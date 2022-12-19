Такое печенье готовится до смешного просто.

Печенье с шоколадными конфетами M&M’s понравится любому ребенку, да и взрослые сладкоежки будут от него в восторге. Хрустящее шоколадное печенье с немного влажной серединкой и цветными шоколадными конфетами сверху - идеальный десерт к чаю или горячему какао. УНИАН подобрал очень простой рецепт, который по силам приготовить даже новичку в выпечке.

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Печенье с M&M’s

Ингредиенты на 10 шт. печенья:

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Куриное яйцо небольшое - 1 шт.

Пшеничная мука - 80 г.

Сливочное масло - 50 г.

Сахар - 100 г.

Картофельный крахмал - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Какао-порошок - 2 ст.л.

Драже M&M’s - 1 пачка

Щепотка соли.

Масло оставить на пару часов при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось. В глубокую миску просеять муку, добавить крахмал, разрыхлитель, какао-порошок и щепотку соли. Яйцо взбить миксером с сахаром. Когда сахар растворится, добавить кубики масла и ещё раз взбить массу.

Яичную смесь вмешать в мучную смесь. Замесить тесто - оно должно быть очень густым, чтобы в нем стояла ложка. Если тесто недостаточно густое - стоит добавить больше муки. Из теста скатать шарики размером с грецкий орех, и выложить на противень с пергаментом. Слегка расплюснуть шарики руками. Затем в каждое печенье сверху вдавить несколько драже M&M’s.

Разогреть духовку до 170°. Выпекать печенье 10 минут. За это время печенье должно полностью приготовиться, а конфеты M&M’s могут покрыться трещинами. Слегка остудить печенье и подавать к столу.

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