Быстрый праздничный обед, который не стыдно подать гостям.

Чтобы приготовить полное праздничное меню не обязательно часами стоять над плитой и духовкой. Если праздник уже очень скоро, а времени мало – можно приготовить одно из блюд "на скорую руку". Продукты в таких блюдах, как правило, требуют минимальной термической обработки.

В другой подборке мы рассказывали, какие оригинальные праздничные закуски можно приготовить этим летом.

Закуска на скорую руку – рулеты из лаваша с сыром

Лаваш – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Твердый сыр – 200 г.

Зелень – пучок.

Чеснок – 2 зубч.

Сметана или майонез – 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Растительное масло для жарки.

Яйца поставить вариться вкрутую. Натереть сыр, мелко порезать зелень, порубить чеснок. Вареные яйца размять вилкой. Смешать яйца с сыром, зеленью, чесноком и сметаной или майонезом. Выложить на лаваш и свернуть рулет. Рулетики выложить на разогретую сковороду с маслом и обжарить с двух сторон. Если времени нет, можно подогреть в микроволновке.

Шампиньоны в кляре с легким соусом

Шампиньоны – 500 г.

Яйца – 2 шт.

Мука или панировочные сухари.

Лук – 1 шт.

Пучок петрушки и укропа.

Зеленый лук – 50 г.

Сметана или натуральный йогурт – 400 г.

Читайте такжеХудеем вкусно: рецепты аппетитных летних салатовКрупные грибы разрезать четвертинами, мелкие оставить целыми. Обмыть грибы и удалить грязь. Яйца взбить с солью и перцем. Обмакнуть грибы в яйца, обвалять в муке или сухарях и обжарить до золотистой корочки. Лук, зеленый лук и зелень мелко нарезать и смешать со сметаной. Подать грибы с соусом к столу.

Куриные отбивные с помидорами и сыром

Куриное филе – 500 г.

Яйца – 2 шт.

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г.

Мука.

Масло для жарки.

Куриное филе нарезать тонкими пластинами и отбить молотком. Посолить и поперчить с двух сторон. Яйца взбить миксером. Помидоры нарезать кружочками, сыр – тонкими пластинами. Каждую отбивную обвалять в муке. Затем на одну сторону отбивной положить сыр и кружочек помидора. Обмакнуть отбивную в яйце и обжарить на сковороде с двух сторон.

Салат на скорую руку с крабовыми палочками и овощами

Крабовые палочки – 200 г.

Болгарский перец – 1 шт.

Стручковая фасоль – 100 г.

Консервированный горошек – 150 г.

Маслины – 100 г.

Растительное масло – 2 ст.л.

Лимонный сок.

Стручковую фасоль отварить до готовности в подсоленной воде. Крабовые палочки нарезать наискосок. Перец порезать соломкой. Смешать в салатнице крабовые палочки, перец, отварную фасоль, маслины и горошек. Заправить маслом и лимонным соком, посолить.

Десерт на скорую руку – фрукты в шоколаде

Фрукты (бананы, яблоки, груши, апельсин) – 400 г.

Черный шоколад – 1 плитка.

Горсть арахиса (или раскрошенного печенья).

Сок лимона или лайма.

Шоколад растопить в микроволновке. Арахис обжарить на сухой сковороде. Фрукты слегка сбрызнуть лимонным соком. Обмакните каждый фрукт или его половинку в шоколад, а затем в арахис или печенье. Выложите на тарелки.

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Автор: Екатерина Пулатова