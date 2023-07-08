Эти пирожки поразят ваши вкусовые рецепторы. Следуйте этому особенному рецепту и насладитесь великолепным результатом.
Жареные пирожки - как приготовить
Для приготовления вам понадобится:
- кефир - 300 мл;
- сода - половинка чайной ложки;
- яйцо - 1 штука;
- сахар - 2 столовые ложки;
- мука - около 450-500 г;
- растительное масло - 20 мл и масло для жарки;
- творог или творожный сыр - 200 г;
- колбаса - 200 г;
- свежая зелень - по вашему выбору.
В большую миску наливаем кефир и добавляем соду, яйцо и сахар. Тщательно взбиваем ингредиенты с помощью венчика.
Просеиваем муку в кефирную смесь и замешиваем тесто на жареные пирожки. Затем влейте в тесто растительное масло и продолжайте месить, пока масло полностью впитается. Покройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут для отдыха.
Натрите колбасу на крупной терке, а свежую зелень мелко нарубите. Затем смешайте их с творогом в одной миске.
Разделите тесто на две равные части и раскатайте каждую часть в тонкий слой.
На первый слой теста выложите начинку на небольшом расстоянии друг от друга.
Положите вторую часть теста сверху начинки. С помощью емкости нужного диаметра выдавите пирожки, при необходимости дополнительно защипнув края.
Разогрейте сковороду с маслом и выложите пирожки на горячую сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до получения золотистой корочки.
Теперь у вас есть отличный рецепт жареных пирожков с необычной начинкой. Приятного аппетита!
К слову, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить пирожки с клубникой.
Совет. По этому рецепту вы можете приготовить и жареные пирожки с творогом. Для начинки просто перетрите творог с сахаром, ванилином и небольшим количеством сливочного масла для сочности.