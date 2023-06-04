Домашние желейные конфеты - вкусные и полностью натуральные.

Дети обожают желейные конфеты. Но покупать их необязательно - можно приготовить дома самим. У нас есть два замечательных рецепта - с желатином и на агар-агаре. Прелесть таких конфет в том, что количество сахара в них вы сами можете регулировать.

Клубничные желейные конфеты - рецепт на желатине

Ингредиенты:

сахарная пудра - 200 г;

клубника - 300 г;

желатин - 20 г;

лимон - 0,5 шт.

Замочите желатин в воде (пропорция 1:5, то есть, на 20 г желатина нужно 100 мл воды) и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут. Перебейте клубнику блендером на пюре. Добавьте сахарную пудру и замоченный желатин. Нагрейте смесь на водяной бане, чтобы желатин полностью разошелся - кипятить нельзя (!). Добавьте лимонный сок, перемешайте и разлейте смесь по формам.

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Можно использовать одну большую форму, а можно взять порционные формы для льда или конфет.

Дайте смеси остыть, а затем поставьте в холодильник до полного застывания. Достаньте конфеты из формы.

Если вы использовали одну большую форму, то застывшую желейную массу нужно достать из нее - для этого нужно опустить форму на несколько секунд в горячую воду, и нарезать произвольными кусочками.

Обваляйте конфеты в сахаре или кокосовой стружке.

Клубничные желейные конфеты - рецепт на агар-агаре

Ингредиенты:

клубника - 500 г;

вода - 300 мл;

сахар - 200 г;

агар-агар - 15 г.

Залейте агар-агар холодной водой и оставьте на некоторое время. Клубнику помойте и перебейте на пюре. Добавьте сахар, перемешайте. Поставьте агар-агар с водой на огонь, доведите до кипения, проварите пару минут. Добавьте ягодное пюре и снова доведите до кипения. Проварите 1 минуту и разлейте по формам. Оставьте при комнатной температуре или отправьте в холодильник.

Конфеты на агар-агаре хороши тем, что если вы не использовали всю мармеладную массу, то потом ее можно повторно разогреть и разлить по формам.

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