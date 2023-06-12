Йогуртовый торт в домашних условиях готовится с использованием специальной кулинарной формы. Она может быть цельная силиконовая, если вы планируете десерт исключительно из йогурта и фруктов, или со съемным дном, если торт будет на основании.
Йогуртовый торт - рецепт на основании без выпечки с фруктами
Для приготовления потребуются такие ингредиенты:
- 2 стакана йогурта (любого вкуса);
- 1 стакан тертого печенья (например, песочного или орео);
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 10 г желатина;
- 1/4 стакана воды;
- 2 столовые ложки меда или сахара (по вкусу);
- свежие фрукты или ягоды (например, клубника, киви, персики, груши, вишни и т.д.) для украшения.
Разломайте тертое печенье на крошку. Это можно сделать, поместив его в пластиковый пакет и раздавив руками, используя кухонный комбайн или натерев на терке. Растопите сливочное масло и смешайте его с тертым печеньем, чтобы получить однородную массу. Переложите смесь в форму для торта, застеленную пергаментом, и равномерно распределите ее по дну, создавая основание для торта. Поставьте форму в холодильник, чтобы основание застыло.
В маленькой миске разведите желатин в 1/4 стакана воды и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. В большой миске смешайте йогурт и мед (или сахар) до получения однородной консистенции. Желатин залейте водой и разогрейте на слабом огне или в микроволновой печи, чтобы он полностью растворился. Перед добавлением желатина убедитесь, что он не горячий, чтобы не испортить йогуртовую смесь.
Постепенно добавляйте растворенный желатин в йогуртовую смесь, тщательно перемешивая каждый раз, чтобы все хорошо смешалось. Выньте форму с основанием из холодильника и аккуратно вылейте йогуртовую смесь на основание. Поставьте торт в холодильник, дайте ему застыть и полностью охладиться на протяжении нескольких часов или до тех пор, пока он не застынет полностью.
Рецепт для торта из йогурта и фруктов
Ингредиенты нужны такие:
- 1 л йогурта или кефира;
- 0,5 стакана сахара;
- 40 г желатина;
- фрукты или ягоды.
Кефир смешиваем с сахаром. Для йогурта, если он сладкий, сахар может не потребоваться или потребоваться в меньшем количестве, ориентируйтесь по своему вкусу. Йогурт или кефир нужно немного нагреть.
Желатин намочить и растворить на водяной бане или поставить на несколько секунд в микроволновку. Не перегревать, чтобы не свернулся йогурт.
Все соединить и охлаждать слоями по 2 см в форме для торта, укладывая между ними фрукты. Первый слой йогуртовой смеси поставить в морозилку и следить, чтобы она не заморозилась. Когда слой схватится, достать, уложить фрукты, залить второй слой и так далее.
Перед подачей украсьте свежими фруктами, расположив их сверху торта по вашему вкусу. Йогуртовый торт с фруктами готов! Он должен оставаться в холодильнике до момента подачи. Наслаждайтесь прохладным освежающим десертом.
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