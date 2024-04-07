Чтобы правильно приготовить пасхальный десерт, нужно знать несколько важных нюансов.

Пасха - один из самых ожидаемых и светлых праздников весны. В 2024 году у православных украинцев она наступит 5 мая, так что самое время определиться с меню. Огромной популярностью в наши дни пользуется творожная пасха, ведь десерты без выпечки готовить куда проще традиционных пасхальных куличей. УНИАН расскажет, как делается вкуснейшая пасха - рецепт без лишних хлопот.

Как делается творожная пасха без выпечки - важные нюансы

Рецептов этого десерта масса. Есть творожная пасха без выпечки без яиц, со сгущенкой и без, с сухофруктами или орехами - на любой вкус. Но необходимо знать несколько важных нюансов. Известный повар Евгений Клопотенко советует придерживаться таких правил, чтобы ваша пасха без выпечки получилась идеальной:

покупайте жирный творог, также он должен быть сухим;

чтобы творожная пасха без выпечки со сгущенкой имела идеальную консистенцию, творог тщательно перебейте блендером или протрите через мелкое сито;

если ваш выбор - творожная пасха без выпечки со сливками, то выбирайте те, где указан наибольший процент жирности. Так ваше блюдо будет иметь насыщенный молочный вкус. Это же касается и сливочного масла.

Кроме того, для более яркого вкуса вы можете добавлять разные начинки. Это могут быть орехи, цедра лимона, изюм, курага. А творожная пасха с цукатами без выпечки, благодаря игре красок, очень понравится маленьким детям.

Вкуснейшая творожная пасха - рецепт от Клопотенко

Эта творожная пасха не совсем традиционная, а заварная. Для ее приготовления вам понадобятся:

9% творог - 700 г;

желток - 5 шт.;

сливки 33% - 300 мл;

масло сливочное - 100 г (жирность 82,5%);

цедра лимона;

миндаль - 50-75 г;

сахар - 150 г;

ванильный сахар - 10 г;

соль (по вкусу).

Взбейте творог блендером или протрите через сито. В отдельной посуде соедините желтки, сахар (обычный и ванильный) и соль – взбивайте, пока смесь не станет белой.

Налейте в кастрюлю 200 мл сливок и на медленном огне грейте до появления пара, после чего влейте в яичную смесь и перемешайте. Перелейте жидкость обратно в сотейник и варите на медленном огне до состояния сметаны. Параллельно обжарьте на медленном огне миндаль и дайте орехам остыть.

Смешайте смесь с творогом и размягченным сливочным маслом, аккуратно натрите туда цедру лимона. Далее - взбейте 150 мл сливок до пиков и постепенно введите в творожную смесь, перемешивая лопаткой.

Приступаем к финальному этапу. Сложите марлю (бинт не подойдет) в 4 слоя и выстелите ею форму. Выложите туда готовую массу, накройте марлей и поставьте на тарелку. Чтобы пасха застыла правильно, накройте ее еще одной тарелкой, а на нее поставьте банку с водой. Уберите десерт в холодильник и оставьте на 6-7 часов, лучше - на всю ночь. Уже к утру она будет идеальной.

Царская творожная пасха - рецепт без выпечки с желатином

Чем хороша творожная пасха - рецепт без выпечки сможет повторить каждый. Нет необходимости готовить опару, волноваться, подойдут ли дрожжи. А если переживаете, застынет ли творог, всегда можно использовать желатин.

Ингредиенты:

9% творог - 800 г;

20% сметана - 100 г;

сливки - 100 мл (жирность 33%);

сахар - 120 г (+ 1 ст. л. в сливки);

сливочное масло - 80г;

маковая начинка - 50 г;

молоко - 80 мл;

желатин - 25 г;

ванилин (по вкусу).

Делается царская творожная пасха без выпечки очень просто. Сначала перетрите творог через сито или взбейте блендером, добавьте сметану, размягченное масло, сахар (обычный и ванильный) и перемешайте.

Взбейте сливки – сначала делайте это на низких оборотах. Когда на поверхности появится пенка, добавьте 1 ст.л. сахара и продолжайте взбивать до пиков. Затем введите сливки в творожную смесь и аккуратно перемешайте.

В молоко всыпьте сухой желатин и подождите, пока он разбухнет. Затем - поставьте в микроволновку на 20-25 секунд и влейте в творожную смесь, после чего снова взбейте блендером.

Смешайте творожную массу с маковой начинкой, выложите в форму, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник. Через 8-10 часов десерт будет готов.

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