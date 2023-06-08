Рассказываем, что нужно сделать, чтобы оладьи получились самыми воздушными, румяными и пористыми.

Чтобы пышные оладьи на кефире получились, как у бабушки, для начала достаньте нужные продукты из холодильника за несколько часов до приготовления. Альтернативный вариант - разогреть кефир 10-15 секунд в микроволновке или поставить минут на 10-15 в кастрюлю с горячей водой.

Очень важно, чтобы все продукты были комнатной температуры - лучше оставить их на столе с вечера, чем использовать холодными.

Оладьи на кефире классические - рецепт прошел проверку поколений

Для приготовления нужны такие ингредиенты:

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Дрожжи - 2 ч. л. прессованных или 2,5 ч. л. сухих.

Кефир - 2 стакана.

Мука - 500 г.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1,5 ст. л.

Растительное или сливочное масло - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Дрожжи нужно развести в теплом или комнатной температуры кефире. Соединить с просеянной 2-3 раза мукой и вымесить. Поставить тесто подняться в теплое место, накрыв миску хлопчатобумажным или льняным полотенцем, можно прикрыть пищевой пленкой. Как вариант, можно поставить миску на большую емкость с горячей водой, а зимой - на табуретку около батареи, периодически поворачивая.

И главный секрет - только когда тесто поднимется, в него нужно добавить яйца, масло, сахар и соль. Затем повторно вымесить и дать подняться второй раз. А уже после этого, больше не размешивая, приступать к выпечке. Брать тесто нужно обязательно смоченной в воде столовой ложкой и выкладывать на смазанную маслом горячую сковороду, обжаривая на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Оладьи на кефире с яблоками - пальчики оближешь

Нужные продукты:

Кефир - 2 ст.

Дрожжи - 2,5 ч. л. гранулированных или 2 ч. л. живых.

Яйца - 2 шт.

Масло - подсолнечное или сливочное, 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Яблоки - 3-4 шт.

В теплом кефире разводим дрожжи, добавляем яйца, масло, соль и сахар. Добавляем хорошо просеянную муку, вымешиваем и даем тесту подняться.

Яблоки очищаем от кожуры и семечек (сначала вырезаем сердцевину, потом - срезаем кожицу). Добавляем яблоки, нарезанные тонкими дольками или мелкими кубиками, в уже поднявшееся тесто непосредственно перед выпечкой. Оладьи на кефире без соды жарим на разогретом масле.

Подавать с медом, сгущенным молоком, вареньем и сметаной, джемом.

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