Любите ленивые вареники и хотите ими порадовать близких? Читайте в материале УНИАН, как готовить вареники с творогом и манкой.

Известно, что заставить ребенка съесть какой-то продукт сможет только удачно приготовленное из него блюдо. Многие из нас даже во взрослой жизни питают особую симпатию к ленивым вареникам - эдакой хитрости наших мам, к которой они прибегли, чтобы дети кушали творог. Ниже УНИАН рассказывает, как приготовить ленивые вареники.

Секрет, как делать ленивые вареники, прост: сперва научитесь лепить сами вареники. Ведь лепка, пожалуй, до сих пор остается камнем преткновения для многих хозяек, экспериментирующих на кухне.

УНИАН уже ранее рассказывал, как приготовить супернежное тесто на вареники.

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Как сделать ленивые вареники вкуснее, чем у мамы

Хотя рецепт вареников для многих и кажется очевидным, но в их приготовлении все же есть много подводных камней, о которые неопытные повара могут зацепиться:

Выбирайте только качественный творог. Творог - это начинка вареников. Повара советуют обращать внимание на вкус, цвет и запах продукта перед покупкой. Выбирая между белым и немного желтоватым творогом, лучше остановиться на втором варианте.

Творог - это начинка вареников. Повара советуют обращать внимание на вкус, цвет и запах продукта перед покупкой. Выбирая между белым и немного желтоватым творогом, лучше остановиться на втором варианте. Соблюдайте пропорции соли и сахара. Хотя вареники с сыром часто и подают в качестве десертов, баланс сладкого и соленого очень важен. В обратном случае рискуете получить либо слишком сладкое, либо сухое / влажное блюдо.

Хотя вареники с сыром часто и подают в качестве десертов, баланс сладкого и соленого очень важен. В обратном случае рискуете получить либо слишком сладкое, либо сухое / влажное блюдо. Умно рассчитайте время. Да, ленивые вареники довольно быстрое по готовке блюдо, но нельзя пренебрегать временем. Мы же знаем, что получается, если, например, переварить пельмени? Правильно - превращаются в некрасивую кашу. Потому вопрос, сколько варить ленивые вареники, остается очень актуальным. Сам процесс приготовления у вас займет до 15-20 минут, варка вареников - до 2 минут в зависимости от используемой муки.

В сети есть много советов, как приготовить ленивые вареники. Большой популярностью пользуются классические рецепты.

Ленивые вареники с творогом - чтобы не развалились и не затвердели

Все, кто считает, что вареники - очень сложное блюдо, ествественно, ошибаются. Но, как говорят, первый блин всегда комом. Если с первого раза у вас что-то не получилось - пожалуйста, не расстраивайтесь.

Вам понадобятся:

творог - 200 гр;

яйца - 1 шт;

сахар - 2 чайн.л;

соль - 0.25 чайн.л;

пшеничная мука - 3 стол.л.

Сперва подготовим тесто. Протираем творог через сито, добавляем в него яйцо, соль и сахар. Перемешиваем все до однородной массы, затем добавляем ложку муки. Помните, тесто должно быть густым, но в то же время не слишком крутым - тогда вареники получатся мучными.

Теперь делаем ленивые вареники. Раскатываем тесто в форме колбаски в 2-3 см на заранее подготовленной рабочей поверхности. Дальше разрезаем массу на полосочки в форме ромбиков шириной около 1 см. Готовые вареники бросаем в уже горячую воду, но не сразу - иначе вареники слипнутся. Готовим на плите около минуты. Подаем вареники горячими с маслом, сметаной или медом.

Ленивые вареники с творогом и манкой - быстрый рецепт

Руководствуйтесь этими советами, чтобы приготовить вареники, как в детстве.

Вам понадобятся:

творог - 400 гр;

яйца - 2 шт;

сахар - 2 ст. л;

манная крупа - 4-5 ст. л;

сахар ванильный - 1 ч. л;

соль - 0,5 ч. л;

мука - 1-1,5 стакана.

Для приготовления теста разбиваем яйцо, добавляем к нему сахар, соль и ванилин. В получившуюся массу добавляем творог и хорошенько перемешиваем. Дальше добавляем манную крупу и ставим "отдыхать" на 15 минут. Из самого теста делаем колбаску, режем ее на маленькие ромбики. Варим вареники с творогом на плите до 2 минут.

Ленивые вареники в йогурте - рецепт от Клопотенко

Если классический рецепт вам надоел, обратитесь к советам профессионалов! Предлагаемые командой известного шеф-повара "изюминки" превратят повседневное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Вам понадобятся:

Для вареников

творог - 300 гр;

яйцо - 1 шт;

сахар - 2 ст. л;

мука - 4 ст. л;

соль по вкусу;

цедра лимона - 3 гр.

Для соуса

натуральный йогурт - 200 гр;

сахарная пудра - 1 ст. л;

мята - две веточки.

Смешиваем творог с сахаром, солью, лимонной цедрой и яйцом. Добавляем муку и начинаем месить тесто. После делаем из теста длинные колбаски и режем их, немного обваливая в муке.

Варим вареники в кипящей воде до 2 минут. Подаваем с соусом - йогуртной массой с сахарной пудрой и измельченными листьями мяты.

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