Плоды финиковой пальмы – любимая пища многих жителей восточных стран. В Украине это лакомство употребляется в основном в форме сухофруктов. В сушеных плодах сохраняются полезные вещества, а хранятся они гораздо дольше. Однако в некоторых случаях финики могут вредить организму.
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Финики - польза для организма
Финики славятся высоким содержанием полезных микроэлементов: в них содержатся витамины группы В, РР, а также железо, калий, кальций, магний, фосфор. Состав фруктов обуславливает их полезные свойства. Этот продукт оказывает положительное воздействие на здоровье:
- снимает изжогу;
- улучшает работу нервной системы;
- нормализует работу кишечника;
- укрепляет кости;
- улучшает состояние кожи, ногтей и волос;
- быстро утоляет голод.
Польза фиников для женщин неоспорима – они полезны при беременности и кормлении грудью, укрепляют нервную систему женщин, облегчают симптомы послеродовой болезни. Фрукт также полезен для мужской потенции.
Вред фиников - кому нельзя употреблять фрукт
Сушеные финики имеют высокую калорийность, поэтому их нельзя есть в большом количестве при лишнем весе. Противопоказан этот продукт при мочекаменной болезни, сахарном диабете, кариесе. Не рекомендуется съедать больше 10 фиников за день, иначе может подскочить уровень сахара в крови. Сушеные финики нужно запивать водой.
Как выбрать вкусные финики в магазине
- Не покупайте фрукты с потрескавшейся кожурой. Это свидетельствует о неправильных условиях хранения.
- Выбирайте финики темного цвета. Светло-коричневые фрукты собирают недоспелыми и оставляют доспевать в сахарном сиропе.
- Не покупайте блестящие фрукты – их могут смазывать маслянистым раствором.
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