Дети обожают желейные конфеты. Но покупать их необязательно - можно приготовить дома самим. У нас есть два замечательных рецепта - с желатином и на агар-агаре. Прелесть таких конфет в том, что количество сахара в них вы сами можете регулировать.
Клубничные желейные конфеты - рецепт на желатине
Ингредиенты:
- сахарная пудра - 200 г;
- клубника - 300 г;
- желатин - 20 г;
- лимон - 0,5 шт.
Замочите желатин в воде (пропорция 1:5, то есть, на 20 г желатина нужно 100 мл воды) и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут. Перебейте клубнику блендером на пюре. Добавьте сахарную пудру и замоченный желатин. Нагрейте смесь на водяной бане, чтобы желатин полностью разошелся - кипятить нельзя (!). Добавьте лимонный сок, перемешайте и разлейте смесь по формам.
Можно использовать одну большую форму, а можно взять порционные формы для льда или конфет.
Дайте смеси остыть, а затем поставьте в холодильник до полного застывания. Достаньте конфеты из формы.
Если вы использовали одну большую форму, то застывшую желейную массу нужно достать из нее - для этого нужно опустить форму на несколько секунд в горячую воду, и нарезать произвольными кусочками.
Обваляйте конфеты в сахаре или кокосовой стружке.
Клубничные желейные конфеты - рецепт на агар-агаре
Ингредиенты:
- клубника - 500 г;
- вода - 300 мл;
- сахар - 200 г;
- агар-агар - 15 г.
Залейте агар-агар холодной водой и оставьте на некоторое время. Клубнику помойте и перебейте на пюре. Добавьте сахар, перемешайте. Поставьте агар-агар с водой на огонь, доведите до кипения, проварите пару минут. Добавьте ягодное пюре и снова доведите до кипения. Проварите 1 минуту и разлейте по формам. Оставьте при комнатной температуре или отправьте в холодильник.
Конфеты на агар-агаре хороши тем, что если вы не использовали всю мармеладную массу, то потом ее можно повторно разогреть и разлить по формам.