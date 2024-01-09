Сладкая колбаса - угощение, которое легко можно сделать самостоятельно.

Такое лакомство никого не оставит равнодушным, более того - только у вас получится приготовить его так, как нравится вам и вашей семье. Скорее записывайте технологию, по которой делается самая вкусная шоколадная колбаса - рецепт на века.

Ореховая сладкая колбаска - рецепт из печенья

Ингредиенты:

Печенье сахарное - 600 г

Орехи грецкие - 100 г

Какао-порошок - 3 ст. ложки

Сахар - 5 ст. ложек

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 200 г

Как готовится сладкая колбаска - инструкция

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Возьмите печенье и разделите его на 2 равные части, одну из которых измельчите в крошку, а вторую разломайте на кусочки. Орехи подавите скалкой или ступкой. В кастрюле соедините какао, сахар и молоко, поставьте на огонь. Постоянно помешивая, добавьте сливочное масло. Печенье и орехи соедините в емкости, туда же влейте шоколадную помадку. Все перемешайте, затем выложите получившуюся массу на пищевую пленку и заверните в колбаску. Отправьте на ночь в холодильник, потом снимите пленку и подавайте десерт к столу.

Сладкая колбаска из печенья с коньяком

Ингредиенты:

Какао - 3 ст.ложки

Сахар - 1 стакан

Молоко - 3 ст. ложки

Ванилин - 1/2 ч.ложки

Сливочное масло - 180-150 г

Орехи (миндаль+арахис) - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Печенье песочное - 400 г

Коньяк - 1 ст.л

Как готовится шоколадная колбаса с коньяком - инструкция

Смешайте в емкости какао, сахар и молоко, добавьте сливочное масло, нарезанное кусочками, и поставьте кастрюлю на огонь. Постоянно помешивая, дождитесь закипания, потом уберите емкость с плиты. Добавьте яйцо, ванилин и коньяк, взбейте венчиком.

Орехи обжарьте на сухой сковороде, перебейте в кофемолке. Поломайте печенье на кусочки, выложите его в шоколадную смесь, туда же высыпьте орехи. Выложите массу на пленку, заверните в колбаску. Уберите в холодильник на 2-3 часа, потом подавайте к столу.

Сладкая колбаска - классический рецепт со сгущенкой

Ингредиенты:

Печенье песочное (сахарное) - 400 г

Молоко сгущенное - 0,5 банки (190 г)

Масло сливочное (комнатной температуры) - 100 г

Орех грецкий - 50 г

Какао-порошок - 3 ст. ложки

Как готовится сладкая колбаска со сгущенкой - инструкция

Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, печенье поломайте руками так, чтобы оставались небольшие ломтики. Соедините все в одной емкости, туда же добавьте какао-порошок и сгущенку. Тщательно вымесите ингредиенты до однородной массы, выложите ее на пленку, закрутите колбаской. Поставьте в холодильник на 1 час, а потом подавайте к столу.

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