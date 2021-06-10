Из сезонной клубники можно приготовить сочные вареники.

В сезон клубники можно полакомиться ароматной свежей ягодкой, а также приготовить блюда с клубникой. Клубничные десерты имеют яркий внешний вид и сохраняют пользу ягоды. Летом можно приготовить вкусные и пышные вареники с вишней. Тесто для лакомства можно замесить из дешевых и доступных продуктов.

Вареники с клубникой на воде

Тесто:

Мука пшеничная - 2 стакана.

Вода - 3/4 стакана

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 1/3 ч.л.

Начинка:

Клубника - 300 г

Сахар - 1,5 ст.л.

В глубокую миску налить холодную воду, разбить в воду яйцо. Добавить соль и сахар, размешать вилкой. В смесь просеять муку и быстро замесить тесто. Тесто должно быть эластичным и не слишком мягким. Переложить тесто в пакет и поставить в морозилку на 10 минут. Клубнику промыть, удалить хвостики. Ягоды нарезать и выложить в миску, присыпать сахаром.

Читайте такжеАроматное клубничное варенье: рецепты лакомства на зимуОхлажденное тесто разделить на 4 части и скатать в жгуты. Нарезать жгуты на одинаковые кусочки и скатать шарики. Окунуть их в муку и тонко раскатать. В середину каждого вареника выложить 1 ст.л. клубники с сахаром. Если ягода выделила сок - его нужно слить. Слепить вареники. Варить в кипящей подсоленной воде 5 минут.

Мука - 5 стаканов.

Кефир - 0,5 л.

Яйцо - 1 шт.

Щепотка соли.

Сода - 1 ч. л.

Клубника свежая - 0,5 кг.

Сахар по вкусу.

Кефир немного подогреть, добавить соду. Перемешать ложкой. 4 стакана муки просеять в миску (один стакан оставить для раскатки). Сделать в тесте углубление, вбить яйцо и посолить. Постепенно всыпать кефир в муку и замешивать тесто. Замешивать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут.

Тесто разделить на 4 части и скатать в жгуты. Нарезать на ровные части и раскатать в ровные круги. Клубнику очистить от хвостиков и засыпать сахаром. Сразу начинить вареники клубникой, пока ягода не пустила сок. Слепить вареники и варить в кипящей воде 5-7 минут. Подавать со сметаной или взбитыми сливками.

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Автор: Екатерина Пулатова