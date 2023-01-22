Известно, что заставить ребенка съесть какой-то продукт сможет только удачно приготовленное из него блюдо. Многие из нас даже во взрослой жизни питают особую симпатию к ленивым вареникам - эдакой хитрости наших мам, к которой они прибегли, чтобы дети кушали творог. Ниже УНИАН рассказывает, как приготовить ленивые вареники.
Секрет, как делать ленивые вареники, прост: сперва научитесь лепить сами вареники. Ведь лепка, пожалуй, до сих пор остается камнем преткновения для многих хозяек, экспериментирующих на кухне.
УНИАН уже ранее рассказывал, как приготовить супернежное тесто на вареники.
- Как сделать ленивые вареники вкуснее, чем у мамы
- Ленивые вареники с творогом - чтобы не развалились и не затвердели
- Ленивые вареники с творогом и манкой
- Ленивые вареники в йогурте - рецепт от Клопотенко
Как сделать ленивые вареники вкуснее, чем у мамы
Хотя рецепт вареников для многих и кажется очевидным, но в их приготовлении все же есть много подводных камней, о которые неопытные повара могут зацепиться:
- Выбирайте только качественный творог. Творог - это начинка вареников. Повара советуют обращать внимание на вкус, цвет и запах продукта перед покупкой. Выбирая между белым и немного желтоватым творогом, лучше остановиться на втором варианте.
- Соблюдайте пропорции соли и сахара. Хотя вареники с сыром часто и подают в качестве десертов, баланс сладкого и соленого очень важен. В обратном случае рискуете получить либо слишком сладкое, либо сухое / влажное блюдо.
- Умно рассчитайте время. Да, ленивые вареники довольно быстрое по готовке блюдо, но нельзя пренебрегать временем. Мы же знаем, что получается, если, например, переварить пельмени? Правильно - превращаются в некрасивую кашу. Потому вопрос, сколько варить ленивые вареники, остается очень актуальным. Сам процесс приготовления у вас займет до 15-20 минут, варка вареников - до 2 минут в зависимости от используемой муки.
В сети есть много советов, как приготовить ленивые вареники. Большой популярностью пользуются классические рецепты.
Ленивые вареники с творогом - чтобы не развалились и не затвердели
Все, кто считает, что вареники - очень сложное блюдо, ествественно, ошибаются. Но, как говорят, первый блин всегда комом. Если с первого раза у вас что-то не получилось - пожалуйста, не расстраивайтесь.
Вам понадобятся:
- творог - 200 гр;
- яйца - 1 шт;
- сахар - 2 чайн.л;
- соль - 0.25 чайн.л;
- пшеничная мука - 3 стол.л.
Сперва подготовим тесто. Протираем творог через сито, добавляем в него яйцо, соль и сахар. Перемешиваем все до однородной массы, затем добавляем ложку муки. Помните, тесто должно быть густым, но в то же время не слишком крутым - тогда вареники получатся мучными.
Теперь делаем ленивые вареники. Раскатываем тесто в форме колбаски в 2-3 см на заранее подготовленной рабочей поверхности. Дальше разрезаем массу на полосочки в форме ромбиков шириной около 1 см. Готовые вареники бросаем в уже горячую воду, но не сразу - иначе вареники слипнутся. Готовим на плите около минуты. Подаем вареники горячими с маслом, сметаной или медом.
Ленивые вареники с творогом и манкой - быстрый рецепт
Руководствуйтесь этими советами, чтобы приготовить вареники, как в детстве.
Вам понадобятся:
- творог - 400 гр;
- яйца - 2 шт;
- сахар - 2 ст. л;
- манная крупа - 4-5 ст. л;
- сахар ванильный - 1 ч. л;
- соль - 0,5 ч. л;
- мука - 1-1,5 стакана.
Для приготовления теста разбиваем яйцо, добавляем к нему сахар, соль и ванилин. В получившуюся массу добавляем творог и хорошенько перемешиваем. Дальше добавляем манную крупу и ставим "отдыхать" на 15 минут. Из самого теста делаем колбаску, режем ее на маленькие ромбики. Варим вареники с творогом на плите до 2 минут.
Ленивые вареники в йогурте - рецепт от Клопотенко
Если классический рецепт вам надоел, обратитесь к советам профессионалов! Предлагаемые командой известного шеф-повара "изюминки" превратят повседневное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.
Вам понадобятся:
Для вареников
- творог - 300 гр;
- яйцо - 1 шт;
- сахар - 2 ст. л;
- мука - 4 ст. л;
- соль по вкусу;
- цедра лимона - 3 гр.
Для соуса
- натуральный йогурт - 200 гр;
- сахарная пудра - 1 ст. л;
- мята - две веточки.
Смешиваем творог с сахаром, солью, лимонной цедрой и яйцом. Добавляем муку и начинаем месить тесто. После делаем из теста длинные колбаски и режем их, немного обваливая в муке.
Варим вареники в кипящей воде до 2 минут. Подаваем с соусом - йогуртной массой с сахарной пудрой и измельченными листьями мяты.