Сегодня, 4 апреля, христиане западного обряда отмечают один из самых главных праздников церковного года – Пасху. В основе праздника лежит библейская история о том, как Сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей и спасение рода человеческого, а затем воскрес, победив смерть.
Традиции католической Пасхи
Вечером, накануне праздника, в храмах проводят обряд благословения огня и воды, а также зажигают пасхальную свечу (пасхал). От нее верующие зажигают свои свечи, которые символизируют свет, подаренный Сыном Божьим человечеству. Благодатный огонь свечи и освященную верующие несут в свои дома.
Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВо время пасхального богослужения священники воспевают жертву Иисуса Христа, которого распяли за грехи, и призывают к жизни по религиозным канонам.
В целом Пасха - это семейный праздник. Поэтому всей семьей принято идти в храм, где освящают пасхальные корзины, а уже дома смакуют праздничные блюда. В этот светлый день принято приглашать на обед друзей и родных. На праздничный стол ставят мясные блюда, декоративные яйца в корзинах, сладкие булочки и политые глазурью кексы, похожие на куличи.
Одним из атрибутов Пасхи у христиан западного обряда является так называемый пасхальный кролик. По народным верованиям, в ночь перед праздником кролик прячет раскрашенные яйца в доме. А утром праздничного дня дети должны их отыскать. В виде кролика к празднику делают выпечку и шоколадные фигурки, которыми угощают детей.
Также на праздник красят яйца в разные цвета. Они олицетворяют начало новой жизни, ведь с них рождается новое существо. Традиция дарить пасхальные яйца на Пасху сложилась еще много веков назад.
Особенности празднования католической Пасхи 2021
В этом году христиане западного обряда отмечают Пасху в соответствии с карантином, действующим в Украине. Из-за вспышки коронавируса людей призвали смотреть онлайн-трансляции праздничных богослужений.
Пасхальные богослужения будут транслировать общественные телеканалы "UA: Первый", "UA Культура" и "UA: Крым". Осуществляться они будут по следующему графику:
- 8:00 - Пасхальная Святая Месса Римско-католической церкви в Украине ("UA: Первый")
- 11:00 - Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане ("UA Культура" и "UA: Крым")
- 13:00 - Пасхальное послание Папы и благословение "Urbi et Orbi" ("UA: Первый" и "UA: Крым")
Посмотреть Пасхальное богослужение с участием Папы Франциска с синхронным переводом на украинский язык можно на Youtube-канале "Живое ТВ" в 11:00.
Приобщиться к праздничным мессам онлайн можно будет также на официальных страницах Католического телевидения "EWTN" в Facebook и Youtube-канале. Их будут транслировать по следующему графику:
- 8:00 - Месса с собора св. Александра в Киеве
- 10:00 - Месса с собора св. Александра в Киеве
- 11:00 - Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане
- 11:45 - Святая Месса с кафедрального собора в Харькове
- 13:00 - Пасхальное послание Папы и благословение "Urbi et Orbi".
Поздравления с католической Пасхой
***
Лучи чистые
Падает с небес
Поздравляем с Пасхой
Христос воскрес!
***
С католической Пасхой
Тебя поздравляю,
Пусть жизнь в ярких красках
Сейчас заиграет!
Молитвы твои
Пусть услышатся Богом.
Здоровья, любви
Даст он сказочно много!
***
Поздравляю всех католиков
Нынче я с Пасхальным днем
И желаю благоденствия,
Добродушия во всем!
Пусть святейший славный праздник
Души светом окропит,
Разольется в сердце радость
И надеждой вдохновит!
***
Пасхальные дни наступили –
Люди чисты сердцем стали.
Радости, тепла, любви
Да прибудет в вашем доме!
***
С Пасхой католической
Поздравить тороплюсь,
И счастье яркой искоркой
Зажжется в сердце пусть!
Пусть Бог хранит от зависти,
Сбываются мечты,
А дни проходят в радости
И море доброты!
***
Я в праздник Пасхи
Желаю счастья и тепла,
Чтобы светлой, доброй сказкой,
Твоя жизнь всегда была!
Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть:
Христос воистину воскрес,
А значит, чудо в жизни есть!
***
Поздравляю с Пасхой и от всей души хочу пожелать, чтобы пасхальный кролик принес удачу и яркие краски жизни, необыкновенное вдохновение и большую любовь. Желаю веселого и светлого праздника, любимых и дорогих людей рядом, доброго блага и счастья.
***
Хочу от всего сердца поздравить с праздником Светлой Пасхи и пожелать мира, счастья, гармонии Вашему дому, здоровья и благополучия семье! Пусть этот радостный день наполнит сердце любовью и весенним теплом!
***
Мои наилучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великий дар Пасхи - это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!
***
От всей души поздравляю с католической Пасхой! Желаю всех благ: крепкого здоровья, уюта и гармонии дома, искренней любви и финансового благополучия! Пускай Бог всегда будет в твоем сердце и во всем будет твоей поддержкой и опорой!
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