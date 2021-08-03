10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности в сере, меди и магнии.

Плоды финиковой пальмы – любимая пища многих жителей восточных стран. В Украине это лакомство употребляется в основном в форме сухофруктов. В сушеных плодах сохраняются полезные вещества, а хранятся они гораздо дольше. Однако в некоторых случаях финики могут вредить организму.

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Финики - польза для организма

Финики славятся высоким содержанием полезных микроэлементов: в них содержатся витамины группы В, РР, а также железо, калий, кальций, магний, фосфор. Состав фруктов обуславливает их полезные свойства. Этот продукт оказывает положительное воздействие на здоровье:

снимает изжогу;

улучшает работу нервной системы;

нормализует работу кишечника;

укрепляет кости;

улучшает состояние кожи, ногтей и волос;

быстро утоляет голод.

Польза фиников для женщин неоспорима – они полезны при беременности и кормлении грудью, укрепляют нервную систему женщин, облегчают симптомы послеродовой болезни. Фрукт также полезен для мужской потенции.

Вред фиников - кому нельзя употреблять фрукт

Сушеные финики имеют высокую калорийность, поэтому их нельзя есть в большом количестве при лишнем весе. Противопоказан этот продукт при мочекаменной болезни, сахарном диабете, кариесе. Не рекомендуется съедать больше 10 фиников за день, иначе может подскочить уровень сахара в крови. Сушеные финики нужно запивать водой.

Как выбрать вкусные финики в магазине

Не покупайте фрукты с потрескавшейся кожурой. Это свидетельствует о неправильных условиях хранения.

Выбирайте финики темного цвета. Светло-коричневые фрукты собирают недоспелыми и оставляют доспевать в сахарном сиропе.

Не покупайте блестящие фрукты – их могут смазывать маслянистым раствором.

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Автор: Екатерина Пулатова