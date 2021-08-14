Готовится такое первое блюдо просто, а в итоге получается ароматный супчик.

Капустняк - очень распространенное блюдо украинской кухни. Основным его ингредиентом является квашеная капуста. Именно она придает капустняку особый аромат и кисловатый вкус.

Капустняк с мясом

Свинина (на кости) - 1 кг

Капуста квашеная - 400 г

Вода - 3 л

Картофель - 300 г

Пшено - 100 г

Лук репчатый - 80 г

Морковь - 80 г

Растительное масло - 60 мл

Чеснок - 10 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Укроп - 50 г

Мясо тщательно промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и отправить на огонь. Во время варки не забывать шумовкой снимать пену. Добавить в бульон соль и специи, накрыть крышкой и варить до полной готовности мяса примерно час-полтора. Отварное мясо вынуть, нарезать на небольшие кусочки.

Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоКартофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Отправить в кипящий бульон и подождать пока закипит.

Промыть пшено. Когда бульон с картофелем начнет кипеть, выложить в кастрюлю подготовленное пшено.

Лук очистить и нарезать кубиками, морковь почистить и натереть на крупной терке. Разогреть сковородку, добавить масло и пассеровать овощи на среднем огне до прозрачности лука.

Капусту промыть под проточной водой и отправить в сковородку к луку и моркови. Перемешать, тушить 5 минут, затем добавить в бульон.

Вернуть в бульон мясо, добавить перец, выжать чеснок через пресс, посолить по необходимости. Перед подачей посыпать капустняк рубленым укропом.

Капустник

Картофель - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Вода или бульон

Морковь - 1 шт.

Пшено - 80 г

Капуста квашеная - 300 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Картофель нарезать, залить водой или бульоном, положить варить.

Морковь и лук нарезать, спассеровать на подсолнечном масле.

Когда картофель будет почти готов, добавить промытое пшено. Варить до готовности.

Затем добавить заправку и капусту, варить до мягкости капусты. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию приправить капустняк зеленью.

Щи с двумя видами капусты

Ребра свиные - 400 г

Капуста свежая - 350-400 г

Капуста квашеная - 350-400 г

Пшено - 4-5 ст. л.

Картофель - 300 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Томатная паста - 3-4 ст. л.

Сало - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лавровый лист - по вкусу

Зелень - по вкусу

Очистить картофель, морковь и лук. Картофель нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать мелкими кубиками. Мелко нарезать сало.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеРебра помыть под проточной водой и варить на небольшом огне в подсоленной воде 40-50 минут, снимая образовавшуюся пену. Можно по желанию добавить лавровый лист.

Свежую капусту нашинковать тонкими полосками.

Через 40-50 минут вбросить в кастрюлю картофель. Когда она закипит, добавить промытое водой пшено. Варить около 20-30 минут.

На сковороде обжарить сало 5 минут. Добавить морковь и лук. Обжаривать все еще 3 минуты. Добавить в сковороду томатную пасту. Готовить зажарку 5-6 минут.

Тем временем добавить в кастрюлю свежую капусту. Затем добавить квашеную капусту.

Сюда же добавить зажарку. Посолить и поперчить по вкусу. Варить капустняк до готовности свежей капусты. Выключить огонь, посыпать щи рубленой зеленью, накрыть крышкой и дать настояться. Подавать капустняк со сметаной.

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Автор: Диана Беловодская