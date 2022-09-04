Гречневая крупа очень полезна.

Гречневая крупа – одна из самых популярных. Ее используют как при приготовлении супов, так и для гарниров. К тому же гречка считается одной из наиболее подходящих круп для диет.

Нередко хозяйки задаются вопросом, как правильно варить гречку, чтобы сохранить витамины, или как сварить рассыпчатую гречку; как варить гречку за 5 минут; нужно ли мыть гречку перед тем, как варить; сколько минут варить гречку; как вкусно приготовить гречку с луком и морковью.

Как правильно варить гречку

Перед тем, как приступить к приготовлению гречки, важно выбрать подходящую для этого посуду. Отдавайте предпочтение кастрюлям с толстым дном и стенками.

Чтобы гречка сварилась, не подгорела, и при этом не приходилось каждую минуту добавлять воду, лучше всего налить сразу нужное количество воды. Идеальное соотношение 1:2 (гречка/вода).

Как только вода закипит, нужно убавить огонь и накрыть крышкой кастрюлю.

После того, как гречка сварилась, приправьте ее по вкусу, для этого подойдут – сливочное масло, итальянские травы, черный перец, соль.

Добавим, многие также задаются вопросом, как правильно варить гречку, чтобы похудеть. Единственное правило при этом – не добавлять в гречку ничего. Тогда она сохранит свои диетические свойства.

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