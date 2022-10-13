Многие украинцы помнят вкус сосисок в тесте с детства - их, ароматные и румяные, продавали в школьных и студенческих столовых. Найти подобную выпечку с "тем самым вкусом" довольно сложно, но зачем искать, если можно сделать самостоятельно. УНИАН расскажет, как приготовить сосиски в тесте быстро и легко.
Рецепт сосиски в тесте на дрожжах
- Мука - 400 г
- Вода - 250 мл
- Масло сливочное - 50 г
- Дрожжи сухие - 5 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 1,5 ст. л.
- Сосиски - 10 шт.
В глубокой емкости смешать дрожжи, 1 ст.л сахара, теплую воду и 2 ст.л муки. Перемешать, оставить на 15-20 минут в теплом месте. Спустя время, к опаре добавить соль и оставшийся сахар. Ввести муку, руками замесить тесто. Растопить сливочное масло, ввести в тесто, перемешать и 10 минут вымешивать массу. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Разделить тесто на 2 части, каждую часть теста раскатать в пласт 20х30 см. Нарезать пластинами по 4 см. Каждую сосиску обмотать полосками теста внахлест по длине. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 15 минут. Смазать взбитым яичным желтком. Запекать в духовке 20 минут при 200°C.
Сосиски в тесте жареные - простой рецепт
- Мука пшеничная - 500 г
- Сахар - 2,5 ст.л.
- Дрожжи сухие - 1 ст.л.
- Вода - 160 мл
- Молоко - 160 мл
- Масло подсолнечное - 4 ст.л. (в тесто) + 200 мл (для жарки)
- Соль - 1 ч.л. без горки
- Сосиски - 12-15 шт.
В миске соединить теплое молоко, кипяченую теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить на 10-15 минут в теплом месте. Когда опара будет готова, влить в нее подсолнечное масло и всыпать соль. Перемешать, добавить просеянную муку, замесить тесто. Накрыть миску полотенцем и оставить на 1 час.
Тесто разделить на 12-15 кусков, очистить соответствующее количество сосисок. Подогреть их в микроволновке (это необходимо, чтобы тесто поднялось - начинка должна быть теплой). Взять кусочек теста, сформировать из него лепешку, внутрь выложить сосиску. Скрепить края теста так, чтобы полностью закрыть сосиску. Так поступить со всеми сосисками и кусочками теста. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить сосиски в тесте до готовности.
Рецепт сосиски в тесте без дрожжей - слоеное тесто
Слоеное тесто - 500 г
Сосиски - 14-16 шт
Яйца - 1 шт
Готовое слоеное тесто раскатать в пласт шириной примерно 7 см. Нарезать полосками 1.5-2 см, с сосисок снять пленки. Выложить сосиску на тесто и обмотать ее спиралью. Так поступить со всеми сосисками. Запекать сосиски в духовке при 180°С около 20-25 минут.