Сколько по времени печь тертый пирог и как приготовить восхитительное лакомство для своих близких - узнайте в материале УНИАН.

Тертый пирог - один из самых удачных десертов, который можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. УНИАН расскажет, как испечь самый вкусный тертый пирог с вареньем или другими, не менее восхитительными, начинками.

Ранее мы говорили о том, как готовится простая творожная запеканка.

Тертый пирог - рецепт с вареньем

Масло сливочное - 200 г

Мука - 3 стакана

Яйца - 2 шт.

Сода - 1/3 ч.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Сахар - 1 стакан

Ванилин

Варенье густое - по вкусу

Орехи грецкие - по вкусу

Масло комнатной температуры, сахар, яйца, соль, соду, ванилин смешать в одной емкости. Размягчить ингредиенты вилкой, затем взбить миксером. Постепенно всыпать муку, размешивать сначала вилкой, затем руками (для большей нежности теста). Разделить тесто на две неравные части, меньшую убрать в морозилку, а большую раскатать под форму для запекания. Выложить на образовавшийся пласт варенье и орехи. Как только вторая половина теста затвердеет, натереть ее сверху на пирог, выпекать 25 минут при 180°C.

Тертый пирог с творогом

Для теста:

Масло сливочное - 100 г

Сметана 15% - 1,5 ст.л

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 2 ст. л

Мука - 280 г

Разрыхлитель - 1 ч. л

Соль - щепотка

Для начинки:

Творог 9% - 300 г

Сметана 15% - 3 ст. л

Сахар - 3 ст. л

Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками, выложить в миску, добавить сахар. Вилкой перетереть ингредиенты в мелкую крошку, вбить яйцо и влить сметану. Перемешать до однородного состояния, всыпать муку, соль и разрыхлитель. Замесить тесто сначала ложкой или вилкой, затем - руками. Сформировать из теста два неравных шара, оба замотать в пленку. Меньший кусок отправить в морозилку, больший - в холодильник на 20 минут.

Раскатать больший кусок теста в форму для выпечки, формируя бортики. Отдельно в блендере смешать творог, сахар и сметану до однородной консистенции. Выложить начинку на тесто, сверху натереть меньший кусок, который был в морозилке. Выпекать пирог 40 минут при 180°C.

Тертый пирог мягкий с яблоками

Маргарин - 200 г

Яйца - 3 шт.

Сахара - 1 стакан

Мука - 3-4 стакана

Сода - 0,5 ч. л

Яблоко - 4 шт.

Сахарная пудра - 2-3 ст. л

Размягченный маргарин, сахар и яйца смешать вместе до однородной консистенции. Добавить муку, соду, замесить тесто. Разделить его на две неравные части, обе замотать в пленку и спрятать в холодильник на 30-60 минут. Яблоки помыть, почистить, нарезать мелким кубиком или натереть на терке.

Противень или форму для запекания смазать маслом, натереть на нее большую часть теста. Сверху выложить яблоки, пересыпанные сахаром. Дальше натереть меньшую часть теста. Выпекать пирог в духовке 25 минут при 190°C.

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