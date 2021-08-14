Рецепт капустняка / фото ua.depositphotos.com

Капустняк - очень распространенное блюдо украинской кухни. Основным его ингредиентом является квашеная капуста. Именно она придает капустняку особый аромат и кисловатый вкус.

Капустняк с мясом

  • Свинина (на кости) - 1 кг
  • Капуста квашеная - 400 г
  • Вода - 3 л
  • Картофель - 300 г
  • Пшено - 100 г
  • Лук репчатый - 80 г
  • Морковь - 80 г
  • Растительное масло - 60 мл
  • Чеснок - 10 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Специи сухие - по вкусу
  • Укроп - 50 г

Мясо тщательно промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и отправить на огонь. Во время варки не забывать шумовкой снимать пену. Добавить в бульон соль и специи, накрыть крышкой и варить до полной готовности мяса примерно час-полтора. Отварное мясо вынуть, нарезать на небольшие кусочки.

Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоКартофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Отправить в кипящий бульон и подождать пока закипит.

Промыть пшено. Когда бульон с картофелем начнет кипеть, выложить в кастрюлю подготовленное пшено.

Лук очистить и нарезать кубиками, морковь почистить и натереть на крупной терке. Разогреть сковородку, добавить масло и пассеровать овощи на среднем огне до прозрачности лука.

Капусту промыть под проточной водой и отправить в сковородку к луку и моркови. Перемешать, тушить 5 минут, затем добавить в бульон.

Вернуть в бульон мясо, добавить перец, выжать чеснок через пресс, посолить по необходимости. Перед подачей посыпать капустняк рубленым укропом.

Капустник

  • Картофель - 3 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Вода или бульон
  • Морковь - 1 шт.
  • Пшено - 80 г
  • Капуста квашеная - 300 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Картофель нарезать, залить водой или бульоном, положить варить.

Морковь и лук нарезать, спассеровать на подсолнечном масле.

Как приготовить капустняк / фото ua.depositphotos.com

Когда картофель будет почти готов, добавить промытое пшено. Варить до готовности.

Затем добавить заправку и капусту, варить до мягкости капусты. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию приправить капустняк зеленью.

Щи с двумя видами капусты

  • Ребра свиные - 400 г
  • Капуста свежая - 350-400 г
  • Капуста квашеная - 350-400 г
  • Пшено - 4-5 ст. л.
  • Картофель - 300 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Томатная паста - 3-4 ст. л.
  • Сало - 100 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Лавровый лист - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Очистить картофель, морковь и лук. Картофель нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать мелкими кубиками. Мелко нарезать сало.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеРебра помыть под проточной водой и варить на небольшом огне в подсоленной воде 40-50 минут, снимая образовавшуюся пену. Можно по желанию добавить лавровый лист.

Свежую капусту нашинковать тонкими полосками.

Через 40-50 минут вбросить в кастрюлю картофель. Когда она закипит, добавить промытое водой пшено. Варить около 20-30 минут.

На сковороде обжарить сало 5 минут. Добавить морковь и лук. Обжаривать все еще 3 минуты. Добавить в сковороду томатную пасту. Готовить зажарку 5-6 минут.

Тем временем добавить в кастрюлю свежую капусту. Затем добавить квашеную капусту.

Сюда же добавить зажарку. Посолить и поперчить по вкусу. Варить капустняк до готовности свежей капусты. Выключить огонь, посыпать щи рубленой зеленью, накрыть крышкой и дать настояться. Подавать капустняк со сметаной.

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Автор: Диана Беловодская