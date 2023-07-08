Пирожки жареные на кефире - быстрый рецепт / фото ua.depositphotos.com

Эти пирожки поразят ваши вкусовые рецепторы. Следуйте этому особенному рецепту и насладитесь великолепным результатом.

Жареные пирожки - как приготовить

Для приготовления вам понадобится:

  • кефир - 300 мл;
  • сода - половинка чайной ложки;
  • яйцо - 1 штука;
  • сахар - 2 столовые ложки;
  • мука - около 450-500 г;
  • растительное масло - 20 мл и масло для жарки;
  • творог или творожный сыр - 200 г;
  • колбаса - 200 г;
  • свежая зелень - по вашему выбору.

В большую миску наливаем кефир и добавляем соду, яйцо и сахар. Тщательно взбиваем ингредиенты с помощью венчика.

Видео дня

Просеиваем муку в кефирную смесь и замешиваем тесто на жареные пирожки. Затем влейте в тесто растительное масло и продолжайте месить, пока масло полностью впитается. Покройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут для отдыха.

Натрите колбасу на крупной терке, а свежую зелень мелко нарубите. Затем смешайте их с творогом в одной миске.

Разделите тесто на две равные части и раскатайте каждую часть в тонкий слой.

На первый слой теста выложите начинку на небольшом расстоянии друг от друга.

Положите вторую часть теста сверху начинки. С помощью емкости нужного диаметра выдавите пирожки, при необходимости дополнительно защипнув края.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите пирожки на горячую сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до получения золотистой корочки.

Теперь у вас есть отличный рецепт жареных пирожков с необычной начинкой. Приятного аппетита!

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить пирожки с клубникой.

Совет. По этому рецепту вы можете приготовить и жареные пирожки с творогом. Для начинки просто перетрите творог с сахаром, ванилином и небольшим количеством сливочного масла для сочности.

Вас также могут заинтересовать новости: