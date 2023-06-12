Рассказываем, как обойтись без выпекания коржей и что делать, чтобы не испортить йогуртовую смесь.

Йогуртовый торт в домашних условиях готовится с использованием специальной кулинарной формы. Она может быть цельная силиконовая, если вы планируете десерт исключительно из йогурта и фруктов, или со съемным дном, если торт будет на основании.

Йогуртовый торт - рецепт на основании без выпечки с фруктами

Для приготовления потребуются такие ингредиенты:

2 стакана йогурта (любого вкуса);

1 стакан тертого печенья (например, песочного или орео);

4 столовые ложки сливочного масла;

10 г желатина;

1/4 стакана воды;

2 столовые ложки меда или сахара (по вкусу);

свежие фрукты или ягоды (например, клубника, киви, персики, груши, вишни и т.д.) для украшения.

Разломайте тертое печенье на крошку. Это можно сделать, поместив его в пластиковый пакет и раздавив руками, используя кухонный комбайн или натерев на терке. Растопите сливочное масло и смешайте его с тертым печеньем, чтобы получить однородную массу. Переложите смесь в форму для торта, застеленную пергаментом, и равномерно распределите ее по дну, создавая основание для торта. Поставьте форму в холодильник, чтобы основание застыло.

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В маленькой миске разведите желатин в 1/4 стакана воды и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. В большой миске смешайте йогурт и мед (или сахар) до получения однородной консистенции. Желатин залейте водой и разогрейте на слабом огне или в микроволновой печи, чтобы он полностью растворился. Перед добавлением желатина убедитесь, что он не горячий, чтобы не испортить йогуртовую смесь.

Постепенно добавляйте растворенный желатин в йогуртовую смесь, тщательно перемешивая каждый раз, чтобы все хорошо смешалось. Выньте форму с основанием из холодильника и аккуратно вылейте йогуртовую смесь на основание. Поставьте торт в холодильник, дайте ему застыть и полностью охладиться на протяжении нескольких часов или до тех пор, пока он не застынет полностью.

Рецепт для торта из йогурта и фруктов

Ингредиенты нужны такие:

1 л йогурта или кефира;

0,5 стакана сахара;

40 г желатина;

фрукты или ягоды.

Кефир смешиваем с сахаром. Для йогурта, если он сладкий, сахар может не потребоваться или потребоваться в меньшем количестве, ориентируйтесь по своему вкусу. Йогурт или кефир нужно немного нагреть.

Желатин намочить и растворить на водяной бане или поставить на несколько секунд в микроволновку. Не перегревать, чтобы не свернулся йогурт.

Все соединить и охлаждать слоями по 2 см в форме для торта, укладывая между ними фрукты. Первый слой йогуртовой смеси поставить в морозилку и следить, чтобы она не заморозилась. Когда слой схватится, достать, уложить фрукты, залить второй слой и так далее.

Перед подачей украсьте свежими фруктами, расположив их сверху торта по вашему вкусу. Йогуртовый торт с фруктами готов! Он должен оставаться в холодильнике до момента подачи. Наслаждайтесь прохладным освежающим десертом.

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