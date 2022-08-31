Запасливые украинцы с начала лета и до ноября делают заготовки на зиму из домашних овощей и фруктов. Во время войны делать такие припасы особенно важно. Чтобы консервация была вкусной и полезной, готовить её лучше из сезонных продуктов. УНИАН подскажет, что можно заготовить на зиму в сентябре.
Ранее мы рассказывали, что закрывать на зиму летом. Некоторые летние овощи и фрукты можно закрыть и в сентябре.
Что заготовить на зиму в сентябре: список сезонных продуктов
- В сентябре в садах созревают яблоки. Для длительного хранения такие ранние фрукты не подходят, зато консервация из них получается прекрасная. Можно заготавливать яблочное повидло, компоты и сок.
- В огороде собирают последние плоды летних овощей. Можно закрывать салаты и овощное ассорти на зиму.
- Созревают дыни и арбузы - в сентябре они самые сладкие и сочные. Из дыни готовят джемы и варенье, а арбуз на зиму может быть как сладким, так и соленым.
- Как и в августе, продолжают закрывать кабачки кусочками или целиком. Также в сентябре заготавливается вкусная кабачковая икра и необычный десерт - варенье из кабачков.
- Баклажан - ещё один сезонный овощ сентября. Его можно законсервировать кусочками или приготовить пикантные закуски из баклажана на зиму.
- В первый месяц осени украинские леса изобилуют грибами. Закрывать грибы на зиму рекомендуется лишь опытным грибникам, иначе можете случайно заготовить ядовитые грибы.
- В начале осени заготавливают консервацию из сладкого и острого перца. Рекомендуем приготовить вкусное лечо на зиму.
- Фасоль собирают на огородах в начале осени. Любители бобовых могут заготовить фасоль в томате на зиму.
- В сентябре собирают урожай свеклы. Из этого овоща готовится домашняя заправка для борща на зиму.
- С середины сентября созреваетоблепиха- очень полезная и вкусная ягода. Из неё готовят варенья, компоты и джемы.
- Ещё одна сезонная ягода сентября - калина. На вкус заготовки из калины довольно терпкие и с легкой горчинкой, зато очень полезные.