Капустняк - очень распространенное блюдо украинской кухни. Основным его ингредиентом является квашеная капуста. Именно она придает капустняку особый аромат и кисловатый вкус.
Капустняк с мясом
- Свинина (на кости) - 1 кг
- Капуста квашеная - 400 г
- Вода - 3 л
- Картофель - 300 г
- Пшено - 100 г
- Лук репчатый - 80 г
- Морковь - 80 г
- Растительное масло - 60 мл
- Чеснок - 10 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Специи сухие - по вкусу
- Укроп - 50 г
Мясо тщательно промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и отправить на огонь. Во время варки не забывать шумовкой снимать пену. Добавить в бульон соль и специи, накрыть крышкой и варить до полной готовности мяса примерно час-полтора. Отварное мясо вынуть, нарезать на небольшие кусочки.
Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоКартофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Отправить в кипящий бульон и подождать пока закипит.
Промыть пшено. Когда бульон с картофелем начнет кипеть, выложить в кастрюлю подготовленное пшено.
Лук очистить и нарезать кубиками, морковь почистить и натереть на крупной терке. Разогреть сковородку, добавить масло и пассеровать овощи на среднем огне до прозрачности лука.
Капусту промыть под проточной водой и отправить в сковородку к луку и моркови. Перемешать, тушить 5 минут, затем добавить в бульон.
Вернуть в бульон мясо, добавить перец, выжать чеснок через пресс, посолить по необходимости. Перед подачей посыпать капустняк рубленым укропом.
Капустник
- Картофель - 3 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Вода или бульон
- Морковь - 1 шт.
- Пшено - 80 г
- Капуста квашеная - 300 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Картофель нарезать, залить водой или бульоном, положить варить.
Морковь и лук нарезать, спассеровать на подсолнечном масле.
Когда картофель будет почти готов, добавить промытое пшено. Варить до готовности.
Затем добавить заправку и капусту, варить до мягкости капусты. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию приправить капустняк зеленью.
Щи с двумя видами капусты
- Ребра свиные - 400 г
- Капуста свежая - 350-400 г
- Капуста квашеная - 350-400 г
- Пшено - 4-5 ст. л.
- Картофель - 300 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Томатная паста - 3-4 ст. л.
- Сало - 100 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Лавровый лист - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Очистить картофель, морковь и лук. Картофель нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать мелкими кубиками. Мелко нарезать сало.
Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеРебра помыть под проточной водой и варить на небольшом огне в подсоленной воде 40-50 минут, снимая образовавшуюся пену. Можно по желанию добавить лавровый лист.
Свежую капусту нашинковать тонкими полосками.
Через 40-50 минут вбросить в кастрюлю картофель. Когда она закипит, добавить промытое водой пшено. Варить около 20-30 минут.
На сковороде обжарить сало 5 минут. Добавить морковь и лук. Обжаривать все еще 3 минуты. Добавить в сковороду томатную пасту. Готовить зажарку 5-6 минут.
Тем временем добавить в кастрюлю свежую капусту. Затем добавить квашеную капусту.
Сюда же добавить зажарку. Посолить и поперчить по вкусу. Варить капустняк до готовности свежей капусты. Выключить огонь, посыпать щи рубленой зеленью, накрыть крышкой и дать настояться. Подавать капустняк со сметаной.
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