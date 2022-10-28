Салат "Мимоза" - уникальное блюдо, способное украсить любой праздничный стол. Уникальность этого салата заключается в доступности ингредиентов и простоте приготовления. Однако если знать некоторые тонкости, даже простой салат можно сделать шедевром.

Салат "Мимоза" - вкусное блюдо, знакомое большинству из нас с детства. Хозяйки полюбили этот салат за простоту и незатейливость рецепта. Но, как утверждают повара, не бывает простых блюд. У каждого блюда есть свои секреты и нюансы, зная которые вы будете готовить по истине ресторанные угощения.

Салат "Мимоза" как вкусно приготовить

Секрет идеального салат "Мимоза" - в обязательной майонезной сеточке на каждом слое. Не экономьте на майонезе. Чем жирнее будет ваш майонез, тем более нежный и насыщенный вкус будет у салата. Если у вас есть время - приготовьте домашний майонез. В этом случае вкус вашего салата только улучшится.

Еще одно важное условие вкусного салата - качественная рыба. Не используйте дешевые рыбные консервы, тем более не используйте консервы с заканчивающимся сроком годности. Некачественная рыба не только испортит вкус блюда, но и может подорвать ваше здоровье.

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Салат "Мимоза" как улучшить вкус

Улучшить вкус салата проще, чем может показаться на первый взгляд.

Возьмите несколько зубчиков чеснока, пропустите его через пресс. Добавьте к чесноку мелко порубленный укроп и 150-200 мл. майонеза. Хорошо перемешайте ингредиенты и поместите чесночный майонез в кондитерский мешок. Такой майонез придаст вашему салату более насыщенный вкус.

Также улучшить вкус салата можно добавив слой сливочного сыра. Мягкий сыр придаст салату приятный нежный вкус.

Кроме того, учтите, что овощи для салата лучше запечь в духовке или микроволновке. Салат с запеченными овощами гораздо вкуснее, чем с варенными.

Можно также приготовить салат "Мимоза" с рисом и тунцом. Оба эти ингредиента прекрасно сочетаются с отварными яйцами и майонезом. Блюдо получится нежное и очень вкусное.

Какую рыбу положить в салат "Мимоза"

Если вы не знаете, какую рыбу положить в салат "Мимоза" - покупайте те консервы, которые любят у вас в семье. Традиционно для приготовления этого салата используют сардины в масле, сайру, печень трески или горбушу. Обязательное условие - рыбные консервы должны быть в масле, но ни в коем случае не в томатном соусе.

Традиционно для этого салата используются только рыбные консервы. Отварная, жареная, копченая рыба не используются. Это тоже будет вкусно, но это будет уже не "Мимоза".

Что касается соленой рыбы, то можно использовать слабосоленый лосось. Безусловно, это более дорогой вариант, но оно того стоит.

Сколько дней можно хранить салат "Мимоза" в холодильнике

"Мимоза" - это многослойный салат, при приготовлении которого каждый слой промазывается майонезом. В отличие от салатов, в которые майонез можно добавить непосредственно перед подачей на стол, в "Мимозу" майонез добавляется сразу. Именно поэтому этот салат нельзя хранить в холодильнике более суток. Оптимальное время хранения - не более 12 часов.

Сколько калорий в салате "Мимоза"

Калорийность салата будет зависеть от жирности майонеза, от того какую рыбу вы используете, и какие ингредиенты вошли в ваше блюдо. Блюдо с сыром, маслом или жирной рыбой будет гораздо калорийнее, чем более бюджетный вариант.

В среднем калорийность салата "Мимоза" колеблется в пределах от 185 до 250 кКал/100 грамм готового блюда.

Салат "Мимоза" ресторанный рецепт

Копченый лосось - 100г.

Морковь - 30г.

Яйца - 2 шт.

Майонез - 50 мл,

Сливочный сыр - 50 г.

Красная икра - 30 г.

Ставим на тарелку порционное кулинарное кольцо и собираем салат слоями. Первым слоем выкладываем рыбу, смазываем ее майонезом. Выкладываем натертый на терке отварной белок. Поверх белка кладем натертую на терке отварную морковь. Поверх моркови выкладываем слой сливочного сыра.

Каждый слой поочередно смазываем майонезом. Выкладываем натертые на терке яичные желтки. Убираем салат на один час в холодильник для стабилизации. Перед подачей снимаем кулинарное кольцо. Украшаем салат красной икрой и свежим укропом.

Салат "Мимоза'' с сыром и маслом

Рыбные консервы - 1 банка

Яйца куриные - 4 шт.

Твердый сыр - 150 г.

Сливочное масло - 100 г.

Морковь - 100 г.

Майонез - 100 г.

Рыбные консервы разминаем вилкой, предварительно слив все масло. Отвариваем яйца и морковь. Выкладываем салат слоями: рыба, натертый на терке белок, натертый твердый сыр, натертое на терке сливочное масло, натертая на терке отварная морковь, отварные желтки. Каждый слой, кроме верхнего, смазываем майонезом. Перед подачей выдерживаем салат в холодильнике не менее одного часа, чтобы он попитался.

Салат "Мимоза" классический

Рыбные консервы в масле - 1 банка

Картофель - 200 г.

Морковь - 200 г.

Лук репчатый - 100 г.

Твердый сыр - 200 г.

Яйца - 4-5 шт.

Майонез - 150 г.

Рыбу разминаем вилкой, слив все масло. Отвариваем яйца и овощи. Формируем салат слоями, поочередно смазывая каждый слой майонезом. Выкладываем слои в следующей очередности: натертый на терке отварной картофель, мелко нарезанный репчатый лук, рыба, натертая на терке отварная морковь, натертые на терке белки, натертый твердый сыр. Верхним слоем выкладываем натертые отварные желтки. Убираем салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он пропитался, украшаем свежей зеленью и подаем к столу.

Салат "Мимоза" сыром

Рыбные консервы - 1 банка

Картофель - 150 г.

Морковь - 100 г.

Мягкий сливочный сыр - 200 г,

Яйца - 4 шт,

Майонез - 150 г.

Достаем рыбу из масла и разминаем вилкой. Отвариваем овощи и яйца. Салат выкладываем слоями, смазывая каждый слой майонезом. Первым слоем выкладываем натертый на терке отварной картофель. Поверх картофеля кладем рыбу. Следующим слоем выкладываем мягкий сливочный сыр. Поверх сыра кладем натертые на терке вареные яйца. Украшаем салат свежей зеленью.