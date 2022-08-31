УНИАН составил список сезонных продуктов сентября, которые можно заготовить на зиму.

Запасливые украинцы с начала лета и до ноября делают заготовки на зиму из домашних овощей и фруктов. Во время войны делать такие припасы особенно важно. Чтобы консервация была вкусной и полезной, готовить её лучше из сезонных продуктов. УНИАН подскажет, что можно заготовить на зиму в сентябре.

Ранее мы рассказывали, что закрывать на зиму летом. Некоторые летние овощи и фрукты можно закрыть и в сентябре.

Что заготовить на зиму в сентябре: список сезонных продуктов

В сентябре в садах созревают яблоки . Для длительного хранения такие ранние фрукты не подходят, зато консервация из них получается прекрасная. Можно заготавливать яблочное повидло, компоты и сок.

. Для длительного хранения такие ранние фрукты не подходят, зато консервация из них получается прекрасная. Можно заготавливать яблочное повидло, компоты и сок. В огороде собирают последние плоды летних овощей. Можно закрывать салаты и овощное ассорти на зиму.

на зиму. Созревают дыни и арбузы - в сентябре они самые сладкие и сочные. Из дыни готовят джемы и варенье, а арбуз на зиму может быть как сладким, так и соленым.

- в сентябре они самые сладкие и сочные. Из дыни готовят джемы и варенье, а арбуз на зиму может быть как сладким, так и соленым. Как и в августе, продолжают закрывать кабачки кусочками или целиком. Также в сентябре заготавливается вкусная кабачковая икра и необычный десерт - варенье из кабачков.

кусочками или целиком. Также в сентябре заготавливается вкусная кабачковая икра и необычный десерт - варенье из кабачков. Баклажан - ещё один сезонный овощ сентября. Его можно законсервировать кусочками или приготовить пикантные закуски из баклажана на зиму.

- ещё один сезонный овощ сентября. Его можно законсервировать кусочками или приготовить пикантные закуски из баклажана на зиму. В первый месяц осени украинские леса изобилуют грибами . Закрывать грибы на зиму рекомендуется лишь опытным грибникам, иначе можете случайно заготовить ядовитые грибы.

. Закрывать грибы на зиму рекомендуется лишь опытным грибникам, иначе можете случайно заготовить ядовитые грибы. В начале осени заготавливают консервацию из сладкого и острого перца . Рекомендуем приготовить вкусное лечо на зиму.

. Рекомендуем приготовить вкусное лечо на зиму. Фасоль собирают на огородах в начале осени. Любители бобовых могут заготовить фасоль в томате на зиму.

собирают на огородах в начале осени. Любители бобовых могут заготовить фасоль в томате на зиму. В сентябре собирают урожай свеклы. Из этого овоща готовится домашняя заправка для борща на зиму.

Из этого овоща готовится домашняя заправка для борща на зиму. С середины сентября созревает облепиха - очень полезная и вкусная ягода. Из неё готовят варенья, компоты и джемы.

- очень полезная и вкусная ягода. Из неё готовят варенья, компоты и джемы. Ещё одна сезонная ягода сентября - калина . На вкус заготовки из калины довольно терпкие и с легкой горчинкой, зато очень полезные.

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