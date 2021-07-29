Чтобы приготовить полное праздничное меню не обязательно часами стоять над плитой и духовкой. Если праздник уже очень скоро, а времени мало – можно приготовить одно из блюд "на скорую руку". Продукты в таких блюдах, как правило, требуют минимальной термической обработки.
В другой подборке мы рассказывали, какие оригинальные праздничные закуски можно приготовить этим летом.
- Закуска на скорую руку – рулеты из лаваша с сыром
- Шампиньоны в кляре с легким соусом
- Куриные отбивные с помидорами и сыром
- Салат на скорую руку с крабовыми палочками и овощами
- Десерт на скорую руку – фрукты в шоколаде
Закуска на скорую руку – рулеты из лаваша с сыром
- Лаваш – 2 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Твердый сыр – 200 г.
- Зелень – пучок.
- Чеснок – 2 зубч.
- Сметана или майонез – 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
- Растительное масло для жарки.
Яйца поставить вариться вкрутую. Натереть сыр, мелко порезать зелень, порубить чеснок. Вареные яйца размять вилкой. Смешать яйца с сыром, зеленью, чесноком и сметаной или майонезом. Выложить на лаваш и свернуть рулет. Рулетики выложить на разогретую сковороду с маслом и обжарить с двух сторон. Если времени нет, можно подогреть в микроволновке.
Шампиньоны в кляре с легким соусом
- Шампиньоны – 500 г.
- Яйца – 2 шт.
- Мука или панировочные сухари.
- Лук – 1 шт.
- Пучок петрушки и укропа.
- Зеленый лук – 50 г.
- Сметана или натуральный йогурт – 400 г.
Читайте такжеХудеем вкусно: рецепты аппетитных летних салатовКрупные грибы разрезать четвертинами, мелкие оставить целыми. Обмыть грибы и удалить грязь. Яйца взбить с солью и перцем. Обмакнуть грибы в яйца, обвалять в муке или сухарях и обжарить до золотистой корочки. Лук, зеленый лук и зелень мелко нарезать и смешать со сметаной. Подать грибы с соусом к столу.
Куриные отбивные с помидорами и сыром
- Куриное филе – 500 г.
- Яйца – 2 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Сыр твердый – 150 г.
- Мука.
- Масло для жарки.
Куриное филе нарезать тонкими пластинами и отбить молотком. Посолить и поперчить с двух сторон. Яйца взбить миксером. Помидоры нарезать кружочками, сыр – тонкими пластинами. Каждую отбивную обвалять в муке. Затем на одну сторону отбивной положить сыр и кружочек помидора. Обмакнуть отбивную в яйце и обжарить на сковороде с двух сторон.
Салат на скорую руку с крабовыми палочками и овощами
- Крабовые палочки – 200 г.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Стручковая фасоль – 100 г.
- Консервированный горошек – 150 г.
- Маслины – 100 г.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Лимонный сок.
Стручковую фасоль отварить до готовности в подсоленной воде. Крабовые палочки нарезать наискосок. Перец порезать соломкой. Смешать в салатнице крабовые палочки, перец, отварную фасоль, маслины и горошек. Заправить маслом и лимонным соком, посолить.
Десерт на скорую руку – фрукты в шоколаде
- Фрукты (бананы, яблоки, груши, апельсин) – 400 г.
- Черный шоколад – 1 плитка.
- Горсть арахиса (или раскрошенного печенья).
- Сок лимона или лайма.
Шоколад растопить в микроволновке. Арахис обжарить на сухой сковороде. Фрукты слегка сбрызнуть лимонным соком. Обмакните каждый фрукт или его половинку в шоколад, а затем в арахис или печенье. Выложите на тарелки.
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