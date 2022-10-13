Какое тесто лучше использовать для сосисок в тесте и как быстро испечь такое угощение - узнайте в материале УНИАН.

Многие украинцы помнят вкус сосисок в тесте с детства - их, ароматные и румяные, продавали в школьных и студенческих столовых. Найти подобную выпечку с "тем самым вкусом" довольно сложно, но зачем искать, если можно сделать самостоятельно. УНИАН расскажет, как приготовить сосиски в тесте быстро и легко.

Рецепт сосиски в тесте на дрожжах

Мука - 400 г

Вода - 250 мл

Масло сливочное - 50 г

Дрожжи сухие - 5 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Сосиски - 10 шт.

В глубокой емкости смешать дрожжи, 1 ст.л сахара, теплую воду и 2 ст.л муки. Перемешать, оставить на 15-20 минут в теплом месте. Спустя время, к опаре добавить соль и оставшийся сахар. Ввести муку, руками замесить тесто. Растопить сливочное масло, ввести в тесто, перемешать и 10 минут вымешивать массу. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Разделить тесто на 2 части, каждую часть теста раскатать в пласт 20х30 см. Нарезать пластинами по 4 см. Каждую сосиску обмотать полосками теста внахлест по длине. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 15 минут. Смазать взбитым яичным желтком. Запекать в духовке 20 минут при 200°C.

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Сосиски в тесте жареные - простой рецепт

Мука пшеничная - 500 г

Сахар - 2,5 ст.л.

Дрожжи сухие - 1 ст.л.

Вода - 160 мл

Молоко - 160 мл

Масло подсолнечное - 4 ст.л. (в тесто) + 200 мл (для жарки)

Соль - 1 ч.л. без горки

Сосиски - 12-15 шт.

В миске соединить теплое молоко, кипяченую теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить на 10-15 минут в теплом месте. Когда опара будет готова, влить в нее подсолнечное масло и всыпать соль. Перемешать, добавить просеянную муку, замесить тесто. Накрыть миску полотенцем и оставить на 1 час.

Тесто разделить на 12-15 кусков, очистить соответствующее количество сосисок. Подогреть их в микроволновке (это необходимо, чтобы тесто поднялось - начинка должна быть теплой). Взять кусочек теста, сформировать из него лепешку, внутрь выложить сосиску. Скрепить края теста так, чтобы полностью закрыть сосиску. Так поступить со всеми сосисками и кусочками теста. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить сосиски в тесте до готовности.

Рецепт сосиски в тесте без дрожжей - слоеное тесто

Слоеное тесто - 500 г

Сосиски - 14-16 шт

Яйца - 1 шт

Готовое слоеное тесто раскатать в пласт шириной примерно 7 см. Нарезать полосками 1.5-2 см, с сосисок снять пленки. Выложить сосиску на тесто и обмотать ее спиралью. Так поступить со всеми сосисками. Запекать сосиски в духовке при 180°С около 20-25 минут.

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