немного воды. Все перемешиваем. Таким образом замешиваем мягкое тесто, постепенно добавляя немного муки и воды. После этого из теста лепим шарики одинакового размера. Отправляем их на противень, застеленный бумагой и придавливаем шарики пальцами, чтобы печенье получилось плоским. Отправляем в разогретую до 210 градусов духовку на 10-15 минут.

Также легко готовить овсяное печенье с яблоками на кефире. Для этого нужно взять:

Овсяные хлопья - 200 гр.

Изюм - 30 гр.

Яблоко - 150 гр.

Кефир 1% - 200 гр.

Сначала измельчаем овсяные хлопья в блендере, яблоки порезать на кусочки и на 5 минут ставим в микроволновку, пока они не станут мягкими, а затем разкмять яблоки в пюре. Добавляем яблоки к сухой смеси, высыпаем промытый изюм, вливаем кефир и перемешиваем. Затем выкладываем массу ложкой на застеленный пекарской бумагой противень и выпекаем около 30 минут при 180С.

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