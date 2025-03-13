Многие блогеры в Европе, США и Украине уже попробовали ее.

Около полугода назад в интернет-пространство ворвался дубайский шоколад, который стал настоящим открытием для любителей сладкого. Его продавали онлайн и офлайн, за двести гривень и за и полторы тысячи, некоторые хозяйки даже готовили сладость дома. Теперь ажиотаж на него поутих - шоколад дубайский уступил бельгийскому.

Что за шоколад Волосы ангела - какая начинка

Волосы ангела - шоколад, который попробовали десятки блогеров из разных стран мире, в том числе, из Украины. Привлекательная розовая шоколадка, скорее всего, принадлежит бренду Tucho из Бельгии. На сайте производителя указано, что вес сладости 185 граммов, а цена - 21 евро (945 грн).

Розовый шоколад, если верить составу, сделан из сахара, какао-масла, сухого цельного молока и какао с добавлением эмульгаторов, регуляторов кислотности и ароматизаторов. На первый взгляд все кажется обычным, но с составе "Волос ангела" есть четыре уникальных ингредиента:

фисташки;

турецкая сахарная вата;

малиновый порошок;

концентрат бузины.

Благодаря удачному сочетанию этих продуктов шоколадка стала настоящим хитом. Она в меру сладкая, тает во рту и действительно стоит своих денег. Блогеры разламывают ее на камеру и показывают, что внутри бельгийской сладости действительно есть фисташковая паста и розовая сахарная вата.

Шоколад Волосы ангела - рецепт

Розовый шоколад уже делают во многих кофейнях Украины, даже домашние кондитеры пытаются повторить бельгийский рецепт. В сети можно найти много вариаций, но мы предлагаем такую:

двадцать граммов турецкой сахарной ваты;

пятнадцать граммов пищевого красителя розового цвета;

сто пятьдесят граммов белого шоколада;

две столовых ложки фисташковой пасты.

Белый шоколад растопить на водяной бане, добавить в него пищевой краситель, перемешать до получения однородного цвета. Вылить половину в силиконовую форму, разровнять, убрать в холодильник. Смешать фисташковую пасту с турецкой сахарной ватой, выложить начинку на слой застывшего шоколада, сверху полить оставшимся шоколадом и убрать в морозилку до полного застывания.

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