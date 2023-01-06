На каком огне жарить пирожки на сковороде и какую начинку выбрать - узнайте в материале УНИАН.

Жареные пирожки любят все, потому что это необычное блюдо быстро утоляет голод. Совсем не обязательно искать рядом с домом магазин такой продукции - можно сделать пирожки самостоятельно. УНИАН расскажет, как делать тесто на пирожки жареные и с чем их готовить.

Ранее мы говорили о том, как испечь вкусный хлеб без дрожжей.

Жареные пирожки с картошкой без кефира

Такие пирожки готовятся без добавления кефира, зато с дрожжами - технология приготовления простая, а блюдо получается очень вкусным.

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Вам понадобятся:

Для теста

мука пшеничная - 3 стакана;

дрожжи сухие быстродействующие - 7 гр;

сахар - 1 ст. л;

соль - 1 ч. л;

вода - 300 мл;

масло растительное - 50 гр.

Для начинки

картофель - 500 гр;

лук репчатый - 1 шт;

соль, перец - по вкусу.

В чашке смешать дрожжи, сахар, соль, теплую воду и 5 ст.л просеянной муки. Перемешать, накрыть крышкой или тарелкой, оставить в темном сухом месте на 20-30 минут. После этого влить растительное масло и всыпать оставшуюся просеянную муку. Размешать тесто ложкой, а затем - тщательно вымесить руками. Смазать глубокую емкость маслом, выложить в нее тесто, накрыть пакетом и убрать на 1 час в теплое место.

Картофель очистить, отварить, посолить и сделать пюре. Лук очистить, нарезать кубиками, обжарить на масле до готовности, добавить в пюре и перемешать. Посыпать мукой стол, достать тесто, оторвать от него несколько кусочков. Из них сформировать шарики, оставить их на 10-15 минут. Затем сделать из шариков лепешки, на каждую выложить начинку и защипнуть края теста. Налить в сковороду масло, выложить тесто, жарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета.

Пирожки с капустой жареные - рецепт

Капуста - вторая по популярности начинка после картофеля, так что, если вам нравится такой вариант жареных пирожков - смело записывайте рецепт.

Вам понадобятся:

Для теста

пшеничная мука - 2.5 стакана;

растительное масло - 1 ст.л;

молоко - 1 стакан;

сухие дрожжи - 1 ч.л;

сахар - 0.5 ч.л;

соль - 0.5 ч.л.

Для начинки

капуста белокочанная - 100 гр;

лук репчатый - 1 шт;

морковь - 1 шт;

соль, перец - по вкусу;

растительное масло - 1 ст.л;

томатная паста - 1 ст.л.

В глубокую миску вылить теплое молоко, растворить в нем дрожжи и сахар. Оставить на 5 минут, затем добавить масло и соль, перемешать. Пшеничную муку просеять дважды и затем добавить в миску. Тесто вымешивать сначала ложкой, а затем - руками. Когда мука кончится, скатайте тесто в шар, заверните в полотенце и уберите в теплое место на 1 час.

Репчатый лук очистить, измельчить, морковь натереть на терке, капусту нашинковать. На растительном масле обжарить морковь и лук в течение 5 минут, потом к ним добавить капусту, соль и перец. Готовить начинку 10-15 минут, залив томатной пастой.

Тесто разделить на несколько кусочков, из каждого сформировать лепешку. В центр лепешки выложить начинку, защипнуть края. Обжаривать пирожки на сильно разогретой сковороде, смазанной маслом, по 5 минут с каждой стороны.

Сытные жареные пирожки с мясом

Мясной фарш вполне можно использовать как начинку для пирожков - попробуйте и увидите, как ваши близкие съедят все за 5 минут.

Вам понадобятся:

Для теста

мука - 4 стакана;

молоко (или вода) - 350 мл;

дрожжи сухие активные - 1 пакетик;

сахар - 1 ч. л;

соль - 1 щепотка;

масло растительное - 1 ст. л.

Для начинки

фарш мясной - 600 гр;

чеснок - 2-4 зубчика;

лук репчатый - 1-2 шт;

вода - 3-4 ст. л;

Соль, перец - по вкусу.

Репчатый лук очистить, мелко нарезать, чеснок измельчить. В миску выложить фарш, добавить к нему лук и чеснок, посолить, поперчить, добавить 3-4 ст.л воды, тщательно перемешать. В просеянную муку всыпать дрожжи, добавить соль, сахар, растительное масло и теплое молоко (воду). Замешивать тесто сначала ложкой, а потом - руками, накрыть полотенцем и убрать на 40-50 минут в теплое место.

Достать тесто, обмять, разделить на несколько кусочков. Из них сформировать лепешки, в центр выложить по 1 ч.л фарша, защепить края теста так, чтобы вышли треугольники. При этом, важно оставлять в центре отверстие, не закрывая его тестом - как фарш лучше прожарится. Жарить пирожки на растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны.

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