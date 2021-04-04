Сегодня христиане западного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение.

Сегодня, 4 апреля, христиане западного обряда отмечают один из самых главных праздников церковного года – Пасху. В основе праздника лежит библейская история о том, как Сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей и спасение рода человеческого, а затем воскрес, победив смерть.

Традиции католической Пасхи

Вечером, накануне праздника, в храмах проводят обряд благословения огня и воды, а также зажигают пасхальную свечу (пасхал). От нее верующие зажигают свои свечи, которые символизируют свет, подаренный Сыном Божьим человечеству. Благодатный огонь свечи и освященную верующие несут в свои дома.

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВо время пасхального богослужения священники воспевают жертву Иисуса Христа, которого распяли за грехи, и призывают к жизни по религиозным канонам.

В целом Пасха - это семейный праздник. Поэтому всей семьей принято идти в храм, где освящают пасхальные корзины, а уже дома смакуют праздничные блюда. В этот светлый день принято приглашать на обед друзей и родных. На праздничный стол ставят мясные блюда, декоративные яйца в корзинах, сладкие булочки и политые глазурью кексы, похожие на куличи.

Одним из атрибутов Пасхи у христиан западного обряда является так называемый пасхальный кролик. По народным верованиям, в ночь перед праздником кролик прячет раскрашенные яйца в доме. А утром праздничного дня дети должны их отыскать. В виде кролика к празднику делают выпечку и шоколадные фигурки, которыми угощают детей.

Также на праздник красят яйца в разные цвета. Они олицетворяют начало новой жизни, ведь с них рождается новое существо. Традиция дарить пасхальные яйца на Пасху сложилась еще много веков назад.

Особенности празднования католической Пасхи 2021

В этом году христиане западного обряда отмечают Пасху в соответствии с карантином, действующим в Украине. Из-за вспышки коронавируса людей призвали смотреть онлайн-трансляции праздничных богослужений.

Пасхальные богослужения будут транслировать общественные телеканалы "UA: Первый", "UA Культура" и "UA: Крым". Осуществляться они будут по следующему графику:

8:00 - Пасхальная Святая Месса Римско-католической церкви в Украине ("UA: Первый")

11:00 - Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане ("UA Культура" и "UA: Крым")

13:00 - Пасхальное послание Папы и благословение "Urbi et Orbi" ("UA: Первый" и "UA: Крым")

Посмотреть Пасхальное богослужение с участием Папы Франциска с синхронным переводом на украинский язык можно на Youtube-канале "Живое ТВ" в 11:00.

Приобщиться к праздничным мессам онлайн можно будет также на официальных страницах Католического телевидения "EWTN" в Facebook и Youtube-канале. Их будут транслировать по следующему графику:

8:00 - Месса с собора св. Александра в Киеве

10:00 - Месса с собора св. Александра в Киеве

11:00 - Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане

11:45 - Святая Месса с кафедрального собора в Харькове

13:00 - Пасхальное послание Папы и благословение "Urbi et Orbi".

Поздравления с католической Пасхой

***

Лучи чистые

Падает с небес

Поздравляем с Пасхой

Христос воскрес!

***

С католической Пасхой

Тебя поздравляю,

Пусть жизнь в ярких красках

Сейчас заиграет!

Молитвы твои

Пусть услышатся Богом.

Здоровья, любви

Даст он сказочно много!

***

Поздравляю всех католиков

Нынче я с Пасхальным днем

И желаю благоденствия,

Добродушия во всем!

Пусть святейший славный праздник

Души светом окропит,

Разольется в сердце радость

И надеждой вдохновит!

***

Пасхальные дни наступили –

Люди чисты сердцем стали.

Радости, тепла, любви

Да прибудет в вашем доме!

***

С Пасхой католической

Поздравить тороплюсь,

И счастье яркой искоркой

Зажжется в сердце пусть!

Пусть Бог хранит от зависти,

Сбываются мечты,

А дни проходят в радости

И море доброты!

***

Я в праздник Пасхи

Желаю счастья и тепла,

Чтобы светлой, доброй сказкой,

Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть:

Христос воистину воскрес,

А значит, чудо в жизни есть!

***

Поздравляю с Пасхой и от всей души хочу пожелать, чтобы пасхальный кролик принес удачу и яркие краски жизни, необыкновенное вдохновение и большую любовь. Желаю веселого и светлого праздника, любимых и дорогих людей рядом, доброго блага и счастья.

***

Хочу от всего сердца поздравить с праздником Светлой Пасхи и пожелать мира, счастья, гармонии Вашему дому, здоровья и благополучия семье! Пусть этот радостный день наполнит сердце любовью и весенним теплом!

***

Мои наилучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великий дар Пасхи - это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!

***

От всей души поздравляю с католической Пасхой! Желаю всех благ: крепкого здоровья, уюта и гармонии дома, искренней любви и финансового благополучия! Пускай Бог всегда будет в твоем сердце и во всем будет твоей поддержкой и опорой!

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Автор: Алина Вишневская