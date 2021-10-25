Как приготовить суп для всей семьи - расскажет УНИАН.

Существует невероятное количество рецептов супов, которыми можно удивить своих близких. Блюдо может быть любым - от сложной в приготовлении солянки до простого бульона с вермишелью. УНИАН предлагает 3 варианта первого блюда, которые сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Для поклонников непростых, но очень вкусных супов, мы напоминаем, что ранее рассказывали, как приготовить солянку.

Томатный суп с рисом

Рис - 150 г.

Томатная паста - 3 ст.л.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Картофель - 3-4 шт.

Смесь перцев - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу.

Вода - 2 л.

Зелень - по вкусу.

Растительное масло - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зуб.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Промыть рис, залить холодной водой и поставить на огонь. Картофель очистить, нарезать кубиками и добавить к рису. Довести до кипения, уменьшить огонь, снять пену и варить 10 минут.

Лук и морковь очистить, измельчить, обжарить до золотистого цвета 3-5 минут. Перец промыть, очистить от семян и плодоножки, мелко нарезать, добавить к овощам и тушить еще несколько минут. Добавить томатную пасту и тонко нарезанный чеснок. Посыпать специями, пассировать овощи еще 5 минут.

Добавить зажарку в суп, посолить, поперчить, варить первое блюдо еще 5-7 минут. В конце добавить измельченную зелень.

Куриный суп с вермишелью

Филе куриное - 2 шт. (500 г).

Картофель - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Вермишель - 100 г.

Зелень петрушки (для подачи) - по вкусу.

Лист лавровый - 2 шт.

Перец черный молотый - 2 щепотки (по вкусу).

Соль - 3 щепотки (по вкусу).

Масло растительное - 2 ст. л.

Вода - 2 л.

Куриное филе промыть, обсушить, нарезать крупными кусками. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить лавровый лист. Довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 15 минут. По окончании процесса выложить филе на тарелку.

Читайте такжеЧто приготовить из цветной капусты: 3 простых и вкусных рецептаМорковь очистить, натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. На сковороде обжарить овощи 5-7 минут до готовности. Картофель и филе нарезать кубиками среднего размера.

В кастрюлю с бульоном добавить картофель, варить 10 минут. Добавить пассированные морковь и лук, затем филе и вермишель. Посолить, поперчить и варить еще 5-7 минут. По желанию можно добавить измельченную петрушку. В конце накрыть суп крышкой и дать настояться.

Французский сырный суп с курицей

Филе куриное - 500 г.

Сыр плавленый - 200 г.

Картофель - 400 г.

Лук репчатый - 150 г.

Морковь - 180 г.

Масло сливочное - 30 г.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Зелень - по вкусу.

Филе промыть, обсушить, удалить пленку, нарезать кусочками. Сложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить 30 минут до готовности. Картофель очистить, промыть, нарезать кубиками. Морковь и лук очистить, морковь натереть на терке, а лук измельчить.

Читайте такжеГотовим припасы на зиму: рецепты овощей, компотов и мясаДобавить к куриному филе картофель, варить 15 минут. Разогреть сковороду, выложить сливочное масло, морковь и лук. Тушить, помешивая, 3-5 минут на небольшом огне.

Выложить пассировку в кастрюлю, посолить, поперчить, варить 3-5 минут. Плавленый сыр натереть на терке, добавить в суп и перемешивать, пока сыр не растворится. Добавить измельченную зелень. В конце еще раз перемешать суп, накрыть крышкой и дать настояться.

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Автор: Кристина Кащавцева